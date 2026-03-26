Tiếp tay cho ổ nhóm lừa đảo tại Campuchia, 4 bị cáo lĩnh án 13-15 năm tù

Mở tài khoản ngân hàng, cung cấp OTP và xác thực sinh trắc học để “phục vụ công việc” tại Campuchia, nhóm bị cáo ở Hải Phòng đã trở thành mắt xích tiếp tay cho đường dây lừa đảo mạo danh cơ quan chức năng, chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng của 23 bị hại...

Ngày 26/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử phạt nhóm đối tượng "tiếp tay" cho đường dây lừa đảo chuyên mạo danh cán bộ cơ quan chức năng.

Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hải (SN 2005) mức án 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng tội danh trên còn có bị cáo Tạ Anh Trường (SN 2005) lĩnh mức án 14 năm tù; Lê Quang Khải (SN 2005) mức án 14 năm tù và Nguyễn Tuấn Cảnh (SN 1996) lĩnh 13 năm tù. Các bị cáo trên đều thường trú tại thành phố Hải Phòng.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng làm rõ, có 23 bị hại đã sập bẫy, số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 19 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, năm 2024, các bị cáo này được rủ sang Campuchia để làm việc. Trước khi đi, các bị cáo mua sim điện thoại rồi đến các ngân hàng, mở tài khoản, đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking.

Tại Campuchia, nhóm Hải, Trường, Khải, Cảnh được đưa đến ở tại tòa nhà trong khu “Tam Thái Tử”. Tại đây, các đối tượng người Trung Quốc yêu cầu nhóm này nộp điện thoại, cung cấp số tài khoản ngân hàng, số điện thoại nhận mã OTP, tên tài khoản và mật khẩu để đăng nhập các ứng dụng ngân hàng rồi phổ biến công việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của ổ nhóm này là giả danh cán bộ các cơ quan chức năng như nhân viên bưu điện thông báo đơn hàng gửi đi không thành công do có hàng cấm và hướng dẫn nạn nhân liên hệ với công an để giải quyết; giả danh cán bộ công an thông báo tới nạn nhân có liên quan đến vụ án hình sự.

Giả danh công an các xã, phường, quận, huyện, cán bộ Trung tâm hành chính công gọi điện cho các nạn nhân, hoặc hướng dẫn nạn nhân cài đặt ứng dụng, truy cập các đường link “thongtinluutru.org.vn”, “chinhphu.thongtincutru.org”, “dangkydulieu”…

Sau đó, nhóm này yêu cầu người dân đăng ký làm căn cước công dân cho con; làm thủ tục định danh điện tử mức 2, 3; kê khai thông tin cá nhân, làm thủ tục định danh xe ô tô trong hệ thống dịch vụ công; bổ sung thông tin trên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia.

Bước tiếp theo, các đối tượng yêu cầu các bị hại cung cấp thông tin cá nhân, căn cước công dân, đăng nhập tài khoản ngân hàng, nhập mật khẩu hoặc xác thực sinh trắc học khuôn mặt để chuyển khoản trả phí làm hồ sơ từ 10.000 đồng đến 12.000 đồng nhằm lấy thông tin, chiếm đoạt tiền trong các tài khoản của bị hại. Số tiền này được chuyển vào các tài khoản của các bị cáo Hải, Trường, Khải và Cảnh.

Khi chiếm đoạt được tiền từ các bị hại, các đối tượng người Trung Quốc đăng nhập tài khoản ngân hàng của Hải, Trường, Khải, Cảnh và yêu cầu xác thực khuôn mặt để chuyển tiền tiếp đến các tài khoản khác.

Đến ngày 22/8/2024, tài khoản ngân hàng của Hải, Trường, Khải và Cảnh bị phong tỏa không giao dịch được. Nhóm người Trung Quốc cho các bị cáo trở về Việt Nam thì bị lực lượng công an bắt giữ.