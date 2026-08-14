Blog chứng khoán: “Tiệc” tan

Áp lực bán tháo mạnh mẽ và kéo dài trọn phiên khiến thị trường hoàn toàn tiêu cực. Những phiên dập dình mấy ngày trước còn không kéo được tiền vào thì lúc này tiền càng có lý do để chờ đợi.

Tranh minh họa.

Đà giảm giá kéo dài trọn cả ngày, thậm chí còn không có nhịp hồi nào “ra hồn”. Diễn biến cổ phiếu cũng tệ như hôm qua và điểm số thì giảm nhiều hơn do các trụ “đồng thuận”: VIC giảm 3,61%, VHM giảm 5,01%, VCB giảm 1,68%, BID giảm 1,54%, CTG giảm 2,18%, GAS giảm 2,44%, HPG giảm 2,07%...

Tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu cuối ngày là 0,26/1 và suốt cả phiên lúc nào độ rộng cũng xác nhận bên bán hoàn toàn khống chế dao động. Có lẽ số đông nhà đầu tư đã quyết định giải phóng vị thế, vớt vát phần lãi còn lại. Tuy VNI không tương đồng với đa số cổ phiếu, nhưng tín hiệu đảo chiều biên độ lớn của chỉ số là yếu tố củng cố quan điểm bảo toàn lợi nhuận. Khi “tiệc” tan thì thường không ai muốn ở lại “rửa bát” cả!

Thực ra đợt tăng vừa rồi nhanh, thanh khoản kém. Dù có 5-6 phiên dập dình phân hóa và đi ngang nhưng thanh khoản cũng không lớn. Với hai phiên giảm cuối tuần, nhịp đi ngang này khả năng cao là phân phối quy mô nhỏ. Như vậy xu hướng giảm lại tiếp tục và dòng tiền càng có lý do để chưa quay lại ngay.

Về mặt kỹ thuật, ít nhất VN-Index cũng đang có một đáy tham chiếu quanh 1650 điểm. Với cổ phiếu, hầu hết các mã đều đã quay đầu tăng một nhịp vừa rồi, do đó cũng có một đáy tham chiếu gần nhất. Nhịp giảm “tháng cô hồn” sẽ thử thách lại khả năng duy trì đáy đó.

Dĩ nhiên kịch bản tích cực được hi vọng vẫn là hai phiên giảm này là “lấy đà” rồi lên lại. Tuy nhiên xác suất cho kịch bản này thấp, vì khi thị trường tốt trước đó còn không có dòng tiền đủ mạnh thì lúc này càng khó huy động hơn. Đã có một lượng lớn vị thế ngắn hạn được giải phóng, khi nào tiền này quay lại cũng là ẩn số.

Về mặt bối cảnh, không có thông tin hỗ trợ nào xuất hiện giai đoạn này, chưa kể yếu tố “tâm linh” cũng là rào cản. Nếu như áp lực bán vẫn không mạnh sau khi lượng hàng ngắn hạn được giải phóng hết thì thị trường cũng chỉ đủ tiền duy trì trạng thái dao động luẩn quẩn. Vì vậy lúc này nên nghỉ ngơi, chờ đến điểm hội tụ kỳ vọng mới.

Thị trường phái sinh tiếp tục là “cửa” kiếm ăn duy nhất lúc này. Bẫy Short duy nhất là nhịp kéo vọt VN30 rất nhanh từ quanh 1894.xx lên trên 1905.xx lúc 10h do cả VIC và VHM cùng được đẩy mạnh. Sau đó thị trường dễ đoán hơn. Mốc 1905.xx liên tục cản bước VN30 trong suốt 45 phút sau đó và basis lại đảo dương 4-5 điểm. Cả chiều giảm sau đó hầu như không có nhịp nảy nào rõ ràng. Chỉ số lao dốc thẳng một mạch xuống 1874.xx.

Thanh khoản F1 tăng 26% so với hôm qua và đạt kỷ lục 16 phiên cho thấy xu hướng chuyển sang phái sinh đang mạnh lên. Điều này cũng không có gì lạ vì khi cơ sở hết đà, phái sinh là nơi kiếm tiền duy nhất cho giao dịch ngắn hạn ở chiều giảm.

Hai phiên sụt giảm mạnh và có bán tháo – dù thanh khoản không quá lớn – nhưng cũng khiến tín hiệu đảo chiều xu hướng ngắn hạn trở nên rõ ràng. Mặc dù “cửa” phục hồi vẫn có, nhưng sẽ không thể thu hút được nhiều tiền. Lúc này chưa nên quay lại cơ sở vì khoảng thời gian tới không có động lực nào để tạo đồng thuận.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1876.81, ngay tại một mốc. Cản kế tiếp phiên tới là 1886; 1893; 1904; 1914; 1923; 1934; 1944. Hỗ trợ 1865; 1854; 1840; 1833; 1824; 1814; 1803.

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