Nhã nhạc Cung đình Huế kể câu chuyện du lịch tại Australia

Trong khuôn khổ các hoạt động ngoại giao văn hóa Việt Nam – Australia, thành phố Huế đã giới thiệu tới công chúng Australia hình ảnh một đô thị di sản giàu bản sắc thông qua chương trình biểu diễn Nhã nhạc Cung đình Huế tại Sydney...

Tối 31/1, tại thành phố Sydney (Australia), trong khuôn khổ các hoạt động ngoại giao văn hóa và giao lưu Nhân dân giữa Việt Nam và Australia (từ ngày 31/01 đến 08/02/2026), chương trình nghệ thuật Nhã nhạc và múa cung đình Huế đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng của Lễ hội Tết cộng đồng do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney tổ chức. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Australia, đại diện các cơ quan ngoại giao, bạn bè quốc tế và người dân sở tại.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, giữa một Sydney đa văn hóa và năng động, những thanh âm của Nhã nhạc Cung đình Huế vang lên như lời chào trân trọng từ thành phố Huế – đô thị di sản và Thành phố Festival của Việt Nam.

Không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, sự kiện còn là dịp để Huế chia sẻ chiều sâu văn hóa, ký ức lịch sử và tinh thần nhân văn của Việt Nam với bạn bè quốc tế, qua đó giới thiệu hình ảnh một đô thị di sản đang phát triển năng động, cởi mở và sẵn sàng kết nối với thế giới.

NHÃ NHẠC CUNG ĐÌNH – CẦU NỐI VĂN HÓA VÀ DU LỊCH

Theo kế hoạch, từ ngày 31/01 đến 08/02/2026, đoàn Nghệ thuật thành phố Huế sẽ tổ chức chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật và giới thiệu văn hóa Huế – Việt Nam tại ba thành phố lớn của Australia gồm Sydney, Darwin và Canberra, theo lời mời của Đại sứ quán Việt Nam tại Australia. Chuyến công tác là một phần trong chuỗi hoạt động đối ngoại của thành phố Huế nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác bền vững với các địa phương của Australia.

Chương trình do UBND thành phố Huế phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth tổ chức. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế là đơn vị trực tiếp thực hiện, với sự đồng hành của Vietnam Airlines, Vietravel, Tập đoàn Vingroup và Tạp chí Heritage.

Các hoạt động được triển khai theo hình thức kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật, quảng bá hình ảnh điểm đến, truyền thông du lịch và kết nối hợp tác, hướng tới thị trường Australia – một trong những thị trường khách quốc tế tiềm năng của du lịch Việt Nam.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là các chương trình biểu diễn Nhã nhạc và múa cung đình Huế do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thực hiện. Các tiết mục được lựa chọn kỹ lưỡng, giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của Nhã nhạc và múa cung đình – loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc, đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể và đại diện của nhân loại.

Thông qua đó, khán giả quốc tế có cơ hội tiếp cận chiều sâu thẩm mỹ cung đình, cảm nhận bản sắc văn hóa Việt Nam cũng như sự tiếp nối của di sản trong đời sống đương đại.

HUẾ QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH ĐÔ THỊ DI SẢN GIÀU TRẢI NGHIỆM

Song song với các hoạt động biểu diễn, thành phố Huế cũng giới thiệu một cách toàn diện hình ảnh điểm đến thấm đẫm di sản với 8 di sản văn hóa thế giới được UNESCO ghi danh, nổi bật là Quần thể Di tích Cố đô Huế, cùng hệ thống giá trị văn hóa đặc sắc gắn với thiên nhiên, không gian lễ hội Festival Huế và các sản phẩm du lịch văn hóa – trải nghiệm đặc trưng.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney cùng lãnh đạo thành phố Huế chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn nghệ thuật tại buổi biểu diễn.

Thông qua chuỗi hoạt động quảng bá tại Australia, Huế gửi đến bạn bè quốc tế thông điệp về một đô thị di sản đang phát triển năng động, nơi du lịch di sản được kết nối hài hòa với hệ thống dịch vụ ngày càng đa dạng, chuyên nghiệp và đẳng cấp. Từ nghệ thuật truyền thống, ẩm thực, lễ hội đến các sản phẩm du lịch trải nghiệm và du lịch sáng tạo bền vững, Huế từng bước khẳng định sức hấp dẫn trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở việc quảng bá văn hóa, chương trình còn kỳ vọng mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, du lịch và công nghiệp sáng tạo; qua đó góp phần thu hút đầu tư, mở rộng giao lưu kinh tế – thương mại và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Australia.

Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển thành phố Huế trở thành đô thị di sản trực thuộc Trung ương, phát triển hài hòa và bền vững trên nền tảng di sản, bản sắc văn hóa và con người Huế.