Thứ Năm, 26/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Tiếp tay cho ổ nhóm lừa đảo tại Campuchia, 4 bị cáo lĩnh án 13-15 năm tù

Đỗ Mến

26/03/2026, 15:43

Mở tài khoản ngân hàng, cung cấp OTP và xác thực sinh trắc học để “phục vụ công việc” tại Campuchia, nhóm bị cáo ở Hải Phòng đã trở thành mắt xích tiếp tay cho đường dây lừa đảo mạo danh cơ quan chức năng, chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng của 23 bị hại...

Ảnh minh họa.

Ngày 26/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử phạt nhóm đối tượng "tiếp tay" cho đường dây lừa đảo chuyên mạo danh cán bộ cơ quan chức năng. 

Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hải (SN 2005) mức án 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng tội danh trên còn có bị cáo Tạ Anh Trường (SN 2005) lĩnh mức án 14 năm tù; Lê Quang Khải (SN 2005) mức án 14 năm tù và Nguyễn Tuấn Cảnh (SN 1996) lĩnh 13 năm tù. Các bị cáo trên đều thường trú tại thành phố Hải Phòng.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng làm rõ, có 23 bị hại đã sập bẫy, số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 19 tỷ đồng. 

Theo cáo trạng, năm 2024, các bị cáo này được rủ sang Campuchia để làm việc. Trước khi đi, các bị cáo mua sim điện thoại rồi đến các ngân hàng, mở tài khoản, đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking.

Tại Campuchia, nhóm Hải, Trường, Khải, Cảnh được đưa đến ở tại tòa nhà trong khu “Tam Thái Tử”. Tại đây, các đối tượng người Trung Quốc yêu cầu nhóm này nộp điện thoại, cung cấp số tài khoản ngân hàng, số điện thoại nhận mã OTP, tên tài khoản và mật khẩu để đăng nhập các ứng dụng ngân hàng rồi phổ biến công việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của ổ nhóm này là giả danh cán bộ các cơ quan chức năng như nhân viên bưu điện thông báo đơn hàng gửi đi không thành công do có hàng cấm và hướng dẫn nạn nhân liên hệ với công an để giải quyết; giả danh cán bộ công an thông báo tới nạn nhân có liên quan đến vụ án hình sự.

Giả danh công an các xã, phường, quận, huyện, cán bộ Trung tâm hành chính công gọi điện cho các nạn nhân, hoặc hướng dẫn nạn nhân cài đặt ứng dụng, truy cập các đường link “thongtinluutru.org.vn”, “chinhphu.thongtincutru.org”, “dangkydulieu”…

Sau đó, nhóm này yêu cầu người dân đăng ký làm căn cước công dân cho con; làm thủ tục định danh điện tử mức 2, 3; kê khai thông tin cá nhân, làm thủ tục định danh xe ô tô trong hệ thống dịch vụ công; bổ sung thông tin trên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia.

Bước tiếp theo, các đối tượng yêu cầu các bị hại cung cấp thông tin cá nhân, căn cước công dân, đăng nhập tài khoản ngân hàng, nhập mật khẩu hoặc xác thực sinh trắc học khuôn mặt để chuyển khoản trả phí làm hồ sơ từ 10.000 đồng đến 12.000 đồng nhằm lấy thông tin, chiếm đoạt tiền trong các tài khoản của bị hại. Số tiền này được chuyển vào các tài khoản của các bị cáo Hải, Trường, Khải và Cảnh.

Khi chiếm đoạt được tiền từ các bị hại, các đối tượng người Trung Quốc đăng nhập tài khoản ngân hàng của Hải, Trường, Khải, Cảnh và yêu cầu xác thực khuôn mặt để chuyển tiền tiếp đến các tài khoản khác.

Đến ngày 22/8/2024, tài khoản ngân hàng của Hải, Trường, Khải và Cảnh bị phong tỏa không giao dịch được. Nhóm người Trung Quốc cho các bị cáo trở về Việt Nam thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Công an Hà Nội khuyến cáo: Người dân cẩn trọng với "bẫy" mạo danh ngân hàng, CIC

09:13, 26/09/2025

Công an Hà Nội khuyến cáo: Người dân cẩn trọng với

Giả mạo Công ty Xổ số điện toán Việt Nam lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồng

16:49, 09/03/2026

Giả mạo Công ty Xổ số điện toán Việt Nam lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồng

Giả mạo cán bộ ngân hàng để chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng

07:56, 10/12/2025

Giả mạo cán bộ ngân hàng để chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng

Từ khóa:

giả mạo lừa đảo công an mạo danh thủ đoạn lừa đảo

Đọc thêm

Thay đổi quan trọng về điều kiện hưởng chế độ ốm đau của người lao động

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, chế độ ốm đau được quy định chi tiết và linh hoạt hơn, đặc biệt giải quyết vướng mắc về việc nghỉ không trọn ngày; hay điều chỉnh chế độ ốm đau dài ngày nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động...

Lần đầu tiên có quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu

Trong bối cảnh thiếu giáo viên cục bộ và khó thu hút nhân lực chất lượng cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra dự thảo Thông tư về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng, nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tận dụng nguồn lực giàu kinh nghiệm và nâng cao chất lượng giáo dục...

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề Tháng Thanh niên năm 2026 diễn ra ngày 26/3 kết nối trực tiếp giữa sinh viên, thanh niên, người lao động với các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng, với gần 2.000 cơ hội việc làm...

VnEconomy

"Kinh tế bạc" là một giải pháp chiến lược để Việt nam phát triển

Trong bối cảnh Việt Nam già hóa dân số nhanh, "kinh tế bạc" được nhìn nhận không chỉ là dư địa tăng trưởng mới mà còn liên quan trực tiếp đến an ninh y tế, an ninh tài chính và an ninh xã hội. Nhiều chuyên gia cho rằng cần sớm hoàn thiện thể chế, phát triển hệ sinh thái dịch vụ và phát huy người cao tuổi như một nguồn lực quốc gia...

Hà Nội: Xét xử vụ lừa đảo góp vốn đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt tiền tỷ

Bị cáo đưa ra thông tin có lô thẻ tín dụng khoảng 40 tỷ đồng cần đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn trả lợi nhuận cao để rủ nạn nhân cùng tham gia góp vốn; song thực chất là cách thức để chiếm đoạt tiền tinh vi.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

Thế giới

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Thế giới

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

eMagazine

Đọc nhiều nhất

1

Thay đổi quan trọng về điều kiện hưởng chế độ ốm đau của người lao động

Dân sinh

2

Lần đầu tiên có quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu

Dân sinh

3

Chi phí nhiên liệu tăng, các hãng hàng không điều chỉnh hoạt động khai thác

Đầu tư

4

Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử 27 triệu USD chính thức hoạt động tại Bắc Ninh

Kinh tế số

5

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc: Nghị quyết 02 định hình quỹ đạo phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy