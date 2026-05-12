Cổ phiếu tầm trung tăng tốt, VN-Index có “đổi trụ” thành công?

Những nỗ lực phục hồi về cuối phiên vẫn không đủ để đổi màu giá nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất. Tuy nhiên khá nhiều blue-chips tầm trung cũng như cổ phiếu vừa và nhỏ tăng giá đã bù lại phần nào, duy trì sắc xanh cho VN-Index.

Chỉ số đóng cửa tăng nhẹ 0,3% tương đương +5,6 điểm. VIC giảm 0,45%, VHM giảm 0,5%, VCB giảm 0,66% lấy đi khoảng 3 điểm, nhưng dễ dàng được bù lại bằng nhiều cổ phiếu khác. Độ rộng VN30 không tệ với 16 mã tăng và 13 mã giảm, chỉ số đại diện rổ tăng 0,66%.

Rổ VN30 chiều nay phục hồi khá tốt so với buổi sáng. Thống kê có tới 23 mã tăng giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 5 mã tụt giá. VIC và VHM thực chất cũng phục hồi, dù chưa đủ để vượt qua tham chiếu. VIC lấy lại tới 2,4% còn VHM phục hồi 0,95%. Nhìn từ góc độ này thì hai trụ lớn nhất thị trường cũng có đóng góp chút ít cho điểm số.

VN-Index chốt phiên sáng giảm khá mạnh 0,83% (-15,68 điểm) và đóng cửa tăng 0,3% (+5,6 điểm) là biên độ phục hồi tích cực. Độ rộng cuối ngày ghi nhận 161 mã tăng/137 mã giảm, mạnh hơn nhiều so với phiên sáng (123 mã tăng/162 mã giảm). Sức mạnh phục hồi chủ yếu đến từ các cổ phiếu tầm trung.

Ngay trong rổ VN30, nhóm tăng mạnh nhất đại đa số cũng không phải là các mã lớn: STB tăng 6,37%, VRE tăng 5,51%, GVR tăng 4,46%, GAS tăng 3,94%, LPB tăng 3,22%, PLX tăng 2,72%, VJC tăng 2,64%. Trong số này duy nhất GAS thuộc Top 10 vốn hóa. Bù lại các cổ phiếu này có ảnh hưởng tốt hơn lên chỉ số VN30-Index.

Nhìn riêng giao dịch phiên chiều thì GAS, GVR và STB là ba cổ phiếu trong nhóm VN30 có diễn biến giá mạnh nhất. GAS được kéo lên mạnh từ khoảng 1h15, từ chỗ buổi sáng chỉ tăng 0,54%, lúc cao nhất khoảng 1h52 chiều, GAS tăng 4,76% so với tham chiếu. Tuy cuối phiên có tụt nhẹ xuống, tính riêng buổi chiều GAS vẫn tăng thêm 3,38%. GVR là cổ phiếu mạnh nhất buổi chiều, tăng thêm 5,83% so với mức chốt buổi sáng và đóng cửa tăng 4,46% so với tham chiếu, tức là đảo chiều thành công. STB yếu hơn, tăng riêng chiều nay khoảng 4,63% nhưng thanh khoản lại rất tốt, đạt 339,5 tỷ đồng, giúp giao dịch cả ngày đạt 551,9 tỷ.

Khá nhiều cổ phiếu tầm trung thu hút thanh khoản tốt và tăng giá hôm nay.

Với phần còn lại, nhóm Midcap cũng có biểu hiện tích cực hơn. Toàn sàn HoSE có 71 cổ phiếu đóng cửa tăng vượt 1% thì 8 mã thuộc VN30, còn lại đa số là Midcap. BSR tăng 4,86%, DXG tăng 3,18%, VPI tăng 3%, GMD tăng 2,38%, KBC tăng 2,31%, BVH tăng 4,55%... Các cổ phiếu này đều thanh khoản rất cao trên trăm tỷ đồng. Với các mã thanh khoản chậm hơn, mức tăng giá trên 2% cũng khá nhiều như HII tăng 6,5%, PHR tăng 3,35%, HHP tăng 2,87%, ITC tăng 2,55%, PVP tăng 2,54%...

Ở phía giảm, diễn biến phục hồi chiều nay giúp số lượng cổ phiếu giảm sâu không còn nhiều. Thống kê chỉ có khoảng 15 cổ phiếu giảm quá 1% với thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Nhóm chịu sức ép lớn nhất là VIX giảm 1,55%, SHB giảm 1,06%, NVL giảm 2,98%, DGC giảm 1,44%, GEE giảm 6,62%, VSC giảm 2,43%, PC1 giảm 2,95%, CTD giảm 2,76%. Các cổ phiếu này đều giao dịch trên trăm tỷ đồng mỗi mã.

Khối ngoại cũng đã tăng mạnh quy mô mua vào trong buổi chiều, giải ngân mới khoảng 1.407 tỷ đồng trên HoSE, cao hơn phiên sáng 66%. Giá trị ròng còn -241 tỷ đồng so với 584 tỷ đồng trong buổi sáng. VIC đã được mua ròng tăng mạnh, từ mức +27,7 tỷ đồng phiên sáng lên 195,6 tỷ đồng cả ngày. VRE cũng tăng từ +87,3 tỷ lên 119,5 tỷ. GEX từ +31,9 tỷ lên 96,8 tỷ. Còn lại VPB +47,1 tỷ, DCM +31,4 tỷ, DXG +27,4 tỷ. Phía bán ròng có FPT -172 tỷ, VHM -154,3 tỷ, MSB -144,4 tỷ, ACB -129,6 tỷ, VCB -86,6 tỷ, DGC -77,9 tỷ, HPG -72,5 tỷ…