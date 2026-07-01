Khánh Hòa sở hữu những lợi thế hiếm có tại Đông Nam Á

Ngành du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ. Từ những resort ven biển Khánh Hòa đến các khách sạn đô thị sang trọng tại Hà Nội, Việt Nam đang dần khẳng định là một điểm đến sang trọng hàng đầu khu vực…

Ảnh: The Canberra Times

Mới đây, tạp chí Travel + Leisure công bố giải thưởng Luxury Awards Asia Pacific 2026 tại Việt Nam dành cho các hạng mục như khách sạn, spa, hồ bơi... Tại hạng mục 10 khu nghỉ dưỡng biển đảo hàng đầu Việt Nam năm 2026, có tới 3 đơn vị tại Khánh Hòa là JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa xếp thứ 3, Six Senses Ninh Van Bay xếp thứ 7 và Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel xếp thứ 10.

Tới đây, du lịch Khánh Hòa sẽ sôi động cùng Festival biển với chủ đề "Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế". Sự kiện diễn ra từ 17 - 19/7, dự kiến thu hút từ 600.000 - 800.000 du khách. Bên cạnh đó, giải chạy VnExpress Marathon Nha Trang 2026 đón khoảng 12.000 vận động viên trong và ngoài nước cùng chinh phục cung đường ven biển.

Bên cạnh các giải đấu chuyên nghiệp, Nha Trang còn là điểm đến lý tưởng cho những người yêu thích thể thao ngoài trời. Dọc bờ biển, từ sáng sớm đến chiều tối, du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh hàng dài người dân và du khách tham gia chạy bộ, đạp xe, bơi lội, tập yoga hay chơi bóng chuyền...

Có thể nói, nếu trước đây Nha Trang chủ yếu được nhận diện bởi biển đẹp và nghỉ dưỡng đại trà, thì nay Khánh Hòa có cơ hội nâng cấp thành một "đô thị biển đa tầng trải nghiệm" với nhiều phân khúc cao cấp hơn: du thuyền, nghỉ dưỡng wellness, thể thao biển quốc tế, MICE ven biển và nghỉ dưỡng dài ngày.

Khánh Hòa có nhiều tiềm năng để trở thành một điểm đến nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu khu vực.

Ông Martin Koerner, Giám đốc thương mại Tập đoàn The Anam, nhận định xu hướng thị trường đang dịch chuyển rõ rệt khi du khách ngày càng tìm kiếm "nghỉ dưỡng cao cấp mang bản sắc địa phương". Khánh Hòa là điểm sáng trong việc tiếp tục giới thiệu những giá trị văn hóa độc đáo và dịch vụ đẳng cấp ra với thế giới.

Song song với phân khúc cao cấp, Khánh Hòa cũng đang đặt nền móng cho du lịch biển đảo bền vững từ cộng đồng. Tháng 4/2026, UBND P. Nha Trang tham vấn dự án thí điểm du lịch cộng đồng xanh tại làng chài đảo Bích Đầm, do Quỹ Môi trường toàn cầu và UNDP tài trợ. Dự án gắn hoạt động du lịch với bảo tồn rạn san hô và hệ sinh thái biển vịnh Nha Trang, đồng thời phát huy giá trị văn hóa làng chài thành tài nguyên du lịch đặc sắc.

Về thị trường khách quốc tế, Khánh Hòa đang chủ động đa dạng hóa. Từ đầu năm 2026 đến nay, Khánh Hòa đã đón 31 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 47.400 du khách lên bờ tham quan. Theo lịch đăng ký từ các hãng tàu biển, dự kiến trong năm 2026, Khánh Hòa sẽ đón thêm 18 chuyến tàu du lịch biển.

Với 4 vịnh lớn, gần 200 đảo và đường bờ biển dài nhất Việt Nam, Khánh Hòa đang có trong tay những lợi thế mà ít địa phương nào ở Đông Nam Á có thể sánh được. Do đó ngành du lịch địa phương định hướng phát triển theo 4 trụ cột: biển đảo, văn hóa, sinh thái và đô thị thông minh.

Mô hình du lịch cộng đồng xanh sẽ được thí điểm tại làng chài đảo Bích Đầm.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng chỉ ra, tất cả lợi thế địa phương chỉ phát huy hết tiềm năng khi tư duy phát triển thực sự chuyển từ "điểm đến đơn lẻ" sang "vùng du lịch biển tích hợp", nơi mỗi vịnh, mỗi đảo, mỗi làng chài đều là một mắt xích trong chuỗi giá trị chung.

Trong bối cảnh đó, ngày 30/6, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội thảo triển khai Chiến lược phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045, với chủ đề "Kiến tạo hệ sinh thái du lịch Khánh Hòa hiện đại, bản sắc".

Theo chiến lược, đến năm 2030, Khánh Hòa sẽ trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế, thuộc nhóm 5 tỉnh, thành dẫn đầu cả nước; tổng thu từ khách du lịch đạt 9 tỉ USD, đóng góp 20% GRDP; đón 33 triệu lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế chiếm 40 - 45%. Tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, nhấn mạnh trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, ngành du lịch cần những bước đi đột phá, tư duy mới và cách làm sáng tạo để tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt. Ông đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận các nhóm vấn đề trọng tâm như phát triển kinh tế đêm, hình thành công trình biểu tượng, du lịch cộng đồng gắn sinh kế người dân và định vị thương hiệu du lịch trên thị trường quốc tế.

Với 4 vịnh lớn, gần 200 đảo và đường bờ biển dài nhất Việt Nam, Khánh Hòa đang có trong tay nhiều lợi thế.

Theo đó, bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, đề xuất sớm triển khai công trình văn hóa - nghệ thuật biểu tượng tại khu đất số 46 Trần Phú (phường Nha Trang) nhằm tạo điểm nhấn kiến trúc, kết nối không gian kinh tế đêm và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.

PGS.TS. Nguyễn Quyết Thắng, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho rằng kinh tế đêm là không gian tăng trưởng mới giúp Khánh Hòa kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung ăn uống, mua sắm thông thường, Khánh Hòa nên xây dựng mô hình "kinh tế biển đêm" mang bản sắc riêng với các sản phẩm như du thuyền đêm, ẩm thực hải sản đêm, trình diễn nghệ thuật ven biển và lễ hội biển ban đêm.

Các cụm không gian trọng điểm được chuyên gia đề xuất gồm trục Trần Phú - Phạm Văn Đồng, Quảng trường 2 Tháng 4, Bắc bán đảo Cam Ranh - Bãi Dài và Vân Phong. Song song, địa phương cần phát triển du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, du lịch nông nghiệp gắn với sinh kế người dân tại các khu vực như Khánh Sơn, Vĩnh Hy, Bầu Trúc, Vạn Thắng… Đồng thời với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, kinh doanh và quảng bá du lịch.

Các chuyên gia cho rằng Khánh Hòa nên xây dựng mô hình "kinh tế biển đêm" mang bản sắc riêng.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh du lịch - dịch vụ được xác định là một trong bốn trụ cột tăng trưởng của Khánh Hòa giai đoạn 2025 - 2030. Trên cơ sở đó, tỉnh xây dựng chiến lược phát triển du lịch theo hướng bài bản, có tầm nhìn dài hạn, với sự tham gia của đơn vị tư vấn quốc tế và nhiều chuyên gia trong, ngoài nước.

Chiến lược đặt ra 6 nhóm định hướng và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, hướng đến phát triển du lịch chất lượng cao, bền vững, chuyên nghiệp và đủ sức cạnh tranh trong khu vực.

“Lợi thế biển đảo, cảnh quan và văn hóa chỉ thực sự trở thành động lực khi được chuyển hóa thành sản phẩm du lịch đặc sắc, dịch vụ chất lượng cao, môi trường đầu tư thông thoáng, nguồn nhân lực chuyên nghiệp và mô hình quản trị điểm đến hiệu quả”, ông Biên nói.