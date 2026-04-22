Khoa học - công nghệ: Nền tảng cho tự chủ năng lượng
Lê Nguyễn Thiên Nga (*)
22/04/2026, 15:12
Áp lực năng lượng toàn cầu chưa hạ nhiệt khiến “vùng đệm chính sách” tiếp tục được nới rộng, với việc Quốc hội áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt 0% đối với xăng từ ngày 16/4 đến hết 30/6/2026. Tuy nhiên, giải pháp ngắn hạn này không thay đổi bài toán cốt lõi: tự chủ năng lượng dài hạn phải dựa trên khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo...
Diễn biến xung đột tại Trung Đông tiếp tục tác động sâu rộng
tới an ninh năng lượng và vận tải quốc tế, buộc nhiều quốc gia phải điều chỉnh
chính sách để chủ động ứng phó.
Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã linh hoạt thiết lập “vùng đệm”
tài khóa và nguồn cung nhằm ổn định kinh tế vĩ mô. Bộ Công Thương chủ động nâng
dự trữ xăng dầu từ 15 lên 26 ngày. Đồng thời, việc đưa một số sắc thuế, phí như
thuế bảo vệ môi trường, VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt về mức 0% đã góp phần ổn
định tâm lý thị trường, kiểm soát áp lực lạm phát chi phí đẩy, đồng thời duy
trì biên lợi nhuận hợp lý cho khu vực sản xuất.
Tuy nhiên, các công cụ như giảm thuế, phí hay sử dụng Quỹ
Bình ổn xăng dầu chỉ mang tính ngắn hạn. Theo khuyến nghị của OECD và IMF, việc
kéo dài các biện pháp hỗ trợ giá có thể gây áp lực lớn lên ngân sách, làm méo
mó tín hiệu thị trường, giảm động lực tiết kiệm năng lượng và cản trở các cải
cách mang tính cấu trúc.
Dù đã có hai nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn, Việt Nam
hiện mới tự chủ khoảng 70% nhu cầu xăng dầu; 30% còn lại vẫn phụ thuộc nhập khẩu
từ ASEAN và Trung Đông, tiềm ẩn nhiều rủi ro trước các cú sốc nguồn cung toàn cầu.
Trong cấu trúc kinh tế toàn cầu mới, năng lượng không còn đơn
thuần là đầu vào sản xuất mà đã trở thành nhân tố định hình trật tự địa chính
trị. Một quốc gia thiếu tự chủ năng lượng sẽ dễ tổn thương trước các cú sốc nguồn
cung. Sự phụ thuộc bên ngoài không chỉ là rủi ro về giá, mà còn là rủi ro về an
ninh quốc gia. Vì vậy, trọng tâm chiến lược cần chuyển từ “giảm sốc” sang “nâng
cao khả năng chống chịu”, thông qua việc củng cố năng lực nội sinh dựa trên
khoa học - công nghệ.
Một minh chứng điển hình cho giá trị của tự chủ công nghệ
trong ngành dầu khí là mỏ Đại Hùng. Mỏ được Mobil Oil phát hiện từ năm 1974 và
được Petrovietnam xác định lại vào năm 1988. Giai đoạn 1993-1996, tổ hợp nhà thầu
quốc tế gồm BHP, Total, Sumitomo, Petronas và PVEP đã đầu tư hơn 400 triệu USD
để phát triển mỏ, với BHP là nhà điều hành. Tuy nhiên, do cấu tạo địa chất phức
tạp, điều kiện biển sâu khắc nghiệt và hiệu quả tài chính không như kỳ vọng,
các đối tác nước ngoài lần lượt rút lui.
Năm 1999, mỏ Đại Hùng được chuyển nhượng lại cho Petrovietnam
với mức giá tượng trưng 1 USD. Sau đó, Petrovietnam giao cho Vietsovpetro duy
trì khai thác, sửa chữa và thăm dò bổ sung. Đến năm 2003, một bước ngoặt quan
trọng được xác lập khi quyền điều hành mỏ được trao cho các đơn vị trong nước.
Từ điểm xuất phát gần như bằng không, đội ngũ kỹ sư dầu khí
Việt Nam đã từng bước làm chủ công nghệ, tối ưu quy trình khai thác và nâng cao
hệ số thu hồi dầu. Nhiều giải pháp hiện đại được triển khai, từ tối ưu thiết kế
giếng khoan, áp dụng các phương pháp gia tăng thu hồi dầu, đến cải tiến hệ thống
xử lý và vận chuyển ngoài khơi, từng bước tiệm cận trình độ quốc tế.
KỲ TÍCH TỪ VIỆC “HỒI SINH” MỎ ĐẠI HÙNG
Mỏ Đại Hùng đã hồi sinh mạnh mẽ, mang lại doanh thu lũy kế
hơn 4 tỷ USD, trở thành biểu tượng cho năng lực làm chủ công nghệ và giá trị của
chiến lược phát triển dựa trên nội lực.
Nếu sự hồi sinh của Đại Hùng đầu những năm 2000 là câu chuyện
của ý chí, thì Dự án phát triển mỏ Đại Hùng giai đoạn 3 hiện nay được xem là một
bước tiến mang tính lịch sử: lần đầu tiên toàn bộ dự án được thiết kế, thi công
và vận hành hoàn toàn bằng nguồn lực trong nước. Sức mạnh hệ sinh thái của
Petrovietnam được phát huy đồng bộ, với sự phối hợp của các đơn vị chủ lực,
trong đó PVEP giữ vai trò điều phối trung tâm.
Dự án bao gồm việc xây dựng, lắp đặt giàn đầu giếng WHP-DH01 ở
độ sâu hơn 110 mét nước, kết nối với giàn xử lý trung tâm thông qua hệ thống đường
ống mềm dài 5,2 km. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình triển khai diễn ra trong điều
kiện đặc biệt khắc nghiệt: đại dịch Covid-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng, biến động
địa chính trị đẩy chi phí vật tư tăng cao, trong khi công trường nằm ngoài khơi
xa, cách bờ tới 265 km.
Việc hoàn thành dự án bằng 100% nhân lực trong nước không chỉ
mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng về năng lực:
Việt Nam gia nhập nhóm quốc gia có khả năng tự chủ toàn diện trong thiết kế,
thi công và vận hành các công trình dầu khí ở vùng biển sâu, xa bờ.
Thành tựu này không chỉ góp phần gia tăng sản lượng, bù đắp
thiếu hụt nguồn cung, mà còn là cột mốc khẳng định năng lực tự chủ, gắn với bảo
vệ chủ quyền kinh tế và không gian biển quốc gia bằng các công trình hiện đại.
Trong bối cảnh hiện nay, bài học tự chủ công nghệ từ mỏ Đại
Hùng không chỉ giới hạn trong ngành dầu khí, mà còn là hệ quy chiếu quan trọng
để Việt Nam bước vào kỷ nguyên năng lượng tái tạo gắn với chuyển đổi số và chuyển
đổi xanh.
NĂNG LƯỢNG VÀ ĐỊA CHÍNH TRỊ: “ÁT CHỦ BÀI” ĐỊNH HÌNH TRẬT TỰ MỚI
Khi các chính sách hỗ trợ giá xăng dầu ngắn hạn kết thúc, trọng
tâm cần chuyển sang tối ưu hóa năng lượng trên toàn hệ thống. Chuyển đổi số
đang từng bước nâng cao hiệu quả vận hành, minh bạch hóa quản lý và tăng năng lực
dự báo. Petrovietnam đã ứng dụng AI, IoT và dữ liệu lớn để tối ưu chi phí, cải
thiện hiệu quả sản xuất - kinh doanh và thích ứng tốt hơn với các biến động
toàn cầu.
Đặc biệt, với các ngành tiêu thụ năng lượng lớn như xi măng,
thép, hóa chất - chiếm tới 50-60% tổng nhu cầu năng lượng - việc ứng dụng công
nghệ mới, phát triển lưới điện thông minh và tự động hóa có thể giúp tiết kiệm
10-20% chi phí. Áp lực giá vì thế cần được chuyển hóa thành động lực để doanh
nghiệp tái cấu trúc, đổi mới công nghệ và giảm cường độ năng lượng của nền kinh
tế.
Hơn thế, năng lực làm chủ các công trình biển sâu như Đại
Hùng là nền tảng quan trọng để Việt Nam triển khai hiệu quả Quy hoạch Điện
VIII, đặc biệt trong phát triển điện gió ngoài khơi. Từ khai thác nguồn năng lượng
hữu hạn dưới lòng đất, Việt Nam đang từng bước vươn ra biển lớn để đón gió và
ánh sáng - những nguồn năng lượng bền vững cho tương lai.
Trong bối cảnh các tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội và quản trị) và Cơ chế điều chỉnh biên
giới carbon ngày càng khắt khe, một hệ thống năng lượng tự chủ, xanh và công
nghệ cao sẽ trở thành “tấm hộ chiếu” giúp Việt Nam thu hút dòng vốn FDI chất lượng
cao và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Tự chủ năng lượng, suy cho cùng, không chỉ là câu chuyện của
nguồn cung, mà là kết tinh của năng lực khoa học - công nghệ, của tầm nhìn chiến
lược và sự kiên trì đầu tư cho nội lực quốc gia.
(*) Viện trưởng Viện Quản trị chính sách và Chiến lược phát triển, chủ nhiệm Đề án Quốc gia Từ chính sách ra cuộc sống.
Nội dung đầy đủ các bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026 phát hành ngày 20/04/2026.
