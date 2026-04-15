Đề xuất bổ sung 3 tuyến cao tốc mới vào quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia

Tuấn Khang

15/04/2026, 11:32

Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất bổ sung ba tuyến cao tốc mới với tổng chiều dài gần 574 km vào điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm tăng cường kết nối liên vùng và mở rộng dư địa phát triển kinh tế...

Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng báo cáo đầu kỳ điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đề xuất bổ sung ba tuyến cao tốc mới gồm Lạng Sơn – Thái Nguyên – Tuyên Quang – Yên Bái – Sơn La; Phan Thiết – Bảo Lộc – Gia Nghĩa; và Việt Trì – Hòa Bình.

Theo đề xuất, cả ba tuyến cao tốc đều được định hướng đầu tư trước năm 2030. Trong đó, tuyến Lạng Sơn – Thái Nguyên – Tuyên Quang – Yên Bái – Sơn La dài khoảng 378 km, quy mô 4 làn xe. Đây được xác định là tuyến cao tốc vành đai khu vực phía Bắc, kết nối trung tâm hành chính các địa phương với các tỉnh biên giới, đồng thời liên kết các cửa khẩu quốc tế Tân Thanh (Lạng Sơn) và Chiềng Khương (Sơn La), hình thành hành lang vận tải xuyên biên giới.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết việc bổ sung tuyến này xuất phát từ nhu cầu vận tải gia tăng mạnh tại hành lang Đông – Tây khu vực phía Bắc, trong bối cảnh các tuyến hiện hữu đang dần quá tải và hạn chế năng lực kết nối. Tuyến đường được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới cho công nghiệp, logistics và đô thị tại các địa phương dọc hành lang.

Tuyến cao tốc Phan Thiết – Bảo Lộc – Gia Nghĩa có chiều dài khoảng 141 km, cũng được đề xuất đầu tư với quy mô 4 làn xe. Tuyến này được đánh giá có vai trò hình thành trục hành lang kinh tế Đông – Tây, tăng cường liên kết giữa Nam Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối hiệu quả khu vực Tây Nguyên với các cảng biển Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu và các cảng hàng không Phan Thiết, Long Thành; đồng thời nâng cao năng lực vận chuyển quặng bauxit, alumin và nông sản từ Tây Nguyên ra cảng biển xuất khẩu, qua đó giảm chi phí logistics và rút ngắn thời gian vận chuyển.

Trong khi đó, tuyến cao tốc Việt Trì – Hòa Bình dài khoảng 55 km, quy mô 4 làn xe, được kỳ vọng tăng hiệu quả khai thác các tuyến cao tốc hiện hữu như Bắc – Nam phía Đông, Bắc – Nam phía Tây và Nội Bài – Lào Cai, thông qua việc hình thành mạng lưới kết nối liên hoàn và phân luồng giao thông hợp lý.

Theo đánh giá của cơ quan lập quy hoạch, tuyến Việt Trì – Hòa Bình còn tạo động lực phát triển các vành đai công nghiệp, đô thị, dịch vụ tại khu vực thành phố Việt Trì và các đô thị lân cận, góp phần mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Việc bổ sung ba tuyến cao tốc mới, nếu được phê duyệt, sẽ nâng tổng chiều dài các tuyến đề xuất bổ sung vào quy hoạch lần này lên gần 574 km, tạo thêm dư địa phát triển hạ tầng chiến lược và tăng cường liên kết vùng trên phạm vi cả nước.

2025: Hành trình nối thông cao tốc từ Bắc tới Nam

08:05, 19/02/2026

2025: Hành trình nối thông cao tốc từ Bắc tới Nam

Phú Thọ đề xuất xây dựng cao tốc Việt Trì - Hòa Bình gần 16.000 tỷ theo phương thức PPP

11:25, 03/12/2025

Phú Thọ đề xuất xây dựng cao tốc Việt Trì - Hòa Bình gần 16.000 tỷ theo phương thức PPP

Đề xuất mở rộng cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu đoạn qua tỉnh Sơn La lên 4 làn xe

14:12, 03/02/2026

Đề xuất mở rộng cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu đoạn qua tỉnh Sơn La lên 4 làn xe

Từ khóa:

Cao tốc đầu tư đường bộ hạ tầng - giao thông

Đọc thêm

Dự kiến thông xe trở lại cao tốc Hậu Giang - Cà Mau từ ngày 30/4

Dự kiến thông xe trở lại cao tốc Hậu Giang - Cà Mau từ ngày 30/4

Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau dự kiến cho xe chạy trở lại từ ngày 30/4, sau thời gian tạm dừng để xử lý các hạng mục kỹ thuật...

TP.Hồ Chí Minh thúc đẩy tăng trưởng hai con số

TP.Hồ Chí Minh thúc đẩy tăng trưởng hai con số

TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Trong đó, Thành phố xác định hành động nhanh hơn, mạnh hơn và quyết liệt hơn trong điều hành, đồng thời chủ động thích ứng với bối cảnh địa chính trị và kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn...

Bộ Xây dựng đề xuất điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không, nghiên cứu bổ sung sân bay Măng Đen và Vân Phong

Bộ Xây dựng đề xuất điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không, nghiên cứu bổ sung sân bay Măng Đen và Vân Phong

Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng phê duyệt đề cương điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2050, trong đó đề xuất nghiên cứu bổ sung thêm các cảng hàng không mới như Măng Đen, Vân Phong...

Samsung khởi động SIC 2026, lần đầu đưa bán dẫn vào chương trình đào tạo

Samsung khởi động SIC 2026, lần đầu đưa bán dẫn vào chương trình đào tạo

Samsung Innovation Campus (SIC) năm 2026 dự kiến đào tạo 2.200 sinh viên, đánh dấu lần đầu tiên mảng công nghệ bán dẫn được đưa vào giáo trình giảng dạy đáp ứng mục tiêu của Chính phủ Việt Nam trong việc đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050...

Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công

Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2026, trong bối cảnh vẫn còn nhiều đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình cả nước...

Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Thế giới

Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Dự báo Mỹ có thể tốn 1 nghìn tỷ USD vì chiến sự Iran

Thế giới

2

Việt Nam và Australia thúc đẩy hợp tác công nghệ tài chính

Nhà đầu tư

3

Khủng hoảng năng lượng của ASEAN không chỉ là vấn đề năng lượng

Thế giới

4

Dự kiến thông xe trở lại cao tốc Hậu Giang - Cà Mau từ ngày 30/4

Đầu tư

5

TP.HCM : Tăng cường kiểm tra quản lý chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn

Dân sinh

