Khánh Hòa: Đề xuất đầu tư hầm qua núi Cù Hin kết nối Cam Ranh - Nha Trang

Thanh Thủy

15/04/2026, 15:39

Sở Xây dựng Khánh Hòa kiến nghị bổ sung dự án hầm qua núi Cù Hin vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.750 tỷ đồng, nhằm tăng kết nối giữa sân bay Cam Ranh và Nha Trang...

Đường đèo Cù Hin hiện hữu

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản báo cáo tình hình triển khai các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh xem xét bổ sung danh mục đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 và bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án xây dựng hầm qua núi Cù Hin, kết nối khu vực phường Nam Nha Trang và xã Cam Lâm.

Theo báo cáo, dự án xây dựng hầm qua núi Cù Hin đã được UBND tỉnh giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. 

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 3.751 tỷ đồng, thời gian triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 5,2 km, trong đó phần hầm dài khoảng 4,5 km. Điểm đầu dự án giao với đường Nguyễn Tất Thành thuộc địa phận phường Nam Nha Trang, điểm cuối kết nối với đường tỉnh ĐT.657I thuộc địa phận xã Cam Lâm.

Về quy mô, mặt cắt ngang nền đường có bề rộng trung bình khoảng 20 m. Riêng phần hầm được thiết kế gồm hai ống hầm chạy song song, cách nhau khoảng 30 m, mỗi ống hầm có bề rộng khoảng 8 m. 

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác, dự án sẽ góp phần hình thành thêm một tuyến giao thông kết nối từ khu vực Sân bay Cam Ranh về Nha Trang, qua đó rút ngắn thời gian di chuyển giữa các khu vực.

Công trình đồng thời phục vụ nhu cầu phát triển các ngành công nghiệp, du lịch, dịch vụ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gắn với yêu cầu đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Bên cạnh đó, việc đầu tư xây dựng hầm qua núi Cù Hin còn góp phần tạo hướng lưu thông ổn định, thuận lợi hơn so với tuyến tránh hiện hữu đi qua khu vực này, vốn thường xuyên chịu ảnh hưởng của tình trạng sạt trượt.

Qua rà soát, Sở Xây dựng cho biết dự án phù hợp với quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 318 ngày 29/3/2023. Tuy nhiên, hiện dự án chưa được đưa vào danh mục đầu tư công theo Nghị quyết số 35 ngày 16/9/2025 của HĐND tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét bổ sung dự án vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện theo kế hoạch.

Đề xuất bổ sung 3 tuyến cao tốc mới vào quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia

Dự kiến thông xe trở lại cao tốc Hậu Giang - Cà Mau từ ngày 30/4

Bộ Xây dựng đề xuất điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không, nghiên cứu bổ sung sân bay Măng Đen và Vân Phong

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

Trước những “cơn gió ngược” từ rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quý 2/2026 là phải bảo đảm bằng được nguồn cung đầu vào, ổn định an ninh năng lượng và logistics, đồng thời theo dõi sát diễn biến cầu thế giới để có phản ứng chính sách phù hợp.

Chính phủ nhiệm kỳ mới (2026-2031) đã chính thức bắt đầu từ ngày 8/4/2026 với nhiệm vụ rất quan trọng là phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân 5 năm 2026-2030 đạt từ 10% trở lên, với năm bản lề là 2026. Tuy vậy, tình hình kinh tế thế giới gần đây đã có những thay đổi rất quan ngại. Điều này cho thấy thách thức đối với các chính sách vĩ mô là không hề nhỏ và đơn giản. Nếu Chính phủ quyết tâm để đạt được mục tiêu thì có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro...

Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất bổ sung ba tuyến cao tốc mới với tổng chiều dài gần 574 km vào điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm tăng cường kết nối liên vùng và mở rộng dư địa phát triển kinh tế...

Với định hướng phát triển công nghệ tài chính, việc tăng cường hợp tác với Australia sẽ là động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa, nâng cao năng lực quản trị của ngành ngân hàng – tài chính Việt Nam...

Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau dự kiến cho xe chạy trở lại từ ngày 30/4, sau thời gian tạm dừng để xử lý các hạng mục kỹ thuật...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Luật Thủ đô (sửa đổi): Rà soát để phân định rõ thẩm quyền

Người có lương hưu thấp sẽ được tăng lên 3,8 triệu đồng/tháng

Việt Nam – Trung Quốc thống nhất các định hướng lớn đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới

Việt Nam – Trung Quốc ký loạt văn kiện hợp tác liên ngành, liên địa phương

Xu hướng rút ngắn chu kỳ tài chính: Giải pháp linh hoạt dòng tiền của người trưởng thành

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

