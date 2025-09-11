Khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư đường băng thứ 3 sân bay Long Thành
Thanh Thủy
11/09/2025, 21:50
ACV đang triển khai các thủ tục cần thiết để Chính phủ báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư đường cất hạ cánh thứ 3 Cảng hàng không quốc tế Long Thành…
Ngày 10/9, theo tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị đang gấp rút triển khai các thủ tục cần thiết để Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, thông qua chủ trương đầu tư đường cất hạ cánh thứ 3 cùng các hạng mục liên quan tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Trước đó, trong Thông báo số 416/TB-VPCP ngày 12/8/2025 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra tiến độ Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng, ACV nghiên cứu, đề xuất triển khai đường băng thứ 3, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2025.
Theo Quyết định 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020, giai đoạn 1 của dự án sân bay Long Thành chỉ đầu tư một đường băng, một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ, với công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.
Đến cuối tháng 3/2025, Thủ tướng đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thêm một đường băng nữa ngay trong giai đoạn 1, cho thấy quy mô dự án ngày càng được mở rộng để đón đầu nhu cầu vận tải hàng không tăng cao.
Theo ACV, hiện nay, gói thầu số 4.6 xây dựng đường băng thứ nhất, đường lăn, sân đỗ tàu bay đã cơ bản hoàn thành hạng mục đường băng. Ngày 26/4/2025, hệ thống đèn tín hiệu của đường băng thứ nhất đã chính thức sáng đèn, vận hành thử nghiệm thành công, vượt 3 tháng so với tiến độ hợp đồng. Phần khối lượng còn lại tại các khu vực chờ lún, giao cắt với gói thầu hạ tầng ngầm đang triển khai tại sân đỗ ga hàng hóa.
Đối với gói thầu số 4.12 xây dựng đường băng thứ 2 sân bay Long Thành giai đoạn 1 cũng đã được khởi công xây dựng vào cuối tháng 5/2025. Hiện nay, đối với gói thầu này, liên danh nhà thầu đang huy động hơn 283 kỹ sư, công nhân với 127 phương tiện, thiết bị phục vụ thi công.
ACV cũng đã chỉ đạo liên danh nhà thầu tranh thủ tối đa thời tiết để triển khai thi công. Mục tiêu đặt ra với gói thầu xây dựng đường băng thứ 2 Sân bay Long Thành giai đoạn 1 là cơ bản hoàn thành xây dựng trước ngày 19/12/2025.
Đồng thời, ACV đặt mục tiêu hoàn thành các hạng mục còn lại trước tháng 2/2026, đảm bảo hoàn thành đồng bộ với công trình nhà ga hành khách và đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 6/2026 theo đúng tiến độ yêu cầu.
