Trang chủ Chứng khoán

Cổ phiếu tầm trung tăng tốt, VN-Index có “đổi trụ” thành công?

Kim Phong

12/05/2026, 15:25

Những nỗ lực phục hồi về cuối phiên vẫn không đủ để đổi màu giá nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất. Tuy nhiên khá nhiều blue-chips tầm trung cũng như cổ phiếu vừa và nhỏ tăng giá đã bù lại phần nào, duy trì sắc xanh cho VN-Index.

VN-Index phiên này được nâng đỡ bởi các cổ phiếu vốn hóa trung bình.

Chỉ số đóng cửa tăng nhẹ 0,3% tương đương +5,6 điểm. VIC giảm 0,45%, VHM giảm 0,5%, VCB giảm 0,66% lấy đi khoảng 3 điểm, nhưng dễ dàng được bù lại bằng nhiều cổ phiếu khác. Độ rộng VN30 không tệ với 16 mã tăng và 13 mã giảm, chỉ số đại diện rổ tăng 0,66%.

Rổ VN30 chiều nay phục hồi khá tốt so với buổi sáng. Thống kê có tới 23 mã tăng giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 5 mã tụt giá. VIC và VHM thực chất cũng phục hồi, dù chưa đủ để vượt qua tham chiếu. VIC lấy lại tới 2,4% còn VHM phục hồi 0,95%. Nhìn từ góc độ này thì hai trụ lớn nhất thị trường cũng có đóng góp chút ít cho điểm số.

VN-Index chốt phiên sáng giảm khá mạnh 0,83% (-15,68 điểm) và đóng cửa tăng 0,3% (+5,6 điểm) là biên độ phục hồi tích cực. Độ rộng cuối ngày ghi nhận 161 mã tăng/137 mã giảm, mạnh hơn nhiều so với phiên sáng (123 mã tăng/162 mã giảm). Sức mạnh phục hồi chủ yếu đến từ các cổ phiếu tầm trung.

Ngay trong rổ VN30, nhóm tăng mạnh nhất đại đa số cũng không phải là các mã lớn: STB tăng 6,37%, VRE tăng 5,51%, GVR tăng 4,46%, GAS tăng 3,94%, LPB tăng 3,22%, PLX tăng 2,72%, VJC tăng 2,64%. Trong số này duy nhất GAS thuộc Top 10 vốn hóa. Bù lại các cổ phiếu này có ảnh hưởng tốt hơn lên chỉ số VN30-Index.

Nhìn riêng giao dịch phiên chiều thì GAS, GVR và STB là ba cổ phiếu trong nhóm VN30 có diễn biến giá mạnh nhất. GAS được kéo lên mạnh từ khoảng 1h15, từ chỗ buổi sáng chỉ tăng 0,54%, lúc cao nhất khoảng 1h52 chiều, GAS tăng 4,76% so với tham chiếu. Tuy cuối phiên có tụt nhẹ xuống, tính riêng buổi chiều GAS vẫn tăng thêm 3,38%. GVR là cổ phiếu mạnh nhất buổi chiều, tăng thêm 5,83% so với mức chốt buổi sáng và đóng cửa tăng 4,46% so với tham chiếu, tức là đảo chiều thành công. STB yếu hơn, tăng riêng chiều nay khoảng 4,63% nhưng thanh khoản lại rất tốt, đạt 339,5 tỷ đồng, giúp giao dịch cả ngày đạt 551,9 tỷ.

Khá nhiều cổ phiếu tầm trung thu hút thanh khoản tốt và tăng giá hôm nay.

Với phần còn lại, nhóm Midcap cũng có biểu hiện tích cực hơn. Toàn sàn HoSE có 71 cổ phiếu đóng cửa tăng vượt 1% thì 8 mã thuộc VN30, còn lại đa số là Midcap. BSR tăng 4,86%, DXG tăng 3,18%, VPI tăng 3%, GMD tăng 2,38%, KBC tăng 2,31%, BVH tăng 4,55%... Các cổ phiếu này đều thanh khoản rất cao trên trăm tỷ đồng. Với các mã thanh khoản chậm hơn, mức tăng giá trên 2% cũng khá nhiều như HII tăng 6,5%, PHR tăng 3,35%, HHP tăng 2,87%, ITC tăng 2,55%, PVP tăng 2,54%...

Ở phía giảm, diễn biến phục hồi chiều nay giúp số lượng cổ phiếu giảm sâu không còn nhiều. Thống kê chỉ có khoảng 15 cổ phiếu giảm quá 1% với thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Nhóm chịu sức ép lớn nhất là VIX giảm 1,55%, SHB giảm 1,06%, NVL giảm 2,98%, DGC giảm 1,44%, GEE giảm 6,62%, VSC giảm 2,43%, PC1 giảm 2,95%, CTD giảm 2,76%. Các cổ phiếu này đều giao dịch trên trăm tỷ đồng mỗi mã.

Khối ngoại cũng đã tăng mạnh quy mô mua vào trong buổi chiều, giải ngân mới khoảng 1.407 tỷ đồng trên HoSE, cao hơn phiên sáng 66%. Giá trị ròng còn -241 tỷ đồng so với 584 tỷ đồng trong buổi sáng. VIC đã được mua ròng tăng mạnh, từ mức +27,7 tỷ đồng phiên sáng lên 195,6 tỷ đồng cả ngày. VRE cũng tăng từ +87,3 tỷ lên 119,5 tỷ. GEX từ +31,9 tỷ lên 96,8 tỷ. Còn lại VPB +47,1 tỷ, DCM +31,4 tỷ, DXG +27,4 tỷ. Phía bán ròng có FPT -172 tỷ, VHM -154,3 tỷ, MSB -144,4 tỷ, ACB -129,6 tỷ, VCB -86,6 tỷ, DGC -77,9 tỷ, HPG -72,5 tỷ…

Ước tính 17/26 ngân hàng niêm yết không đạt tỷ lệ cấp tín dụng so với huy động vốn theo tiêu chí mới

Một công ty chứng khoán hạ dự báo tăng trưởng VN-Index do rủi ro bên ngoài

Thanh khoản hụt hơi, cổ phiếu trụ tiếp tục giảm mạnh

Khối ngoại bán ròng hơn 800 tỷ, chủ yếu xả cổ phiếu ngân hàng

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 836.0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 685.3 tỷ đồng.

136 tỷ USD đầu tư cho các dự án điện giai đoạn 2026-2030, cổ phiếu nào hưởng lợi?

Quyết định số 1509/QĐ-BCT của Bộ Công Thương đưa ra kế hoạch đầu tư lớn cho giai đoạn 2026- 2030, bao gồm 118 tỷ USD (23,6 tỷ USD/năm) cho sản xuất năng lượng và 18 tỷ USD (3,6 tỷ USD/năm) cho lưới điện.

Blog chứng khoán: Thanh khoản giảm mạnh, thị trường "xoay trụ"?

Ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất là VIC, VHM, VCB không quá mạnh trong khi khá nhiều blue-chips tầm trung lại mạnh lên. VNI được neo giữ tốt tạo điều kiện cho số lớn cổ phiếu phục hồi.

Có thể chính thức khởi động thị trường tài sản mã hóa vào quý 3/2026

“Chúng tôi tin rằng sớm nhất trong quý 3 sẽ có những hoạt động chính thức đầu tiên của thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam với các tổ chức cung cấp dịch vụ dưới cơ chế quản lý an toàn, minh bạch”...

Tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ cao nhất 3 năm trước thềm thượng đỉnh Trung - Mỹ

Tỷ giá nhân dân tệ là một vấn đề quan trọng trong các căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc với phương Tây...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia
Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

