"Ốc đảo sinh thái" Cần Giờ: Cực tăng trưởng du lịch mới của TP. Hồ Chí Minh

Với vị trí địa lý đặc biệt, sở hữu cả biển và rừng ngập mặn, Cần Giờ không chỉ là địa điểm du lịch sinh thái mà còn là không gian chiến lược phát triển kinh tế, cực tăng trưởng du lịch mới của TP. Hồ Chí Minh…

Chiều 29/1, hội thảo "Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TP. Hồ Chí Minh" đã cho thấy tầm quan trọng của việc phát triển Cần Giờ thành một cực tăng trưởng du lịch mới, hướng đến sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng cao, bền vững.

Trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đang mở rộng không gian đô thị và kinh tế biển, Cần Giờ được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh mẽ về kinh tế biển, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp. Để chuẩn bị cho hành trình này, nhiều dự án hạ tầng và đô thị quy mô lớn đã và đang được triển khai tại Cần Giờ.

Đáng chú ý, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh tới Cần Giờ chỉ còn 13 phút. Cùng với đó, cầu Cần Giờ đang được triển khai và dự kiến hoàn thành năm 2029, phá bỏ thế qua sông bằng phà tồn tại suốt nhiều thập kỷ.

Phát biểu tại buổi hội thảo, Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh Phạm Huy Bình cho hay trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh vừa mở rộng địa giới hành chính, bước vào một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn đến 2030, Cần Giờ giữ vị trí chiến lược trong cấu trúc phát triển không gian đô thị - sinh thái - du lịch của Thành phố.

Ngoài ra, Cần Giờ sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn quý hiếm được UNESCO công nhận, bờ biển dài hơn 23 km, quỹ đất còn dồi dào, cùng bản sắc văn hóa làng chài đặc trưng. Đây là nguồn lực quý báu để phát triển mô hình du lịch xanh, sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp gắn với bản địa - điều mà cả du khách trong và ngoài nước đang ngày càng quan tâm.

Việc phát triển Cần Giờ không chỉ là nhu cầu nội tại của Thành phố mà còn đáp ứng xu thế phát triển bền vững của thế giới, tạo thế cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo tồn tài nguyên - môi trường.

Tại phiên thảo luận, ông Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy xã Cần Giờ, cho rằng mục tiêu xây dựng Cần Giờ trở thành một cực tăng trưởng mới không chỉ dừng ở yêu cầu tăng trưởng nhanh, mà phải đồng thời giải quyết ba vấn đề cốt lõi.

Thứ nhất, duy trì tốc độ phát triển cao nhưng có kiểm soát. Thứ hai, tạo ra sự vượt trội về đầu tư và phát triển hạ tầng. Thứ ba, bảo đảm đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế của toàn vùng và toàn bộ nền kinh tế. Đây được xem là ba trụ cột chủ lực trong tư duy phát triển các cực tăng trưởng hiện nay.

Hiện, Cần Giờ hiện có tổng diện tích khoảng 157 km2, trong đó phần lớn là rừng ngập mặn và hệ thống sông rạch, chiếm khoảng 60% diện tích tự nhiên. Đặc điểm này vừa tạo nên nét riêng biệt, vừa là yếu tố nền tảng định hình hướng phát triển du lịch sinh thái.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển Cần Giờ là dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, được Vingroup khởi công vào tháng 4/2025. Dự án này bao gồm hàng loạt các hạng mục được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu đa trải nghiệm tại một điểm đến. Với mục tiêu thu hút 40 triệu lượt khách du lịch mỗi năm, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ sẽ trở thành hạt nhân mũi nhọn cho sự phát triển du lịch của Cần Giờ.

Bên cạnh đó, Cần Giờ không chỉ có tiềm năng phát triển du lịch mà còn có thể trở thành trung tâm du lịch chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng của TP. Hồ Chí Minh. Với các sản phẩm retreat, thiền, yoga, phục hồi thể chất và tinh thần, Cần Giờ có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, du lịch đường thủy cũng cần được xem là sản phẩm lõi, với các hành trình kết nối sông - rừng - biển, gắn với ẩm thực và văn hóa bản địa.

Tuy nhiên, để Cần Giờ thực sự trở thành cực tăng trưởng du lịch mới, cần chuyển tư duy từ "khai thác tài nguyên" sang "thiết kế hệ sinh thái sản phẩm có cấu trúc". Sản phẩm du lịch không chỉ là tour hay dịch vụ đơn lẻ, mà phải được tổ chức thành các dòng sản phẩm chủ lực, có bản sắc rõ ràng và khả năng cạnh tranh dài hạn.

Trong đó, lợi thế đặc biệt của Cần Giờ là cùng lúc sở hữu biển và rừng ngập mặn - nền tảng để hình thành hệ sản phẩm sinh thái mang tính biểu tượng.

Tại hội thảo, các chuyên gia đều cho rằng việc phát triển Cần Giờ không chỉ là nhu cầu nội tại của TP. Hồ Chí Minh mà còn đáp ứng xu thế phát triển bền vững của thế giới, tạo thế cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo tồn tài nguyên - môi trường.

Với sự quan tâm và đầu tư mạnh mẽ từ chính quyền và các doanh nghiệp, Cần Giờ đang có cơ hội rất lớn để chuyển từ vị thế "khu vực khó tiếp cận" sang cực tăng trưởng mới của TP. Hồ Chí Minh. Sự phát triển của Cần Giờ không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, thiên nhiên độc đáo của địa phương.