Khánh Hòa: Đề xuất đầu tư hầm qua núi Cù Hin kết nối Cam Ranh - Nha Trang

Sở Xây dựng Khánh Hòa kiến nghị bổ sung dự án hầm qua núi Cù Hin vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.750 tỷ đồng, nhằm tăng kết nối giữa sân bay Cam Ranh và Nha Trang...

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản báo cáo tình hình triển khai các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh xem xét bổ sung danh mục đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 và bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án xây dựng hầm qua núi Cù Hin, kết nối khu vực phường Nam Nha Trang và xã Cam Lâm.

Theo báo cáo, dự án xây dựng hầm qua núi Cù Hin đã được UBND tỉnh giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 3.751 tỷ đồng, thời gian triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 5,2 km, trong đó phần hầm dài khoảng 4,5 km. Điểm đầu dự án giao với đường Nguyễn Tất Thành thuộc địa phận phường Nam Nha Trang, điểm cuối kết nối với đường tỉnh ĐT.657I thuộc địa phận xã Cam Lâm.

Về quy mô, mặt cắt ngang nền đường có bề rộng trung bình khoảng 20 m. Riêng phần hầm được thiết kế gồm hai ống hầm chạy song song, cách nhau khoảng 30 m, mỗi ống hầm có bề rộng khoảng 8 m.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác, dự án sẽ góp phần hình thành thêm một tuyến giao thông kết nối từ khu vực Sân bay Cam Ranh về Nha Trang, qua đó rút ngắn thời gian di chuyển giữa các khu vực.

Công trình đồng thời phục vụ nhu cầu phát triển các ngành công nghiệp, du lịch, dịch vụ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gắn với yêu cầu đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Bên cạnh đó, việc đầu tư xây dựng hầm qua núi Cù Hin còn góp phần tạo hướng lưu thông ổn định, thuận lợi hơn so với tuyến tránh hiện hữu đi qua khu vực này, vốn thường xuyên chịu ảnh hưởng của tình trạng sạt trượt.

Qua rà soát, Sở Xây dựng cho biết dự án phù hợp với quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 318 ngày 29/3/2023. Tuy nhiên, hiện dự án chưa được đưa vào danh mục đầu tư công theo Nghị quyết số 35 ngày 16/9/2025 của HĐND tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét bổ sung dự án vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện theo kế hoạch.