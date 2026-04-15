Đề xuất bổ sung 3 tuyến cao tốc mới vào quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia

Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất bổ sung ba tuyến cao tốc mới với tổng chiều dài gần 574 km vào điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm tăng cường kết nối liên vùng và mở rộng dư địa phát triển kinh tế...

Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng báo cáo đầu kỳ điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đề xuất bổ sung ba tuyến cao tốc mới gồm Lạng Sơn – Thái Nguyên – Tuyên Quang – Yên Bái – Sơn La; Phan Thiết – Bảo Lộc – Gia Nghĩa; và Việt Trì – Hòa Bình.

Theo đề xuất, cả ba tuyến cao tốc đều được định hướng đầu tư trước năm 2030. Trong đó, tuyến Lạng Sơn – Thái Nguyên – Tuyên Quang – Yên Bái – Sơn La dài khoảng 378 km, quy mô 4 làn xe. Đây được xác định là tuyến cao tốc vành đai khu vực phía Bắc, kết nối trung tâm hành chính các địa phương với các tỉnh biên giới, đồng thời liên kết các cửa khẩu quốc tế Tân Thanh (Lạng Sơn) và Chiềng Khương (Sơn La), hình thành hành lang vận tải xuyên biên giới.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết việc bổ sung tuyến này xuất phát từ nhu cầu vận tải gia tăng mạnh tại hành lang Đông – Tây khu vực phía Bắc, trong bối cảnh các tuyến hiện hữu đang dần quá tải và hạn chế năng lực kết nối. Tuyến đường được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới cho công nghiệp, logistics và đô thị tại các địa phương dọc hành lang.

Tuyến cao tốc Phan Thiết – Bảo Lộc – Gia Nghĩa có chiều dài khoảng 141 km, cũng được đề xuất đầu tư với quy mô 4 làn xe. Tuyến này được đánh giá có vai trò hình thành trục hành lang kinh tế Đông – Tây, tăng cường liên kết giữa Nam Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối hiệu quả khu vực Tây Nguyên với các cảng biển Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu và các cảng hàng không Phan Thiết, Long Thành; đồng thời nâng cao năng lực vận chuyển quặng bauxit, alumin và nông sản từ Tây Nguyên ra cảng biển xuất khẩu, qua đó giảm chi phí logistics và rút ngắn thời gian vận chuyển.

Trong khi đó, tuyến cao tốc Việt Trì – Hòa Bình dài khoảng 55 km, quy mô 4 làn xe, được kỳ vọng tăng hiệu quả khai thác các tuyến cao tốc hiện hữu như Bắc – Nam phía Đông, Bắc – Nam phía Tây và Nội Bài – Lào Cai, thông qua việc hình thành mạng lưới kết nối liên hoàn và phân luồng giao thông hợp lý.

Theo đánh giá của cơ quan lập quy hoạch, tuyến Việt Trì – Hòa Bình còn tạo động lực phát triển các vành đai công nghiệp, đô thị, dịch vụ tại khu vực thành phố Việt Trì và các đô thị lân cận, góp phần mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Việc bổ sung ba tuyến cao tốc mới, nếu được phê duyệt, sẽ nâng tổng chiều dài các tuyến đề xuất bổ sung vào quy hoạch lần này lên gần 574 km, tạo thêm dư địa phát triển hạ tầng chiến lược và tăng cường liên kết vùng trên phạm vi cả nước.