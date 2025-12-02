Khối ngoại bất ngờ tung tiền gom, cá nhân tiếp tục thoát hàng

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bất ngờ đảo chiều mua ròng 651.9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 619.2 tỷ đồng. Trong khi đó nhà đầu tư cá nhân bán ròng 2.413 tỷ đồng...

Mốc 1.700 điểm đang cho cảm giác giống với thời của 1.300. VN-Index trầy trật quanh vùng hiện tại khó bứt phá lên hẳn do thiếu động lực đến từ dòng tiền. Chỉ số suốt buổi sáng và chiều rớt mạnh có lúc bay hơn 11 điểm nhưng siêu trụ tiếp tục kéo lên.

Thành quả là đóng cửa phiên VN-Index bật tăng mạnh 15,39 điểm tiến sâu về vùng giá 1.717,06 trong đó riêng VIC và VHM đóng góp hơn 5 điểm, VJC và TCH góp gần 4 điểm, còn lại các cổ phiếu như GEE, SAB, GVR, VPL.

Thị trường vẫn ở trạng thái xanh vỏ đỏ lòng, tuy vậy so với phiên sáng độ rộng tích cực hơn nhiều với 144 mã tăng trên 149 cổ phiếu giảm điểm. Ngân hàng, chứng khoán, bất động sản đảo chiều hàng loạt. Nhiều cổ phiếu tăng trưởng tiêu biểu như CTG, TCB, TCX, HDB, MBB, EIB. Mặc dù vậy, nhóm giảm điểm cũng sát thương cao như BID, VPB, LPB, ACB, KDH, VIX, MSB.

Ở nhóm ngành sản xuất phi tài chính, vận tải hàng không logisitcs nổi sóng. Riêng VJC bật tăng 6,87%; MVN tăng 4,69%. Tiêu dùng có SAB kịch trần, Nguyên vật liệu cũng ghi nhận GVR đóng góp rất tốt với mức tăng 3,93%.

Điểm đáng lưu ý là tiền không còn sôi nổi, ba sàn hôm nay vẫn chỉ khớp lệnh 22.500 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ đảo chiều mua ròng 651.9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 619.2 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Du lịch và Giải trí, Ngân hàng. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VJC, VIC, TCB, MBB, VNM, FPT, STB, MWG, SSI, POW.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: ACB, VIX, VPI, VRE, VCI, PDR, GEX, DIG, VPB.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 2413.0 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 771.6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 5/18 ngành, chủ yếu là ngành Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HPG, VPL, CTG, KDH, HDB, VCI, VPI, DIG, ACB, NLG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán rồng 13/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán ròng có: SHB, VIX, GEE, VNM, MWG, VJC, MBB, SSI, VHM.

Tự doanh bán ròng 99.4 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 99.4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 4/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bất động sản, Công nghệ Thông tin.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm SSI, TCB, MBB, VIC, VHM, HSG, VPB, VRE, CTD, CMG. Top bán ròng là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm HPG, E1VFVN3O, STB, HDB, ACB, VNM, MSN, DGC, MWG, FRT.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1875.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 251.7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Du lịch và Giải trí Top bán ròng có VJC, VIC, TCB, FPT, MBB, VPL, STB, SSI, HPG, POW. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng có VIX, SHB, GEE, ACB, MSN, GEX, VRE, VCB, VHM, PDR.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.475,2 tỷ đồng, giảm -50,4% so với phiên liền trước và đóng góp 10,2% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay tiếp tục có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VIC, với gần 6 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 1.558,2 tỷ đồng được NĐT cá nhân bán thỏa thuận cho Tổ chức trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Xây dựng, Hóa chất, Bán lẻ, Phần mềm, Kho bãi, Hàng không, trong khi giảm ở Bất động sản, Nuôi trồng nông & Hải sản, Thực phẩm, Thiết bị điện, Phân phối xăng dầu & khí đốt, Dịch vụ giải trí.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML.