Du lịch y tế phát triển nhanh, doanh thu năm 2025 đạt hơn 850 triệu USD

Doanh thu du lịch y tế Việt Nam năm 2025 đạt hơn 850 triệu đô la Mỹ, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm khoảng 18%. Theo một thống kê chưa đầy đủ, mỗi năm, hơn 300.000 bệnh nhân quốc tế đến Việt Nam để khám và điều trị…

Bộ Y tế đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 15 cơ sở y tế đạt chứng nhận JCI.

Mới đây, một bệnh nhân người Úc đã đến Hà Nội để điều trị ung thư tuyến tiền liệt tại Bệnh viện Vinmec Times city. Trước đó, Bệnh viện K, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh… cũng đã tiếp nhận và điều trị hiệu quả cho nhiều bệnh nhân đến từ châu Âu, Indonesia, Campuchia, Singapore...

Du lịch y tế nhiều năm qua được xem là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất trên thế giới. Xu hướng của người dân hiện nay không dừng lại ở việc tìm kiếm nơi điều trị hiệu quả, mà còn hướng tới kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng, phục hồi chức năng và trải nghiệm văn hóa.

Thực tế, ở Thái Lan, phẫu thuật tim và thẩm mỹ với chi phí thấp (25.000 - 30.000 USD so với 100.000 USD ở Mỹ) tạo doanh thu 600 - 700 triệu USD mỗi năm. Ở Malaysia, dịch vụ y tế cũng mang về 1,7 tỷ USD, thúc đẩy kinh tế và đầu tư...

Chia sẻ tại Hội thảo “Phát triển Du lịch y tế Hà Nội: Từ chính sách đến triển khai thực tiễn”, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Dương Huy Lương cho hay quy mô thị trường du lịch y tế toàn cầu khoảng 100 - 180 tỉ USD/năm, với 14 - 16 triệu lượt khách hàng, mức tăng trưởng hàng năm 10 - 12%.

"Ở khu vực châu Á, trước đây người dân các nước phát triển từng đến sử dụng dịch vụ ở Thái Lan, Singapore, Malaysia. Giờ đây có thêm Việt Nam, với các chuyên khoa mũi nhọn như nha khoa, hỗ trợ sinh sản, hồi sức tích cực, y học cổ truyền, thẩm mỹ...", ông Lương nói.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Dương Huy Lương phát biểu tại hội thảo.

TS. Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, khẳng định ngoài năng lực chuyên môn, Hà Nội còn quy tụ nhiều chuyên ngành mũi nhọn như ghép tạng, tim mạch, ung bướu, nhãn khoa, răng hàm mặt, hỗ trợ sinh sản, y học cổ truyền, phục hồi chức năng... Đây đều là những lĩnh vực có nhu cầu lớn từ người bệnh trong nước cũng như quốc tế, đồng thời có khả năng trở thành sản phẩm du lịch y tế mang thương hiệu riêng của Thủ đô.

Để hiện thực hóa mục tiêu, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đề xuất năm nhóm giải pháp trọng tâm. Trước hết là phát huy sức mạnh của toàn bộ hệ thống khám chữa bệnh trên địa bàn, gồm bệnh viện Trung ương, bệnh viện bộ, ngành, bệnh viện công lập, ngoài công lập và các phòng khám chất lượng cao nhằm hình thành mạng lưới du lịch y tế thống nhất, đủ khả năng phục vụ nhiều nhóm người bệnh.

Thành phố ưu tiên những lĩnh vực đã tạo dựng thương hiệu như điều trị ung bướu, tim mạch, ghép tạng, hỗ trợ sinh sản, răng hàm mặt, thẩm mỹ, y học cổ truyền và phục hồi chức năng. Đây đều là các chuyên khoa có khả năng thu hút người bệnh du lịch y tế từ nhiều quốc gia.

Song hành với đầu tư chuyên môn, Hà Nội xác định chuyển đổi số là động lực nâng cao chất lượng dịch vụ. Việc xây dựng bệnh viện thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, triển khai bệnh án điện tử và hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ góp phần rút ngắn thời gian khám chữa bệnh, đồng thời tạo thuận lợi cho người bệnh quốc tế trong quá trình tiếp cận dịch vụ.

Thành phố cũng đặt mục tiêu tăng cường liên kết giữa bệnh viện với doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không, khách sạn, đơn vị vận chuyển, doanh nghiệp bảo hiểm và dịch vụ phiên dịch để hình thành chuỗi dịch vụ hoàn chỉnh.

Cuối cùng, một định hướng lâu dài được Sở Y tế Hà Nội xác định là xây dựng thương hiệu “Hà Nội - Trung tâm y tế chất lượng cao của Việt Nam”, từng bước hướng tới vị thế điểm đến chăm sóc sức khỏe hàng đầu Đông Nam Á.

Hội thảo quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia trong nước và quốc tế, đại diện các cơ sở khám, chữa bệnh, doanh nghiệp du lịch cùng nhiều đơn vị liên quan.

Ở góc độ quản lý nhà nước, TS.BS Dương Huy Lương nhận định đang có những vướng mắc để trong việc thu hút thêm du khách đến Việt Nam chữa bệnh, đó là sự kết hợp với các hãng bảo hiểm quốc tế, hay thiếu sự có mặt, quảng bá và đa dạng của các gói du lịch kết hợp chữa bệnh... Bên cạnh đó, hiện mới chỉ có 10 cơ sở y tế ở Việt Nam (bao gồm cả bệnh viện công) đạt tiêu chuẩn JCI, trong khi tại Thái Lan, con số này là 65 cơ sở.

Theo TS.BS Dương Huy Lương, các bệnh viện cần xây dựng lộ trình đạt bộ tiêu chuẩn chất lượng nâng cao, tiến tới đạt các chứng nhận quốc tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, nguồn lực đầu tư nên tập trung vào những chuyên khoa có thế mạnh như ung bướu, tim mạch, răng hàm mặt, hỗ trợ sinh sản và y học cổ truyền để tạo sự khác biệt trên thị trường.

Một nội dung quan trọng được Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh nhấn mạnh là cần chuẩn hóa các gói sản phẩm du lịch y tế theo toàn bộ hành trình của người bệnh. Từ tư vấn ban đầu, thủ tục nhập cảnh, khám chữa bệnh, lưu trú, phục hồi chức năng đến theo dõi sau điều trị đều cần được thiết kế thành quy trình thống nhất.

Bộ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế JCI (Joint Commission International, Hoa Kỳ) được nhiều quốc gia sử dụng để thẩm định chất lượng bệnh viện, tập trung mạnh vào an toàn người bệnh, quản trị rủi ro và hiệu quả quản trị chất lượng.

Để phát triển du lịch y tế tại Việt Nam, Bộ Y tế đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 15 cơ sở y tế đạt chứng nhận JCI. Thông tin được nêu tại hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2026 và Lễ công bố chứng nhận JCI Enterprise của Tập đoàn Y khoa Sài Gòn.

Theo đó, Thứ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, từ chỗ đánh giá chất lượng bằng cảm nhận, các bệnh viện phải quản trị chất lượng bằng dữ liệu, chỉ số, bằng chứng và cải tiến liên tục. Đó cũng là định hướng Bộ Y tế đang theo đuổi khi xây dựng Bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện, kế thừa thực tiễn của Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc những chuẩn mực tiên tiến của thế giới.

Bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, việc một hệ thống bệnh viện chuyên khoa mắt đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận JCI Enterprise là nền tảng để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại TP.HCM tiếp cận sâu hơn với các chương trình đánh giá chứng nhận quốc tế, đồng thời tạo động lực để y tế thành phố nâng cao chất lượng theo hướng minh bạch, có thể đo lường và so sánh.

Theo một thống kê chưa đầy đủ, mỗi năm, hơn 300.000 bệnh nhân quốc tế đến Việt Nam để khám và điều trị.

“Một bệnh viện khi chưa có phương thức quản lý chất lượng, chưa hình thành văn hóa an toàn người bệnh, văn hóa tuân thủ, cải tiến thì chất lượng không được duy trì bền vững. Yếu tố con người hay nguồn lực chỉ là yếu tố cần, còn phương thức quản lý và văn hóa tuân thủ an toàn người bệnh mới là yếu tố tiên quyết để thu hút người bệnh và lấy người bệnh làm trung tâm,” Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhận định.