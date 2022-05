Khởi công VSIP III, Tân Uyên “khát” nhà ở dành cho chuyên gia

Nằm ở phía Đông Nam tỉnh Bình Dương, thị xã Tân Uyên có vị trí trung tâm nối liền thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An, thị xã Bến Cát và các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo. Toàn thị xã có diện tích hơn 191,75 km2 với 12 đơn vị hành chính cấp xã (2 xã, 10 phường), dân số trên 421.694 người.

ĐÓN “SÓNG” ĐẦU TƯ

Thực tế những năm qua, Bình Dương luôn đứng trong top đầu các địa phương thu hút vốn đầu tư. Đến nay, toàn tỉnh có gần 4.050 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 39,4 tỷ USD. Riêng vốn FDI trong Quý 1/2022 là khoảng hơn 1,68 tỷ USD.

Nguyên nhân của cú hích thăng hạng này chính là vai trò thủ phủ công nghiệp số 1 Việt Nam với sự xuất hiện của các cụm, khu công nghiệp quy mô lớn. Trong đó hạt nhân phải kể đến các khu công nghiệp VSIP.

Đáng chú ý, riêng Tân Uyên sở hữu 2 khu công nghiệp lớn nhất, gồm khu công nghiệp VSIP II quy mô 2,045 ha được vận hành năm 2006 và khu công nghiệp VSIP III khởi công trong tháng 3/2022 với quy mô khoảng 1,000 ha, tổng mức đầu tư hạ tầng dự kiến hơn 6.400 tỷ đồng.

Hiện có khoảng 31 tập đoàn, công ty trong và ngoài nước đã quan tâm tìm hiểu khả năng phát triển sản xuất tại VSIP III, tương đương 176 ha đất công nghiệp và 1,8 tỷ USD vốn đầu tư dự kiến. Trong đó nổi bật là dự án quy mô 1 tỷ USD của tập đoàn đồ chơi LEGO hay nhà máy chế tác trang sức trị giá 100 triệu USD của thương hiệu thời trang Pandora.

Ngoài ra, hàng loạt các khu công nghiệp lớn cũng đã và đang hoạt động tại Tân Uyên như khu công nghiệp Nam Tân Uyên (333 ha), khu công nghiệp Tân Lập (400 ha), khu công nghiệp Đất Cuốc (348 ha), khu công nghiệp Uyên Hưng (120 ha), khu công nghiệp Phú Chánh (128 ha)…

Theo các chuyên gia, tốc độ phát triển công nghiệp và đòn bẩy VSIP III đã đưa Tân Uyên đứng trước sức ép lớn về nguồn cầu nhà ở cho hàng triệu lao động, chuyên gia, kỹ sư. Kéo theo đó là sự bùng nổ các dịch vụ tiện ích từ bình dân đến cao cấp như trung tâm thương mại, hệ thống y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe - vui chơi - giải trí, khu dân cư đô thị, cho tới các văn phòng làm việc, hội nghị, triển lãm… Đồng thời, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hình thành một tầng lớp người tiêu dùng mới có thu nhập cao hơn. Hiện mức thu nhập bình quân trên đầu người tại Tân Uyên đang cao gấp 1,56 lần so với trung bình cả nước.

Có thể nói, sự có mặt của VSIP III không chỉ tạo ra sự đột phá của Tân Uyên mà còn là động lực tăng trưởng cho thị trường bất động sản. Điều này được dự báo dựa trên kịch bản triển khai khu công nghiệp VSIP I năm 1996 đã khiến thị trường địa ốc Thuận An có bước phát triển vượt bậc cả về nguồn cung lẫn sức cầu cùng mức giá gần như tiệm cận với Tp.HCM.

Điều này cũng lý giải vì sao, nhiều chủ đầu tư lớn đang có xu hướng dịch chuyển về vùng Tân Uyên để đón đầu tiềm năng giá. Chưa kể, địa phương này còn là cái tên số một được kỳ vọng có bước tiến vượt bậc về phát triển kinh tế - xã hội sau khi chủ trương thành lập thành phố trực thuộc tỉnh được Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương thông qua.

Dự kiến đến 2025, Tân Uyên sẽ đạt tiêu chí đô thị loại II, trong đó có 10 khu vực phát triển đô thị, gồm 7 khu vực đô thị mới và 3 khu cải tạo đô thị.

TIỀM NĂNG BẤT ĐỘNG SẢN PHỤC VỤ CHUYÊN GIA

Sự bùng nổ của bất động sản công nghiệp Tân Uyên không chỉ thu hút hàng triệu chuyên gia và kỹ sư cấp cao đến sinh sống và làm việc mỗi năm mà còn là nền tảng thuận lợi để hình thành các khu dân cư, khu đô thị hiện đại liền kề nhằm phục vụ tầng lớp thu nhập cao.

Mặt khác, so với Thuận An hay Dĩ An, ngưỡng giá bất động sản Tân Uyên còn “mềm” nên cơ hội đầu tư cũng như an cư luôn dễ dàng hơn. Theo các chuyên gia, thường những nhà đầu tư nhạy bén sẽ đón đầu thông tin quy hoạch, hạ tầng từ thời điểm ban đầu, để khi hình thành rõ nét biên lợi nhuận sẽ đạt được cao hơn.

Khu biệt lập The Standard được bàn giao từ tháng 3/2022.

Đáng nói, tại Tân Uyên hiện chỉ có duy nhất dự án The Standard (Tân Phước Khánh 10) được xây dựng để phục vụ giới chuyên gia, kỹ sư cấp cao. Đại diện chủ đầu tư An Gia cho biết, nhờ lối phát triển sản phẩm mới mẻ mang tính tiên phong tại Bình Dương, 374 căn nhà phố biệt lập tại The Standard ghi nhận sức mua tốt kể cả trong thời gian thị trường bất động sản chịu ảnh hưởng bởi Covid-19. Dự án góp phần nâng cao tiêu chuẩn sống tại "thủ phủ công nghiệp" phía Nam, tạo không gian sống như kỳ vọng của giới chuyên gia, cư dân thành đạt.

“Mặt khác, trong bối cảnh thị trường Bình Dương có nguy cơ bội thực nguồn cung căn hộ, dòng sản phẩm nhà phố biệt lập mang đến một cơ hội sinh lời từ sự khác biệt. Nhiều người mua tìm kiếm lợi nhuận bền vững từ cho thuê, hướng đến nhóm chuyên gia trong và ngoài nước đòi hỏi cao về chất lượng sống. Đây cũng được xem như tài sản tích lũy về lâu dài cho thế hệ tương lai”, đại diện An Gia cho biết.

Lý giải “sức nóng” của loại hình biệt thự, liền kề, các chuyên gia của Batdongsan.com.vn nhận định, trước những thông tin về lạm phát, người mua bất động sản hiện nay ưu tiên những sản phẩm bất động sản có nhu cầu mua bán, cho thuê cao, có lịch sử thanh khoản và sinh lời tốt. Biệt thự, liền kề là một trong những loại hình bất động sản tăng giá tốt và có tỷ lệ giao dịch thành công cao nhất trong năm 2021, nên sẽ tiếp tục thu hút lượng quan tâm lớn.