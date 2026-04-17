Khởi tố, bắt đối tượng lừa đảo, xây 48 căn nhà trên đất của người khác

Đỗ Như

17/04/2026, 10:31

Mặc dù không có quyền sử dụng đất hợp pháp, Lê Văn Hoàng vẫn thực hiện việc chuyển nhượng, bán lại các căn nhà cho nhiều người dân. Phần lớn người mua là công nhân, người lao động có thu nhập thấp, phải tích góp, vay mượn để có chỗ ở, nay đứng trước nguy cơ mất trắng tài sản...

Khu đất và nhà liền kề xây trên đất người khác. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Ngày 16/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Hoàng (sinh năm 1969, ở TP.HCM) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Theo hồ sơ, khu đất có diện tích hơn 6.400m2 tại phường Tân Khánh (TP.HCM) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hợp pháp cho ông Trương Minh K. từ năm 1999. 

Tuy nhiên, từ năm 2017, Lê Văn Hoàng cùng một số cá nhân đã chiếm dụng một phần diện tích đất này để xây dựng nhà ở trái phép, dẫn đến tranh chấp kéo dài. Dù đã bị Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm xây dựng trên khu đất, nhưng các công trình vẫn tiếp tục mọc lên. 

Đến năm 2020, khi cơ quan thi hành án yêu cầu tháo dỡ, khu đất đã hình thành hàng chục căn nhà và dãy phòng trọ. Quá trình sau đó, số lượng công trình tiếp tục tăng lên, lên tới 48 căn nhà được xây dựng trái phép trên đất không thuộc quyền sử dụng của Hoàng. 

Đáng chú ý, mặc dù không có quyền sử dụng đất hợp pháp, Hoàng vẫn thực hiện việc chuyển nhượng, bán lại các căn nhà cho nhiều người dân. Phần lớn người mua là công nhân, người lao động có thu nhập thấp, phải tích góp, vay mượn để có chỗ ở, nay đứng trước nguy cơ mất trắng tài sản.

Về mặt tố tụng dân sự, tháng 7/2024, TAND TP Tân Uyên (cũ) đã tuyên buộc Hoàng cùng các cá nhân liên quan tháo dỡ toàn bộ công trình, trả lại đất cho chủ sở hữu hợp pháp. Tuy nhiên, các vi phạm không được khắc phục triệt để, buộc tòa án phải kiến nghị cơ quan điều tra xem xét xử lý hình sự.

Vào tháng 12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm liên quan. 

Vụ việc là điển hình của tình trạng lấn chiếm đất, xây dựng trái phép rồi “hợp thức hóa” bằng giao dịch mua bán, tiềm ẩn rủi ro rất lớn cho người dân.

Việc thiếu kiểm tra pháp lý khi mua bất động sản, đặc biệt với các khu đất chưa rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận hợp pháp, có thể dẫn đến hậu quả mất toàn bộ tài sản và kéo theo tranh chấp kéo dài. 

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng, kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý trước khi giao dịch, tránh trở thành nạn nhân trong các vụ việc có dấu hiệu lừa đảo tương tự.

lấn chiếm đất Lừa đảo chiếm đoạt tài sản mua bán đất xây dựng trái phép

Việc xây dựng chính sách để ban hành Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) nhằm tiếp tục khắc phục những hạn chế, bất cập, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số...

Thuốc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV có tên thương mại là YEZTUGO chưa được Bộ Y tế cấp phép và lưu hành tại Việt Nam, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người sử dụng...

Trong quý 1/2026, TP. Hà Nội đã ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho gần 13.000 người lao động. Ngoài chế độ trợ cấp thất nghiệp, người lao động còn được hỗ trợ học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm để sớm ổn định cuộc sống...

Ngày 16/4, Bộ Y tế tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, với thông điệp siết chặt quản lý, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại Hà Nội sẽ được nhận tiền sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

