Thứ Tư, 06/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Đề xuất sửa Luật Đất đai trong năm 2026 với hai nhóm nội dung lớn

Nhĩ Anh

06/05/2026, 12:47

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai dự kiến tập trung vào nhóm các nội dung đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, yêu cầu tăng trưởng kinh tế hai con số và quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai…

Việc sửa luật nhằm hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực đất đai góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số
Việc sửa luật nhằm hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực đất đai góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Tờ trình trình Chính phủ báo cáo, đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội nhằm hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực đất đai góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thực tiễn gần hai năm triển khai Luật Đất đai năm 2024, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành hơn 26 văn bản để sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Tuy nhiên, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cùng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đã đặt ra đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về đất đai. Nhiều nội dung hiện đang được điều chỉnh bằng nghị định cần được luật hóa để bảo đảm tính ổn định, thống nhất và lâu dài.

Do đó, việc sửa đổi Luật Đất đai là yêu cầu cấp thiết nhằm thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết về phát triển kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đồng thời, đây cũng là giải pháp quan trọng để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số” trong giai đoạn 2026-2030.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Chính phủ báo cáo, đề xuất Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội sửa đổi Luật Đất đai
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Chính phủ báo cáo, đề xuất Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội sửa đổi Luật Đất đai

Dự thảo Luật sửa đổi dự kiến tập trung vào hai nhóm nội dung lớn. Thứ nhất, nhóm các nội dung đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và yêu cầu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Thứ hai, nhóm các nội dung quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Cụ thể, với nhóm các nội dung đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và yêu cầu tăng trưởng kinh tế hai con số, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai để bổ sung quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Theo đó, luật hóa các quy định tại Nghị quyết số 254/2025/QH15 và quy định chi tiết tại các Nghị định số 226/2025/NĐ-CP, Nghị định số 49/2026/NĐ-CP, Nghị định số 50/2026/NĐ-CP, Nghị quyết số 66.3/2025/NQ-CP như giá đất, bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất; tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, lựa chọn hình thức thuê đất, tách thửa, hợp thửa đất; giải quyết tranh chấp đất đai...

Cùng với đó sửa đổi, bổ sung quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trồng lúa; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1/7/2014; bồi thường trong trường hợp đặc thù; chế độ sử dụng đất của một số loại đất.

Sửa Luật Đất đai: Tạo đột phá, sử dụng hiệu quả nguồn lực

23:51, 02/02/2022

Sửa Luật Đất đai: Tạo đột phá, sử dụng hiệu quả nguồn lực

Sửa Luật Đất đai 2024: Đề xuất 2 phương án về bảng giá đất, bỏ "nguyên tắc thị trường"

09:09, 30/07/2025

Sửa Luật Đất đai 2024: Đề xuất 2 phương án về bảng giá đất, bỏ

Đánh giá thi hành Luật Đất đai theo 5 nhóm vấn đề lớn

18:52, 21/04/2026

Đánh giá thi hành Luật Đất đai theo 5 nhóm vấn đề lớn

Từ khóa:

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính sách đất đai dự án luật sửa đổi hệ thống pháp luật đất đai Nghị quyết 254/2025/QH15 phân cấp chính quyền địa phương Quốc hội quy hoạch sử dụng đất sửa luật đất đai Tăng trưởng kinh tế hai con số tháo gỡ khó khăn đất đai tờ trình sửa luật đất đai tổng kết thi hành luật đất đai

Đọc thêm

Hà Nội tăng cường giám sát, đảm bảo vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng

Hà Nội tăng cường giám sát, đảm bảo vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị, nâng cao hiệu năng, hiệu lực quản lý nhà nước trong việc giám sát các hoạt động xây dựng, Hà Nội yêu cầu tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các dự án trên địa bàn...

Chính sách mở đường giúp ngành vật liệu xanh dần chuyển động

Chính sách mở đường giúp ngành vật liệu xanh dần chuyển động

Thời gian qua, việc phát triển vật liệu xây dựng xanh, thân thiện môi trường tại Việt Nam đã đạt những kết quả bước đầu tích cực, từ hoàn thiện chính sách đến thúc đẩy sản xuất và ứng dụng thực tiễn…

Bầu Hiển và “lối đi riêng” nhìn từ chuỗi dự án bất động sản quy mô lớn trên cả nước

Bầu Hiển và “lối đi riêng” nhìn từ chuỗi dự án bất động sản quy mô lớn trên cả nước

Từ Bắc vào Nam, hàng loạt dự án bất động sản của T&T Group đã và đang dần lộ diện sau một thời gian chuẩn bị. Việc các dự án được triển khai đồng loạt trên nhiều địa bàn đặt ra câu hỏi: bầu Hiển đang theo đuổi cách làm gì trên thị trường bất động sản?

Persa Place: Chạm nhịp tâm điểm đô thị sân bay quốc tế Springville

Persa Place: Chạm nhịp tâm điểm đô thị sân bay quốc tế Springville

"Chạm" vào không gian sống quốc tế, hòa vào "nhịp" giao thương sầm uất tại "tâm điểm" Springville. Đó chính là trải nghiệm tại Persa Place - phân khu cao tầng đầu tiên khơi nguồn sức sống cho toàn khu đô thị. Dự án không chỉ thiết lập một chuẩn mực sống mới cho “miền đất hứa” Nhơn Trạch, mà còn mở ra dư địa sinh lời vượt trội cho những nhà đầu tư tinh anh.

Hà Nội đề xuất thí điểm phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp đô thị

Hà Nội đề xuất thí điểm phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp đô thị

UBND Thành phố Hà Nội sẽ quyết định danh mục các mô hình thực hiện thí điểm phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị; tối đa không quá 10 mô hình; tối thiểu 50 ha/01 mô hình. Thời gian thí điểm đến năm 2030 nhưng không quá 36 tháng/mô hình, có thể gia hạn hoặc chấm dứt sớm, tuỳ theo hiệu quả thực hiện…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

"Kẻ lạc quan" và Cuộc đua kiến tạo tương lai

Doanh nghiệp

2

Nhờ làn sóng AI, kinh tế Hồng Kông tăng trưởng mạnh nhất 5 năm

Thế giới

3

Vinamilk: Doanh thu quý 1/2026 tăng 24,6% nhờ tái cấu trúc

Chứng khoán

4

SMR: “quân bài chiến lược” đưa Nga tăng tốc trong cuộc đua điện hạt nhân thế hệ mới

Kinh tế xanh

5

Hoàn thiện Đề án phát triển du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn

Du lịch

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy