Khám phá không gian xanh độc đáo tại Feliz Homes

Lấy cảm hứng từ những công trình nổi tiếng thế giới như tòa tháp One Central Park nằm tại Sydney, The Tower of the Cedars 36 tầng ở Lausanne hay The Bosco Verticale giữa lòng Milan thời thượng, các dự án bất động sản tại Việt Nam hiện nay đang hướng tới phát triển bền vững thông qua việc ưu tiên diện tích dành cho không gian xanh. Và Feliz Homes là một trong những dự án cũng hướng đến chuẩn mực đó.

Đây cũng được xem là xu hướng tất yếu trong bối cảnh quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ, khiến không gian sống bị thu hẹp, môi trường ô nhiễm và nhu cầu sống xanh dần lên ngôi.

Bắt tay phát triển dự án tại vị trí trung tâm nội đô, chủ đầu tư KLB đã đặt tâm huyết phát triển những mảng xanh từ mặt đất cho đến những tầng cao và kéo dài tới đỉnh các tòa tháp, mang lại cuộc sống trong lành, xanh mát đúng nghĩa cho cư dân.



Điểm nhấn nổi bật của Feliz Homes là vị trí đắc địa, kết nối không xa (hơn 1km) đến công viên Yên Sở - công viên có quy mô lớn nhất Thủ đô với diện tích cây xanh và hồ nước lên tới 280 ha, điều hoà không khí cho toàn bộ khu Nam Thủ đô quanh năm trong lành, mát mẻ.

Gần hơn nữa là công viên hồ Đền Lừ kề bên dự án với khoảng cách chỉ “vài bước chân” cho 200m di chuyển. Hồ nước sạch, đẹp này không chỉ đóng vai trò “lá phổi xanh” trong hệ sinh thái đô thị của Thủ đô mà còn là một phần không thể thiếu trong chỉnh thể kiến trúc của toàn khu vực.

Và hơn thế nữa là công viên rộng lớn với cây xanh đa tầng, đa lớp cùng mặt nước bốn mùa thanh khiết chỉ thuộc về riêng Feliz Homes. Hơn 21.000 m2 là diện tích đất của dự án, chưa kể các tuyến đường, không gian bao quanh nhưng diện tích xây dựng cả 3 tòa tháp chỉ có 5.120m2, còn lại tất cả được dành cho cây xanh, mặt nước, tiện ích và giao thông nội khu.

Với gần 80% diện tích dành cho không gian xanh và tiện ích, không quá lời khi nói rằng Feliz Homes chính là một công viên nằm giữa phường Hoàng Văn Thụ và phường Mai Động của quận nội thành Hoàng Mai, một resort nhiệt đới giữa lòng Hà Nội. 3 tòa tháp nổi bật giữa không gian xanh sinh thái cùng hệ thống tiện ích chuẩn resort chính là giải pháp hoàn hảo nhất để mỗi căn hộ trở thành nơi ước đến, chốn mong về của bất cứ ai yêu thích cuộc sống xanh mát và tiện nghi.

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng ban hành kèm Thông tư 22/2019/TT-BXD (có hiệu lực ngày 1/7/2020), mật độ xây dựng gộp tối đa của khu du lịch - nghỉ dưỡng tổng hợp (resort) là 25%. Trong khi đó, một dự án chung cư tại trung tâm nội đô như Feliz Homes lại sở hữu tỷ trọng xây dựng thấp hơn cả con số này cùng hệ thống cây xanh được các kiến trúc sư tài hoa khéo léo sắp đặt. Bởi lẽ đó, ngay từ khi ra mắt, Feliz Homes đã không ngừng tạo nên cơn sốt trên thị trường nhà ở Hà Nội.

Feliz Homes sở hữu các tiểu công viên nhiệt đới với quy mô lên tới vài nghìn m2 ngay giữa trung tâm dự án cùng hệ thống hồ cảnh quan và hồ bơi thác tràn gần 1.000m2. Màu xanh ngọc bích của hồ nước như tấm gương phản chiếu và nhân đôi hình ảnh tòa tháp và không gian xung quanh. Bức tranh hoà quyện của hai sắc xanh mộc – thủy mang đến niềm hứng khởi mỗi ngày cho cư dân.

Để phát triển tiện ích này tại nơi “tấc đất tấc vàng” là điều không đơn giản, đòi hỏi chủ đầu tư phải hy sinh lợi nhuận để gia tăng chất lượng cuộc sống cho cư dân thông qua chuỗi tiện ích hướng tới sức khoẻ. Tiện ích này cũng làm tăng thêm giá trị nghệ thuật cho dự án và đảm bảo vượng khí cho gia chủ.

Các khu vườn tịnh dưỡng tinh thần và chăm sóc sức khoẻ như: vườn trái cây nhiệt đới, vườn thiền và yoga thuỷ cực, vườn ion âm thanh lọc cơ thể, vườn cờ tiên và dưỡng sinh cùng vườn thượng uyển và những cung đường dạo bộ chân mây… được bố trí xen kẽ, chăm chút tỉ mỉ làm nổi bật nên một vùng sinh thái đầy màu sắc nên thơ.

Sắc xanh tại Feliz Homes được ví như chiếc “máy lọc” không khí khổng lồ giúp xóa tan nỗi lo về khói bụi, ô nhiễm, duy trì sức khoẻ tốt nhất cho cư dân.

Cảm hứng từ thiên nhiên là chất liệu xuyên suốt mang lại tâm trạng thư thái cho chủ nhân mỗi căn hộ. Tại Feliz Homes, chủ đầu tư KLB lựa chọn thiết kế căn hộ thông minh, phòng khách và phòng ngủ đón trọn ánh sáng tự nhiên, giúp xoá nhoà ranh giới bên trong với không gian xanh mát của cỏ cây, hoa lá bên ngoài. Mỗi cư dân đều có thể cảm nhận những thanh âm trong trẻo của thiên nhiên, từ hơi thở khẽ khàng của lá cây, đến tiếng nước chảy róc rách và tiếng gió đuổi nhau xào xạc trong những tán cây.

Chưa hết, từ ban công, cư dân có thể phóng tầm mắt nhìn ra thành phố lung linh khi lên đèn hay ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ mỗi độ tết đến xuân về. Trong tổ ấm thân quen, cả nhà có thể cùng nhau thưởng trà hay nhâm nhi ly rượu vang, thụ hưởng cái đẹp xanh mát và an nhiên vô tận của công viên xanh ngút ngàn, một tài sản vô giá và “độc nhất vô nhị” ngay giữa lòng Hà Nội.

Mỗi sáng cuối tuần, cư dân Feliz Homes có thể tổ chức chạy bộ, đạp xe trên những cung đường rợp bóng cây xanh, cùng ngồi nghỉ ngơi tại quán cà phê ngắm nhìn công viên nội khu tuyệt đẹp. Con trẻ thỏa thích nô đùa với các hoạt động ngoài trời, nơi có những khu vui chơi mang đậm màu sắc trẻ thơ. Còn với cư dân lớn tuổi, bầu không khí yên tĩnh tại đây có thể là nơi vui vầy bên con cháu, khoan thai với những bài tập thể dục mỗi sáng hoặc những buổi hàn huyên cùng bạn bè mỗi chiều.

Sống xanh hiện nay không còn là sở thích mà trở thành nhu cầu bức thiết trong đời sống của cư dân. Việc thiết kế các mảng xanh trong lòng dự án là một bước đi hướng tới sự phát triển bền vững của căn hộ cao cấp. Lựa chọn an cư tại Feliz Homes, cư dân sẽ được tận hưởng sự hài hoà giữa sắc xanh và tổ hợp tiện ích hiện đại, mang đến cuộc sống đẳng cấp “xanh mát nghỉ dưỡng, trọn vẹn tiện nghi” cho mỗi gia đình.