Không đủ căn cứ đóng tuyến tránh BOT Cai Lậy để sửa chữa

Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải mới đây đã có văn bản phản hồi đề nghị của Công ty TNHH đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang, - doanh nghiệp dự án tuyến tránh BOT Cai Lậy (thuộc địa bàn thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam bác đơn đề nghị của đơn vị này.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang đẩy nhanh tiến độ thi công sửa chữa hư hỏng, bảo đảm an toàn giao thông trên đoạn thuộc dự án tuyến tránh quốc lộ 1 đi qua thị trấn Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) đồng thời tăng cường mặt đường đoạn Km1987+560 - Km2014, quốc lộ 1 tỉnh Tiền Giang, theo hình thức BOT.

Đồng thời yêu cầu doanh nghiệp dự án trong quá trình thi công sửa chữa phải tổ chức cảnh báo từ xa, phân luồng, điều tiết giao thông trên các đoạn tuyến thực hiện sửa chữa; phải bảo đảm an toàn giao thông, giao thông êm thuận, thông suốt cho người và phương tiện khi lưu thông qua các đoạn tuyến này.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra tai nạn giao thông, tai nạn lao động do không thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động khi thi công trên đường đang khai thác theo các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Trong văn bản gửi Tổng cục Đường bộ trước đó, doanh nghiệp dự án BOT Cai Lậy đã đề xuất cho tạm dừng lưu thông qua tuyến tránh Cai Lậy thuộc dự án BOT Cai Lậy, Tiền Giang. Lý do là để thi công sửa chữa mặt đường.

Theo giải thích của doanh nghiệp dự án, do ảnh hưởng của mưa bão, thời tiết mưa nhiều trong thời gian qua nên mặt đường tuyến tránh này thường xuyên đọng nước dẫn đến xuất hiện “ổ gà”, “ổ voi” ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến và chất lượng của dự án.

Nguyên nhân xuất hiện các “ổ gà”, “ổ voi”, theo Công ty TNHH đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang, chủ yếu do hộ dân sinh sống hai bên đường lấn chiếm hành lang (an toàn) giải phóng mặt bằng. Việc xây dựng nhà cửa dẫn đến san lấp nhiều, cao độ san lấp cao hơn cao độ mặt đường dẫn đến không có hướng thoát nước mặt đường. Nhiều nới ngập nước thường xuyên dẫn đến hư hỏng nặng, phương tiện lưu thông khó khăn…