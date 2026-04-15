Khánh Hòa: Đề xuất đầu tư hầm qua núi Cù Hin kết nối Cam Ranh - Nha Trang

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản báo cáo tình hình
triển khai các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn, đồng thời kiến nghị UBND
tỉnh xem xét bổ sung danh mục đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 và bố trí nguồn
vốn để thực hiện dự án xây dựng hầm qua núi Cù Hin, kết nối khu vực phường Nam
Nha Trang và xã Cam Lâm.
Theo báo cáo, dự án xây dựng hầm qua núi Cù Hin đã được UBND
tỉnh giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao
thông tỉnh làm chủ đầu tư.
Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 3.751 tỷ đồng, thời gian triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030.
Dự án có tổng chiều dài khoảng 5,2 km,
trong đó phần hầm dài khoảng 4,5 km. Điểm đầu dự án giao với đường Nguyễn Tất
Thành thuộc địa phận phường Nam Nha Trang, điểm cuối kết nối với đường tỉnh
ĐT.657I thuộc địa phận xã Cam Lâm.
Về quy mô, mặt cắt ngang nền đường có bề rộng trung bình
khoảng 20 m. Riêng phần hầm được thiết kế gồm hai ống hầm chạy song song, cách
nhau khoảng 30 m, mỗi ống hầm có bề rộng khoảng 8 m.
Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, sau khi hoàn thành và đưa
vào khai thác, dự án sẽ góp phần hình thành thêm một tuyến giao thông kết nối
từ khu vực Sân bay Cam Ranh về Nha Trang, qua đó rút ngắn thời gian di
chuyển giữa các khu vực.
Công trình đồng thời phục vụ nhu cầu phát triển các
ngành công nghiệp, du lịch, dịch vụ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế
- xã hội của địa phương, gắn với yêu cầu đảm bảo an ninh, quốc phòng.
Bên cạnh đó, việc đầu tư xây dựng hầm qua núi Cù Hin còn góp
phần tạo hướng lưu thông ổn định, thuận lợi hơn so với tuyến tránh hiện hữu đi
qua khu vực này, vốn thường xuyên chịu ảnh hưởng của tình trạng sạt trượt.
Qua rà soát, Sở Xây dựng cho biết dự án phù hợp với quy hoạch
tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 318 ngày 29/3/2023. Tuy nhiên, hiện dự án
chưa được đưa vào danh mục đầu tư công theo Nghị quyết số 35 ngày 16/9/2025 của
HĐND tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.
Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem
xét bổ sung dự án vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời bố
trí nguồn vốn để triển khai thực hiện theo kế hoạch.