Đề xuất sửa Luật Đất đai trong năm 2026 với hai nhóm nội dung lớn
Nhĩ Anh
06/05/2026, 12:47
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai dự kiến tập trung vào nhóm các nội dung đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, yêu cầu tăng trưởng kinh tế hai con số và quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai…
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Tờ trình trình Chính phủ báo cáo, đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai vào
Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội nhằm hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn
lực đất đai góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thực tiễn gần hai năm
triển khai Luật Đất đai năm 2024, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành hơn 26 văn
bản để sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.
Tuy nhiên, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai
cấp cùng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đã đặt ra đòi hỏi phải tiếp tục
hoàn thiện các quy định pháp luật về đất đai. Nhiều nội dung hiện đang được điều
chỉnh bằng nghị định cần được luật hóa để bảo đảm tính ổn định, thống nhất và
lâu dài.
Do đó, việc sửa đổi Luật Đất đai là yêu cầu cấp thiết nhằm
thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết về phát triển
kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đồng thời,
đây cũng là giải pháp quan trọng để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai
con số” trong giai đoạn 2026-2030.
Dự thảo Luật sửa đổi dự kiến tập trung vào hai nhóm nội dung
lớn. Thứ nhất, nhóm các nội dung đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ
nguyên mới và yêu cầu tăng trưởng kinh tế 2 con số.
Thứ hai, nhóm các nội dung quy định về phân cấp, phân quyền,
phân định thẩm quyền theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách hành
chính trong lĩnh vực đất đai.
Cụ thể, với nhóm các nội dung đáp ứng yêu cầu phát triển đất
nước trong kỷ nguyên mới và yêu cầu tăng trưởng kinh tế hai con số, Bộ Nông nghiệp
và Môi trường đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai để bổ sung
quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức
thi hành Luật Đất đai.
Theo đó, luật hóa các quy định tại Nghị quyết số
254/2025/QH15 và quy định chi tiết tại các Nghị định số 226/2025/NĐ-CP, Nghị định
số 49/2026/NĐ-CP, Nghị định số 50/2026/NĐ-CP, Nghị quyết số 66.3/2025/NQ-CP như
giá đất, bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất; tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;
thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng
đất, lựa chọn hình thức thuê đất, tách thửa, hợp thửa đất; giải quyết tranh chấp đất đai...
Cùng với đó sửa đổi, bổ sung quy định về quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất cấp xã; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trồng lúa; quyền và
nghĩa vụ của người sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày
1/7/2014; bồi thường trong trường hợp đặc thù; chế độ sử dụng đất của một số loại
đất.
