Sau “van giảm áp” thuế xăng dầu, Việt Nam cần chính sách định hình chiến lược năng lượng dài hạn
Anh Nhi
12/04/2026, 16:54
Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu những cú sốc địa chính trị phức tạp, Việt Nam đã có những biện pháp điều chỉnh mạnh mẽ chưa từng có vào cấu trúc giá xăng dầu nhằm ổn định thị trường. Để hiểu rõ hơn về tác động của chính sách này cũng như tầm nhìn dài hạn cho an ninh năng lượng quốc gia, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã có cuộc trao đổi với Viện trưởng Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược Phát triển Lê Nguyễn Thiên Nga xoay quanh vấn đề này…
Thưa bà,
bà đánh giá như thế nào về các quyết sách giảm thuế liên tiếp của Chính phủ gần
đây đối với mặt hàng xăng, dầu?
Quyết định
giảm sâu thuế xăng dầu, điều chỉnh linh hoạt VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt, đồng
thời tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ ngân sách cho Quỹ bình ổn giá là một phản ứng
chính sách quyết liệt và kịp thời trước cú sốc địa chính trị năng lượng toàn cầu.
Đây là bước đi đột phá, phản ánh mức độ chủ động và quyết đoán cao của Chính phủ.
Lần đầu tiên, các sắc thuế cấu thành giá xăng dầu được cắt giảm đồng loạt trong
một khung thời gian đặc biệt (từ 26/3 đến 15/4/2026).
Theo phân
tích của Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược Phát triển, các biện pháp này
đã giảm đáng kể mức độ truyền dẫn của cú sốc giá quốc tế vào nền kinh tế trong
nước. Theo đó, giá xăng dầu trong nước giảm khoảng 5–10% so với kịch bản không
can thiệp; áp lực lạm phát trong quý 1/2026 đã giảm khoảng 0,2–0,3 điểm phần
trăm.
Tuy nhiên,
tôi cần nhấn mạnh rằng giảm thuế chỉ là công cụ ngắn hạn. Theo kinh nghiệm từ
OECD và IMF, biện pháp hỗ trợ giá chỉ nên áp dụng tạm thời. Nếu kéo dài quá
lâu, nó sẽ tạo áp lực lớn lên ngân sách, làm sai lệch tín hiệu thị trường (giảm
động lực tiết kiệm năng lượng), và trì hoãn các giải pháp cấu trúc dài hạn.
Ngay lúc này, chúng ta phải xây dựng đồng bộ các giải pháp nằm đảm bảo Chiến lược
năng lượng Quốc gia và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước biến động
năng lượng.
Với tư
cách là một “van giảm áp”, chính sách này sẽ tác động ra sao đến tâm lý thị trường,
thưa bà?
Một tác động
rất quan trọng nhưng thường bị đánh giá thấp của chính sách giảm thuế chính là
việc ổn định kỳ vọng thị trường. Nếu Nhà nước không can thiệp, thị trường có thể
rơi vào tâm lý kỳ vọng giá tăng liên tục, dẫn đến găm hàng, đầu cơ và gián đoạn
nguồn cung cục bộ.
Việc giảm
thuế phát đi tín hiệu mạnh mẽ rằng Nhà nước sẵn sàng chia sẻ gánh nặng chi phí.
Lợi ích được phân bổ rõ nét. Cụ thể, doanh nghiệp đầu mối, phân phối: giảm áp lực
vốn lưu động, hạn chế rủi ro thua lỗ khi giá nhập khẩu tăng cao; doanh nghiệp vận
tải, logistics: chi phí nhiên liệu đầu vào giảm, qua đó giảm áp lực tăng giá cước
vận tải; người dân: giảm trực tiếp chi phí đi lại và hạn chế hiệu ứng tăng giá
dây chuyền lên các mặt hàng thiết yếu.
Tuy nhiên, lợi
ích này có thể không phân bổ đồng đều và một phần có thể bị giữ lại ở chuỗi
trung gian. Đó là lý do chính sách thuế hiện nay đang được thực hiện song song
với việc tăng cường giám sát thị trường và điều tiết cạnh tranh.
Để tạo
ra tác động thực chất theo Kết luận 14-KL/TW về đảm bảo nguồn cung và giá nhiên
liệu, chỉ dựa vào Nhà nước là chưa đủ. Theo bà, người dân và doanh nghiệp cần
thay đổi hành vi tiêu dùng và quản trị ra sao?
Đúng vậy, nếu
chỉ dựa vào chính sách vĩ mô mà thiếu sự chuyển biến từ cơ sở, hiệu quả sẽ rất
hạn chế. Báo cáo của chúng tôi chỉ ra rằng, cường độ tiêu thụ năng lượng của Việt
Nam hiện vẫn cao hơn 1,3–1,5 lần so với các nước OECD. Điều này cho thấy dư địa
để tiết kiệm là rất lớn.
Về phía người
dân, cần chuyển từ việc tiêu dùng theo thói quen sang tiêu dùng có ý thức. Điều
này bao gồm việc giảm sử dụng phương tiện tiêu hao nhiên liệu cao, tăng sử dụng
giao thông công cộng, ưu tiên thiết bị tiết kiệm năng lượng và từng bước chuyển
sang phương tiện điện hoặc hybrid.
Về phía hệ
thống, có 3 trụ cột quản trị năng lượng, gồm: (i) tối ưu hóa tài nguyên hiện hữu
bằng công nghệ, nâng hiệu suất thu hồi và tích lũy năng lượng; (ii) chuyển đổi
số toàn chuỗi năng lượng, quản trị dựa trên dữ liệu và dự báo; (iii) tích hợp
liên ngành năng lượng, vận hành dầu, khí, điện, năng lượng xanh như hệ thống thống
nhất để tối ưu chi phí và giảm biến động.
Chúng ta cần
nhớ rằng, mỗi 1% tiết kiệm năng lượng toàn xã hội có thể giúp giảm thêm
0,1–0,15 điểm phần trăm áp lực CPI. Thay đổi hành vi không chỉ bảo vệ môi trường
mà còn là một công cụ kinh tế vĩ mô thực sự.
Nhìn rộng
ra bình diện quốc tế, phản ứng của Chính phủ Việt Nam đang nằm ở đâu trong bức
tranh chiến lược năng lượng toàn cầu, thưa bà?
Chúng ta
không thể đánh giá chính sách của Việt Nam nếu chỉ nhìn từ góc độ kinh tế trong
nước. Giá dầu hiện nay không chỉ là câu chuyện cung - cầu, mà bị chi phối mạnh
mẽ bởi cạnh tranh quyền lực giữa OPEC, Hoa Kỳ và các điểm nóng Trung Đông.
Động thái của
Việt Nam hoàn toàn phù hợp với xu hướng sử dụng “van giảm áp” tài khóa toàn cầu.
Theo dữ liệu từ IEA và IMF, các quốc gia đang phản ứng rất đa dạng tùy thuộc
vào dư địa của họ. Như ở Thái Lan, Na Uy, Đức, Hàn Quốc, các nước giảm thuế
xăng dầu, năng lượng kết hợp hỗ trợ trực tiếp hóa đơn điện cho hộ gia đình; Italy,
Tây Ban Nha tung các gói tài khóa lớn nhằm trợ giá nhiên liệu và hỗ trợ doanh
nghiệp vận tải; Hoa Kỳ giải phóng kho dự trữ dầu chiến lược (SPR) để tăng nguồn
cung và cân nhắc các biện pháp giảm thuế tại cấp bang; Pháp lại tỏ ra thận trọng
hơn, cảnh báo việc giảm thuế mà không kiểm soát nguồn cung có thể kích thích
nhu cầu, gây áp lực ngược lên lạm phát.
Từ xu hướng
này, Viện Quản trị Chính sách đưa ra khuyến nghị về Khung kiến trúc Chiến lược
tương lai, nhằm chuẩn bị cho giai đoạn ngay khi kết thúc giảm thuế, bao gồm: nâng
cao tự chủ nguồn cung; tăng cường dự trữ chiến lược; và đầu tư vào lọc hóa dầu
và công nghệ năng lượng.
Bà có
nhắc đến việc tăng hiệu quả sử dụng năng lượng trong Khung kiến trúc Chiến lược
tương lai. Vậy cụ thể đối với những ngành công nghiệp “khát” năng lượng như xi
măng hay thép, sức ép phải chuyển đổi công nghệ hiện nay lớn đến mức nào, và
bài toán này liên kết ra sao với năng lực tự chủ của toàn chuỗi năng lượng quốc
gia?
Các ngành xi
măng, thép, hóa chất chiếm tới 50–60% tổng tiêu thụ năng lượng công nghiệp. Khi
giá năng lượng neo cao, việc tối ưu hóa không còn là lựa chọn mang tính cải thiện
mà là điều kiện tiên quyết để tồn tại và phát triển.
Áp lực giá cả
hiện nay chính là một cơ chế sàng lọc tự nhiên, ép nền kinh tế phải tái cấu
trúc, giảm phát thải và chuyển đổi xanh. Đầu tư công nghệ mới có thể giúp doanh
nghiệp tiết giảm 10–20% chi phí năng lượng.
Tuy nhiên,
câu chuyện của ngành xi măng hay thép phải đặt trong tổng thể chuỗi năng lượng
quốc gia. Việt Nam đã hình thành cấu trúc thượng - hạ nguồn tương đối đầy đủ: các
mỏ dầu chủ lực như Bạch Hổ, Đại Hùng, Sư Tử Đen, Sư Tử Trắng, Rồng, Tê Giác Trắng
đã đóng vai trò thượng nguồn, dù phần lớn đã bước qua giai đoạn đỉnh khai thác;
tại hạ nguồn, các nhà máy lọc dầu chiến lược như Dung Quất Refinery (6,5–8,5
triệu tấn/năm) và Nghi Sơn Refinery (10 triệu tấn/năm) đáp ứng khoảng 70–75%
nhu cầu nhiên liệu nội địa, nhưng vẫn còn phụ thuộc vào nguồn dầu thô nhập khẩu.
Đây là cơ sở để nhấn mạnh rằng ngành xi măng cùng các ngành tiêu thụ năng lượng
lớn khác đang hoạt động trong một hệ thống năng lượng quốc gia cần được nâng tầm
về tự chủ và đổi mới.
Vấn đề cốt
lõi không còn nằm ở việc “có chuyển đổi hay không”, mà ở chỗ mức độ làm chủ
công nghệ và tốc độ triển khai chuyển đổi đến đâu.
Thực tiễn
cho thấy Việt Nam đã có những thành tựu quan trọng phát triển an ninh năng lượng.
Tại thượng
nguồn, mỏ Đại Hùng là một trường hợp tiêu biểu: Việt Nam đã tiếp nhận, vận
hành, cải tiến và đưa mỏ hồi sinh, đạt doanh thu lũy kế trên 4 tỷ USD. Các hạng
mục công nghệ then chốt như giàn xử lý trung tâm và hệ thống neo – xuất dầu
ngoài khơi được xác lập kỷ lục quốc gia, phản ánh năng lực từng bước làm chủ
các công nghệ khai thác biển sâu phức tạp xa bờ.
Ở hạ nguồn,
bước tiến tại Dung Quất mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt và tự hào. Việc Công
ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn làm chủ công nghệ sản xuất nhiên liệu đặc chủng
không chỉ là thành tựu kỹ thuật đơn thuần, mà còn thể hiện năng lực tự chủ toàn
diện từ phát hiện vấn đề, nghiên cứu, sản xuất đến thương mại hóa các sản phẩm
năng lượng có hàm lượng công nghệ cao. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc
giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, đồng thời tăng cường năng lực đảm bảo
an ninh năng lượng và quốc phòng trong những bối cảnh phức tạp.
Những mô
hình này cho thấy Việt Nam đã bước qua giai đoạn tiếp nhận công nghệ, đã có những
công trình có tác động sâu rộng và lâu dài, làm chủ và sáng tạo công nghệ. Ở tầm
vĩ mô, công trình phục vụ trực tiếp sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, đồng
thời thúc đẩy tiến bộ khoa học – công nghệ của đất nước. Đây không chỉ là một
thành tựu kỹ thuật, mà còn là một cấu phần quan trọng trong quá trình nâng cao
năng lực nội sinh của nền kinh tế.
Đặc biệt,
trong bối cảnh thế giới đối mặt với những biến động địa chính trị phức tạp,
nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng và các hình thức cấm vận kinh tế ngày càng gia
tăng, cần có các chiến lược phát triển nghiên cứu và công bố các công trình
khoa học mang ý nghĩa chiến lược Quốc gia để mở rộng quy mô và nâng cấp thành
năng lực cạnh tranh mang tính hệ thống.
Các cơ quan,
doanh nghiệp chủ động triển khai các Nghị quyết trong đó đặt khoa học – công
nghệ năng lượng vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia; thúc đẩy
đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp như một yêu cầu tất yếu, gắn trực tiếp với
năng lực cạnh tranh; xây dựng và định vị thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực
năng lượng, qua đó nâng cao vai trò và tiếng nói của doanh nghiệp Việt trên thị
trường quốc tế.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: