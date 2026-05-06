Hà Nội: Áp dụng nhiều mức hỗ trợ cho phát triển bền vững diện tích rừng trên địa bàn
Hoàng Bách
06/05/2026, 15:28
Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về quy định quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng và phát triển bền vững toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, đề xuất nhiều mức hỗ trợ cụ thể…
Theo Quyết định
số 1050/QĐ-UBND ngày 11/3/2026 của UBND TP. Hà Nội về công bố hiện trạng rừng
năm 2025, toàn Thành phố có 26.589,88ha diện tích có rừng và diện tích chưa
thành rừng. Trong đó, diện tích rừng là 17.912,83ha, gồm 7.615,83ha rừng tự
nhiên và 10.297ha rừng trồng; tỷ lệ che phủ rừng đạt 5,33%. Rừng Hà Nội có vai
trò đặc biệt đối với điều hòa khí hậu, bảo vệ nguồn nước, giảm thiểu thiên tai,
bảo vệ cảnh quan, di tích, danh lam thắng cảnh và phát triển không gian xanh
của Thủ đô.
Tuy nhiên, thực
tiễn quản lý những năm gần đây cho thấy nguy cơ cháy rừng, xâm hại rừng, lấn
chiếm đất lâm nghiệp, suy giảm chất lượng rừng và áp lực từ đô thị hóa vẫn rất
lớn. Đồng thời, Thành phố cũng đang có nhu cầu thực tế về phát triển du lịch
sinh thái dưới tán rừng, quản lý dược liệu và lâm sản ngoài gỗ, xây dựng cơ sở
dữ liệu rừng, cảnh báo cháy rừng, giám sát rừng bằng công nghệ số và tăng cường
sinh kế vùng đệm.
Vì vậy, tại dự
thảo Nghị quyết, Hà Nội đã đề xuất nhiều mức hỗ trợ. Cụ thể, trong phát triển rừng, Thành phố đầu tư 100%
chi phí trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ theo thiết kế
kỹ thuật và dự toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Với rừng sản xuất, hỗ
trợ 100% chi phí cây giống, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán và 50% chi phí nhân
công trồng rừng. Thời gian thực hiện hỗ trợ 5 năm.
Ngoài ra, liên
quan đến hoạt động khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến
tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung, Hà Nội đề xuất hỗ trợ 2,5 triệu đồng/ha/năm
trong thời gian 6 năm đối với diện tích thuộc quy hoạch rừng đặc dụng; kinh phí
quản lý, kiểm tra, nghiệm thu thực hiện theo quy định hiện hành. Đối với diện
tích rừng tự nhiên nghèo kiệt, rừng trồng kém hiệu quả, đất trống có cây tái
sinh thuộc rừng phòng hộ, rừng sản xuất có khả năng phục hồi tự nhiên, Thành
phố đầu tư 100% chi phí theo thiết kế kỹ thuật và dự toán được phê duyệt.
Về phòng cháy, chữa cháy rừng, đối với diện tích rừng do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công
lập, UBND cấp xã và cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm quản lý rừng quản
lý, Thành phố đầu tư 100% kinh phí theo phương án phòng cháy và chữa cháy rừng
được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Các cơ quan tổ chức nhà nước
thực hiện trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy chữa
cháy rừng được hỗ trợ 100% kinh phí theo phương án
phòng cháy chữa cháy rừng được phê duyệt; hỗ trợ kinh phí trực phòng cháy, chữa
rừng, chi làm thêm giờ ngoài giờ hành chính và các ngày lễ, tết theo quy định
của pháp luật.
Đối với tổ chức,
hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được giao rừng, thuê rừng hoặc được giao
quản lý rừng, mức hỗ trợ tối đa là 50% kinh phí theo phương án phòng cháy và
chữa cháy rừng được phê duyệt.
Đối với lực
lượng trực tiếp chữa cháy rừng và phục vụ chữa cháy rừng, thực hiện mức hỗ trợ
theo quy định của Nghị định số 58/2024/NĐ-CP; ngân sách Thành phố hỗ trợ bổ
sung bằng 0,8 lần mức hỗ trợ do pháp luật trung ương (không cần thiết phải dùng
từ pháp luật trung ương) quy định đối với đối tượng trực tiếp chữa cháy rừng và
phục vụ chữa cháy rừng.
Bên cạnh đó về hỗ trợ đầu tư cho đề án du lịch sinh thái,
nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng, Hà Nội đề xuất đối với khu rừng do cơ quan
nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố quản lý, hỗ trợ 100% chi phí
lập hoặc điều chỉnh đề án, đầu tư hạ tầng dùng chung, đào tạo và chuyển đổi số
theo dự án hoặc đề án được phê duyệt.
Đối với tổ chức,
hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, hợp tác xã và chủ rừng khác, hỗ trợ tối
đa 50% chi phí lập hoặc điều chỉnh đề án nhưng không quá 500 triệu đồng/dự án
hoặc phương án; hỗ trợ tối đa 40% chi phí đầu tư hạ tầng dùng chung; hỗ trợ tối
đa 70% kinh phí đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.
Song song là tín dụng để thực hiện đề án du lịch
sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng, Thành phố dự kiến hỗ trợ 100%
lãi suất vay vốn trong thời gian không quá 3 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay
theo hợp đồng tín dụng, tối đa 10 tỷ đồng/tổ chức, 5 tỷ đồng/cá nhân và số
vốn vay được hỗ trợ lãi suất không quá 70% tổng mức vốn vay của các hạng mục đủ
điều kiện.
Đề xuất sửa Luật Đất đai trong năm 2026 với hai nhóm nội dung lớn
12:47, 06/05/2026
Chính sách mở đường giúp ngành vật liệu xanh dần chuyển động
08:08, 06/05/2026
Hà Nội tăng cường giám sát, đảm bảo vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng
Đề xuất sửa Luật Đất đai trong năm 2026 với hai nhóm nội dung lớn
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai dự kiến tập trung vào nhóm các nội dung đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, yêu cầu tăng trưởng kinh tế hai con số và quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai…
Hà Nội tăng cường giám sát, đảm bảo vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng
Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị, nâng cao hiệu năng, hiệu lực quản lý nhà nước trong việc giám sát các hoạt động xây dựng, Hà Nội yêu cầu tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các dự án trên địa bàn...
Chính sách mở đường giúp ngành vật liệu xanh dần chuyển động
Thời gian qua, việc phát triển vật liệu xây dựng xanh, thân thiện môi trường tại Việt Nam đã đạt những kết quả bước đầu tích cực, từ hoàn thiện chính sách đến thúc đẩy sản xuất và ứng dụng thực tiễn…
Bầu Hiển và “lối đi riêng” nhìn từ chuỗi dự án bất động sản quy mô lớn trên cả nước
Từ Bắc vào Nam, hàng loạt dự án bất động sản của T&T Group đã và đang dần lộ diện sau một thời gian chuẩn bị. Việc các dự án được triển khai đồng loạt trên nhiều địa bàn đặt ra câu hỏi: bầu Hiển đang theo đuổi cách làm gì trên thị trường bất động sản?
Persa Place: Chạm nhịp tâm điểm đô thị sân bay quốc tế Springville
"Chạm" vào không gian sống quốc tế, hòa vào "nhịp" giao thương sầm uất tại "tâm điểm" Springville. Đó chính là trải nghiệm tại Persa Place - phân khu cao tầng đầu tiên khơi nguồn sức sống cho toàn khu đô thị.
Dự án không chỉ thiết lập một chuẩn mực sống mới cho “miền đất hứa” Nhơn Trạch, mà còn mở ra dư địa sinh lời vượt trội cho những nhà đầu tư tinh anh.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: