Hà Nội: Áp dụng nhiều mức hỗ trợ cho phát triển bền vững diện tích rừng trên địa bàn

Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về quy định quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng và phát triển bền vững toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, đề xuất nhiều mức hỗ trợ cụ thể…

Theo Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 11/3/2026 của UBND TP. Hà Nội về công bố hiện trạng rừng năm 2025, toàn Thành phố có 26.589,88ha diện tích có rừng và diện tích chưa thành rừng. Trong đó, diện tích rừng là 17.912,83ha, gồm 7.615,83ha rừng tự nhiên và 10.297ha rừng trồng; tỷ lệ che phủ rừng đạt 5,33%. Rừng Hà Nội có vai trò đặc biệt đối với điều hòa khí hậu, bảo vệ nguồn nước, giảm thiểu thiên tai, bảo vệ cảnh quan, di tích, danh lam thắng cảnh và phát triển không gian xanh của Thủ đô.

Tuy nhiên, thực tiễn quản lý những năm gần đây cho thấy nguy cơ cháy rừng, xâm hại rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, suy giảm chất lượng rừng và áp lực từ đô thị hóa vẫn rất lớn. Đồng thời, Thành phố cũng đang có nhu cầu thực tế về phát triển du lịch sinh thái dưới tán rừng, quản lý dược liệu và lâm sản ngoài gỗ, xây dựng cơ sở dữ liệu rừng, cảnh báo cháy rừng, giám sát rừng bằng công nghệ số và tăng cường sinh kế vùng đệm.

Vì vậy, tại dự thảo Nghị quyết, Hà Nội đã đề xuất nhiều mức hỗ trợ. Cụ thể, trong phát triển rừng, Thành phố đầu tư 100% chi phí trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ theo thiết kế kỹ thuật và dự toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Với rừng sản xuất, hỗ trợ 100% chi phí cây giống, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán và 50% chi phí nhân công trồng rừng. Thời gian thực hiện hỗ trợ 5 năm.

Ngoài ra, liên quan đến hoạt động khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung, Hà Nội đề xuất hỗ trợ 2,5 triệu đồng/ha/năm trong thời gian 6 năm đối với diện tích thuộc quy hoạch rừng đặc dụng; kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu thực hiện theo quy định hiện hành. Đối với diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt, rừng trồng kém hiệu quả, đất trống có cây tái sinh thuộc rừng phòng hộ, rừng sản xuất có khả năng phục hồi tự nhiên, Thành phố đầu tư 100% chi phí theo thiết kế kỹ thuật và dự toán được phê duyệt.

Về phòng cháy, chữa cháy rừng, đối với diện tích rừng do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND cấp xã và cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm quản lý rừng quản lý, Thành phố đầu tư 100% kinh phí theo phương án phòng cháy và chữa cháy rừng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các cơ quan tổ chức nhà nước thực hiện trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng được hỗ trợ 100% kinh phí theo phương án phòng cháy chữa cháy rừng được phê duyệt; hỗ trợ kinh phí trực phòng cháy, chữa rừng, chi làm thêm giờ ngoài giờ hành chính và các ngày lễ, tết theo quy định của pháp luật.

Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được giao rừng, thuê rừng hoặc được giao quản lý rừng, mức hỗ trợ tối đa là 50% kinh phí theo phương án phòng cháy và chữa cháy rừng được phê duyệt.

Đối với lực lượng trực tiếp chữa cháy rừng và phục vụ chữa cháy rừng, thực hiện mức hỗ trợ theo quy định của Nghị định số 58/2024/NĐ-CP; ngân sách Thành phố hỗ trợ bổ sung bằng 0,8 lần mức hỗ trợ do pháp luật trung ương (không cần thiết phải dùng từ pháp luật trung ương) quy định đối với đối tượng trực tiếp chữa cháy rừng và phục vụ chữa cháy rừng.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó về hỗ trợ đầu tư cho đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng, Hà Nội đề xuất đối với khu rừng do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố quản lý, hỗ trợ 100% chi phí lập hoặc điều chỉnh đề án, đầu tư hạ tầng dùng chung, đào tạo và chuyển đổi số theo dự án hoặc đề án được phê duyệt.

Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, hợp tác xã và chủ rừng khác, hỗ trợ tối đa 50% chi phí lập hoặc điều chỉnh đề án nhưng không quá 500 triệu đồng/dự án hoặc phương án; hỗ trợ tối đa 40% chi phí đầu tư hạ tầng dùng chung; hỗ trợ tối đa 70% kinh phí đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Song song là tín dụng để thực hiện đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng, Thành phố dự kiến hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn trong thời gian không quá 3 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay theo hợp đồng tín dụng, tối đa 10 tỷ đồng/tổ chức, 5 tỷ đồng/cá nhân và số vốn vay được hỗ trợ lãi suất không quá 70% tổng mức vốn vay của các hạng mục đủ điều kiện.