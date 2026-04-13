Khi các siêu hub lung lay: Việt Nam trong bài toán “safe haven” của hàng không khu vực

Việc gián đoạn các hành lang bay xuyên Trung Đông giai đoạn 2025–2026 không chỉ làm thay đổi lộ trình, mà còn làm lộ rõ điểm yếu của mô hình “siêu hub” vốn được tối ưu hóa đến cực hạn nhưng thiếu khả năng chống chịu. Trong bối cảnh mạng bay toàn cầu đang tái cấu trúc, tiêu chí không còn là hiệu quả, mà là độ ổn định, mở ra khả năng để Việt Nam dần định hình vai trò một “safe haven” của hàng không khu vực...

Sự gián đoạn các hành lang bay xuyên Trung Đông giai đoạn 2025–2026 đang làm lung lay nền tảng của mô hình “siêu hub” từng thống trị ngành hàng không toàn cầu suốt hơn ba thập kỷ.

Mô hình Hub & Spoke, vốn dựa trên việc dồn lưu lượng về một số trung tâm trung chuyển lớn, nay bộc lộ rõ lỗ hổng “Single Point of Failure”: chỉ một điểm nghẽn tại hub cũng có thể kéo theo hiệu ứng domino trên toàn mạng lưới. Khi hệ thống được tối ưu hóa đến cực hạn, vùng đệm vận hành gần như biến mất; một gián đoạn nhỏ có thể làm tăng thời gian quay đầu máy bay từ 20–40% và khiến khả năng kết nối toàn mạng suy giảm tới 35–40%.

Đồng thời, tiêu chí lựa chọn của thị trường cũng đang thay đổi: hành khách và hãng bay không còn đặt ưu tiên tuyệt đối vào chi phí thấp nhất, mà chuyển sang đề cao độ tin cậy, với khoảng 60–65% hành khách sẵn sàng trả thêm 10–15% để đổi lấy sự ổn định của điểm trung chuyển.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên như một ứng viên đáng chú ý cho vai trò “safe haven” – một cảng trú ẩn an toàn trong mạng lưới hàng không khu vực.

Lợi thế của Việt Nam đến từ ba yếu tố then chốt. Thứ nhất là chi phí cạnh tranh, khi mức phí khai thác và vận hành vẫn thấp hơn đáng kể so với các trung tâm đã bão hòa như Singapore hay Hong Kong. Thứ hai là ổn định chính trị, một biến số ngày càng quan trọng trong bài toán định tuyến rủi ro của các hãng hàng không quốc tế.

Thứ ba là dư địa hạ tầng còn rất lớn, đặc biệt với dự án Long Thành – nơi Việt Nam có cơ hội “thiết kế từ đầu” một mô hình Aerotropolis tích hợp sân bay, logistics, công nghệ và các dịch vụ giá trị gia tăng, thay vì phải cải tạo trên nền những hạ tầng đã quá tải như nhiều hub hiện hữu.

Chính sự hội tụ này giúp Việt Nam không cần trở thành một siêu hub mới, mà có thể đảm nhiệm vai trò một secondary hub chiến lược, hấp thụ và phân bổ lưu lượng khi hệ thống toàn cầu chịu áp lực.

Tuy nhiên, cơ hội này chỉ xuất hiện vì cấu trúc vận hành của hàng không thế giới đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu sắc, nơi bài toán kinh tế và kỹ thuật trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Các hãng bay hiện không còn tìm kiếm tuyến đường rẻ nhất, mà tính toán phương án có chi phí kỳ vọng thấp nhất sau khi đã điều chỉnh rủi ro. Việc phải vòng tránh các khu vực bất ổn có thể khiến chi phí nhiên liệu tăng 15–25%, đồng thời buộc giảm 5–15% tải trọng thương mại để bảo đảm giới hạn kỹ thuật.

Song song với đó, phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh có thể tăng gấp 3–5 lần, thậm chí bị từ chối cung cấp, tạo ra “trần cứng” pháp lý khiến một số tuyến bay không còn khả thi. Các tiêu chuẩn kỹ thuật như ETOPS cũng giới hạn vật lý các hành trình thay thế.

Trong bối cảnh ấy, cạnh tranh không còn là cuộc đua giữa các sân bay đơn lẻ, mà là giữa các hệ sinh thái hàng không hoàn chỉnh, nơi logistics, bảo dưỡng tàu bay (MRO), tài chính, dữ liệu và thể chế trở thành những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh.

Để biến lợi thế thành vị thế thực sự, Việt Nam cần một chiến lược đồng bộ trên ba trụ cột. Trước hết là cải cách thể chế, trong đó việc đơn giản hóa thủ tục hải quan, visa và chính sách quá cảnh phải được coi là “hạ tầng mềm” giúp giảm ma sát vô hình và chi phí giao dịch của toàn hệ thống.

Kế đến là đầu tư hạ tầng số, xây dựng nền tảng dữ liệu thời gian thực để kết nối sân bay, hãng bay, doanh nghiệp logistics và cơ quan quản lý trong một chuỗi điều phối thống nhất, từ đó chuyển từ mô hình phản ứng sang điều phối chủ động.

Cuối cùng là phát triển chuỗi giá trị quanh sân bay, không dừng ở trung chuyển khách mà phải mở rộng sang các lĩnh vực tạo giá trị cao như khu công nghiệp bán dẫn, thiết bị y tế, trung tâm dữ liệu, logistics thông minh và dịch vụ kỹ thuật hàng không. Đây mới là nền tảng tạo ra giá trị thặng dư bền vững.

Việt Nam đang đứng trước một “cửa sổ tái cấu trúc” hiếm có trong lịch sử ngành hàng không toàn cầu. Khi các siêu hub truyền thống lung lay vì bất ổn địa chính trị và giới hạn cấu trúc, những điểm trung chuyển ổn định, linh hoạt và có khả năng hấp thụ rủi ro sẽ trở thành mắt xích chiến lược của mạng lưới mới.

Nhưng cơ hội này không tự chuyển hóa thành hiện thực. Vị thế “safe haven” chỉ có thể hình thành nếu Việt Nam đủ nhanh trong cải cách thể chế, đủ sâu trong đầu tư số và đủ đồng bộ trong xây dựng hệ sinh thái, để biến lợi thế địa kinh tế thành năng lực cạnh tranh thực tế trên bản đồ hàng không khu vực...

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026 phát hành ngày 13/04/2026.

