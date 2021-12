Khám phá những đặc quyền dành cho cư dân The Sol City

Sống trong khu bán compound với hệ thống an ninh 24/7, tận hưởng 39 tiện ích đẳng cấp với cộng đồng cư dân văn minh. Đặc biệt, được trải nghiệm với phong cách sống thượng lưu trong những dãy nhà phố mang phong cách 5 Châu… đó là những đặc quyền có 1-0-2 dành cho cư dân của The Sol City trong thời gian tới.

KHU BÁN COMPOUND "XANH- SẠCH - AN TOÀN"

Tọa lạc tại vị trí cửa ngõ kết nối giữa Tp.HCM đi các tỉnh miền Tây Nam Bộ, The Sol City (Cần Giuộc, Long An) được xem là điển hình cho mô hình đô thị vệ tinh với những tiêu chuẩn sống kiểu mẫu tại khu Nam Sài Gòn.

Ra mắt từ tháng 1/2021, dự án được giới chuyên môn đánh giá cao khi hội tụ đầy đủ những yêu cầu sống chuẩn mực “xanh - thông minh - an ninh” - yếu tố then chốt tạo nên những giá trị sống bền vững, một nơi an cư lý tưởng dành cho những gia đình trẻ hiện nay.

Khi sống tại The Sol City, cư dân sẽ được tận hưởng trọn vẹn cuộc sống bình yên, với hệ thống an ninh khép kín được vận hành bởi công ty Winservice - đơn vị sở hữu hệ thống bảo an chuyên nghiệp, bố trí trực xuyên suốt 24/7, sẵn sàng hỗ trợ các vấn đề an ninh nội khu một cách nhanh chóng, hiệu quả. Từ đó, mang đến cuộc sống an toàn, bình yên trọn vẹn dành cho cư dân.

39 TIỆN ÍCH ĐẶC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CƯ DÂN

Đề cao chất lượng sống, sức khỏe tinh thần và thể chất của cư dân, đơn vị kiến tạo dự án - Tập đoàn bất động sản Thắng Lợi đã mạnh tay xây dựng hệ thống tổ hợp gồm 39 tiện ích nội khu phong phú, giúp cộng đồng cư dân đa thế hệ có cơ hội được trải nghiệm, tận hưởng không gian sống duy nhất dành cho cư dân của The Sol City.

Ngay bên trong nội khu, cư dân sẽ được tận những đặc quyền “một chạm” với khu thể thao đa năng, bến thuyền Kayak, hồ thiên nga, khu trải nghiệm Monterssori hay tổ hợp bệnh viện - trường học quốc tế - trung tâm thương mại, khu vui chơi Club house… Chia sẻ về những đặc quyền dành cho cư dân tại dự án, anh Đ.Trung (Nhà đầu tư tại Thủ Đức) cho hay “trong giai đoạn đầu khi đầu tư vào The Sol City, mọi thứ chỉ trên mô tả, bản vẽ, giờ đây sau gần 1 năm trở lại, tất cả những tiện ích đã đủ đầy, The Sol City như lột xác hoàn toàn, với loạt tiện ích đã hoàn thiện đúng như cam kết, với một gia đình trẻ như tôi, đây chính thực sự là nơi an cư lý tưởng mà tôi hằng mong đợi”.

Các tiện ích nội khu đã đi vào hoàn chỉnh.

TRẢI NGHIỆM CÁCH SỐNG CHUẨN 5 SAO QUỐC TẾ

Không dừng lại ở những tiện ích nội khu hoàn chỉnh hay hệ thống an ninh khép kín được vận hành đội ngũ bảo an chuyên nghiệp. Phong cách thiết kế của từng phân khu cũng là yếu tố then chốt giúp những dãy nhà phố của The Sol City trở thành nơi an cư lý tưởng mà mọi cư dân văn minh tìm kiếm.

Tâm huyết kiến tạo nên một đô thị vệ tinh kiểu mẫu, nơi sinh sống của những cộng đồng cư dân văn minh, đơn vị phát triển dự án đã ra mắt cụm nhà mẫu theo phong cách 5 châu chuẩn 5 sao đầu tiên tại Khu Nam Sài Gòn. Mỗi căn hộ là một kiệt tác kiến trúc hoàn hảo với những vẻ đẹp riêng biệt, giao hòa phố trời Á Âu với Neo Classic, Bắc Âu - Scandinavian, Nhật Bản, Trung Hoa, Hiện đại, phù hợp với ngũ hành, tương sinh và gu của từng chủ nhân.

Nếu như phong cách Nhật Bản nhấn mạnh sự nhẹ nhàng, cân bằng tinh tế với vật liệu gỗ tự nhiên, những bức tường fusuma màu trắng thì nhà phong cách Trung Hoa mang sức hút tuyệt vời nhờ quy luật đối xứng, mảng màu tương phản và chi tiết cầu kỳ của vật dụng. Mẫu nhà cho những gia chủ ưa sự hiện đại lại ưu tiên những hình khối mạnh mẽ, tối giản chi tiết, gam màu trung tính.

Trong khi đó, phong cách Bắc Âu - Scandinavian lại là sự kết hợp cân bằng giữa 3 yếu tố vẻ đẹp, tối giản, chức năng tiện dụng, phong cách này ưa chuộng sự giản dị, ấm áp, thông thoáng tạo cho không gian sống đầy thoải mái. Nhà theo phong cách Neo Classic - Tân cổ điển lược bỏ các chi tiết rườm rà, cầu kì để thay thế bằng những họa tiết, hoa văn đơn giản, song màu sắc vẫn hơi hướng hiện đại, phong cách này tạo nên sự quyến rũ bởi sự thanh tao, sang trọng, điểm nhấn nhẹ nhàng với những đường cong cân xứng. Tất cả các phong cách nhà trên sẽ được Tập đoàn bất động sản Thắng Lợi giới thiệu đến khách hàng trong sự kiện sắp tới ngay trong tháng 12/2021.

Nhà theo phong cách hiện đại.

Có thể nói, dù bạn ưa chuộng phong cách nào, The Sol City vẫn sẵn sàng đáp ứng. Ngoài ra, khách hàng khi nhận bàn giao sản phẩm từ nay đến hết ngày 31/1/2022 nhận combo quà tặng "Chìa khoá trao tay - tết sum vầy nhà mới", trị giá 300 triệu đồng gồm: Voucher nội thất An Cường, tặng bản vẽ thiết kế với các mẫu nhà hoàn chỉnh theo phong cách 5 châu, xi măng xây dựng, voucher nội thất Aconcept, voucher nhà bếp, đặc biệt miễn phí quản lý khu dân cư trong vòng 2 năm.