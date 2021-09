Khẩu trang Perfetta và hành trình 20 năm vì sức khỏe người Việt của công ty Phú Bảo

Với mong muốn được sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cao cấp cho người Việt, Công ty Tập đoàn Phú Bảo và thương hiệu khẩu trang Perfetta với 20 năm phát triển cũng là 20 năm nỗ lực không ngừng để không chỉ chinh phục được người tiêu dùng Việt mà còn thành công tạo nên dấu ấn tại những thị trường khó tính như Nhật Bản.

SẢN PHẨM NHẬT CHO SỨC KHỎE NGƯỜI VIỆT

Không phải ngẫu nhiên mà “nét như Sony”, “đẹp như Panasonic”, “bền như Honda”,... lại trở thành câu cửa miệng của người Việt. Bởi các sản phẩm “made in Japan” không chỉ chinh phục người dùng bằng chất lượng mà còn bằng uy tín thương hiệu, trở thành lựa chọn hàng đầu trong tâm trí người Việt đã hàng chục năm nay.

Không chỉ với sản phẩm trong nước hay xuất khẩu ra thị trường Quốc tế, Nhật Bản cũng yêu cầu rất cao đối với các sản phẩm được nhập khẩu (bao gồm chất lượng, nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất, uy tín thương hiệu,...). Đây là cơ hội, cũng là thách thức cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và Việt Nam nói riêng khi “tiến quân” vào thị trường khó tính này. Bởi lẽ, việc sản phẩm được cấp phép lưu hành tại đây chính là lời khẳng định tốt nhất về chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu.

Sau quá trình bền bỉ nghiên cứu, áp dụng quy trình và các quy định sản xuất nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn Nhật Bản, sản phẩm khẩu trang của Công ty tập đoàn Phú Bảo đã nhận được cái gật đầu của người tiêu dùng Nhật Bản vào năm 2018.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Thuận Nghĩa - Tổng giám đốc của Công ty tập đoàn Phú Bảo: Trước khi một container hàng của Phú Bảo được xuất khỏi nhà máy, sản phẩm sẽ phải qua 3 lần đánh giá từ bộ phận QC của đối tác bên Nhật. Lần thứ nhất, họ sẽ đến kiểm tra nguyên phụ liệu sản xuất sản phẩm. Lần thứ 2 là đánh giá trực tiếp trên quy trình sản xuất.

Và lần cuối là kiểm tra ngẫu nhiên tất cả trong nhà xưởng, kiểm tra chất lượng KCS cũng như những người thợ đang tham gia sản xuất,... Trên mỗi thùng hàng phải đảm bảo có đủ số liệu để phục vụ cho quá trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm, cũng là yếu tố quan trọng để thuyết phục đối tác bên Nhật tin tưởng vào chất lượng sản phẩm sản xuất tại Việt Nam.

Được sản xuất theo quy trình khép kín chuẩn Nhật, chất lượng đạt tiêu chuẩn khắt khe được thẩm định bởi các khách hàng là các công ty cung ứng vật tư y tế của Nhật Bản, nên từ khi ra mắt trên thị trường, mỗi sản phẩm của thương hiệu khẩu trang Perfetta cũng rất được đón nhận và được rất nhiều các phản hồi tích cực của người tiêu dùng trong nước. Đặc biệt, các thiết kế khẩu trang đều dựa theo nhu cầu sử dụng và đặc điểm khuôn mặt của người Việt nên luôn tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng.

Còn gì tuyệt vời hơn khi giờ đây người tiêu dùng có thể tự hào: Người Việt dùng hàng Việt chất lượng.

20 NĂM ĐỂ KHẲNG ĐỊNH CHỮ "TÂM", CHỮ "TẦM" TRONG TỪNG SẢN PHẨM

Để có được những thành công như hiện tại, Công ty tập đoàn Phú Bảo- công ty 100% vốn trong nước, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đã trải qua 20 năm hình thành và phát triển đầy tâm huyết.

Thời gian đầu, Phú Bảo tập trung khai thác thị trường Quốc tế, mà Nhật Bản là điểm đến đầu tiên với 60 triệu khẩu trang được xuất sang thị trường Nhật Bản trong năm 2018 (năm đầu tiên hợp tác). Để đạt được con số ấn tượng này, Phú Bảo đã phải xây dựng môi trường sản xuất khép kín theo tiêu chuẩn Nhật Bản, đạt tiêu chuẩn sạch 100.000 từ hệ thống kiểm soát trên thiết bị. Mọi công đoạn từ thay vật liệu, phụ liệu máy, kiểm duyệt đường truyền đến những sản phẩm cuối cùng đều phải đáp ứng các quy định nghiêm ngặt, khắt khe về chất lượng.

Nhận được sự chấp thuận từ thị trường Nhật Bản là thành tựu đáng mừng, cũng là bước đà thuận lợi để Phú Bảo chinh phục thêm các thị trường khó tính khác như Mỹ, Úc, Canada, Singapore, Anh quốc, Hong Kong,... Thành quả là sản phẩm khẩu trang của Phú Bảo đã đạt được các chứng nhận FDA (quy định giám sát độ an toàn những sản phẩm thuộc danh mục quản lý lưu hành trên thị trường Hoa Kỳ) và chứng nhận CE (sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu về an toàn, sức khỏe, bảo vệ môi trường của Châu Âu).

Đối với thị trường trong nước, Công ty tập đoàn Phú Bảo cũng là đơn vị thấu hiểu người tiêu dùng hơn ai hết bởi sự tỉ mỉ, nghiêm ngặt trong quy trình nghiên cứu thị hiếu và nhu cầu của khách hàng, để cho ra các thiết kế và mẫu mã tiêu chuẩn đáp ứng được tất cả các mong muốn của người tiêu dùng, nhằm mang tới các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người Việt.

Chỉ tính riêng dòng sản phẩm khẩu trang, Phú Bảo đã liên tiếp tung ra thị trường các dòng sản phẩm chất lượng như Perfetta Ultra và Perfetta Carbon đa dạng về mẫu mã, công năng và giá thành, đáp ứng tối đa các nhu cầu mua sắm và các bảo vệ tốt nhất cho người tiêu dùng Việt Nam.

Trong thời gian tới, công ty tập đoàn Phú Bảo và thương hiệu Perfetta với những nghiên cứu hoàn toàn mới, sẽ cho ra đời thêm dòng sản phẩm cao cấp Perfetta Premium với lớp tráng đồng, tráng bạc để ngăn ngừa tối đa vi khuẩn Staphylococcus Aureus - một loại vi khẩu tụ cầu làm suy giảm miễn dịch của con người, đem đến cho người tiêu dùng Việt những trải nghiệm hoàn toàn mới, an toàn và thời trang hơn.

“Chúng tôi cố gắng nghiên cứu tỉ mỉ và xử lý triệt để , mọi bất tiện, rào cản tâm lý khi sử dụng khẩu trang vải của người Việt”, anh Nghĩa chia sẻ thêm.

PERFETTA: KHẨU TRANG VIỆT ĐƯỢC TIN DÙNG TẠI NHẬT BẢN

Ngay từ thập niên 1950, người Nhật đã có thói quen sử dụng khẩu trang để bảo vệ đường hô hấp khỏi khói bụi và phấn hoa. Đặc biệt là mỗi khi cảm cúm, ho, người Nhật luôn đeo khẩu trang để giữ khoảng cách an toàn và tránh lây bệnh cho những người xung quanh. Có thể nói, khẩu trang là mặt hàng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Thêm vào đó, những năm gần đây người Nhật chuộng các sản phẩm có vòng đời ngắn nhưng chất lượng phải tốt, kiểu dáng đẹp, tiện dụng,... Điều này cũng tác động không nhỏ tới thị trường khẩu trang tại Nhật Bản.

Tiếp nhận “đề bài”, Công ty tập đoàn Phú Bảo đã nghiên cứu và chọn vải lọc không dệt sợi siêu mịn (vải Meltblown) làm nguyên liệu chính để sản xuất khẩu trang Perfetta. Đặc trưng của loại vải này là khả năng lọc khuẩn, kháng nước, chống bụi và chống mùi hôi.

Về thiết kế, mỗi chiếc khẩu trang đều được tạo dáng đường cong ôm khít khuôn mặt, đảm bảo bao phủ vùng mũi, miệng giúp tăng cường tối đa hiệu quả ngăn cản giọt bắn từ môi trường xung quanh, bảo vệ người dùng khỏi các tác động gây hại từ môi trường sống thông qua quá trình hô hấp. Đặc biệt quan tâm tới trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng sản phẩm, phần dây của khẩu trang Perfetta được thiết kế mềm mại kết hợp với lớp lót trong đảm bảo chỉ số trợ lực nhằm tạo cảm giác dễ chịu, không gây đau rát hay hằn vết lên tai dù đeo trong thời gian ngắn hay dài.

Được sản xuất với quy trình chuẩn Nhật cùng nguyên liệu đầu vào chất lượng cao, khẩu trang Perfetta hiện là sự lựa chọn ưu tiên của các công ty Nhật hoạt động trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm y tế chăm sóc sức khỏe như Needs5050, Emovid, SK-Corp,...

Mang sứ mệnh “You want, We got! We care”, Tập đoàn công ty Phú Bảo luôn quan tâm và đặt nhu cầu của người tiêu dùng lên hàng đầu, cam kết đem đến các sản phẩm chất lượng nhất cho cộng đồng. Và đúng như ý nghĩa của tên “Phú Bảo”, bền vững và thịnh vượng, Phú Bảo duy trì vị thế là nhà cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và cá nhân hàng đầu, nỗ lực với mục tiêu trở thành một trong 10 công ty châu Á có chất lượng sản phẩm hàng đầu Thế giới, góp phần nâng tầm thương hiệu Việt.