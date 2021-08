Khu đô thị nói không với những cung đường, vỉa hè bê tông

Những cung đường và vỉa hè tại Ecopark được lát bằng đá núi, gạch không nung và gỗ thân thiện với tự nhiên; Các vật liệu hài hoà xen lẫn với những khe hở để nước mưa thấm xuống, cỏ mọc được lên, côn trùng vẫn sinh thưởng thuận lợi dưới đất; Ở đây, vắng bóng những cung đường bê tông nóng bỏng chân giữa mùa hè.

Hoài Nam (32 tuổi, nhà ở Hàng Mành), đã quyết định dời phố Cổ về Ecopark, khi chứng kiến con gái nhỏ thả chân trần, thoả thích chạy nhảy trên cung đường rợp bóng cây xanh giữa trưa hè ở Ecopark. Giữa buổi trưa, những vỉa hè ở đây vẫn mát rựoi và tràn ngập thiên nhiên.

Nói tới Ecopark, khách du lịch và cư dân sẽ ấn tượng với không gian khắp nơi là công viên, thiên nga và vịt trời thong thả xếp hàng đi dạo trên đường, hay những cung đường tán cây giao nhau đa tầng, dày đến nỗi nắng chỉ có thể rơi xuống thành từng giọt trên thảm cỏ. Nhưng với riêng Hoài Nam, Nam chú ý và ấn tượng với cách Ecopark tôn trọng thiên nhiên trong nhữngnhững thứ nhỏ nhất: cách chọn vật liệu làm đường, cách chọn vật liệu làm vỉa hè, cách tôn trọng cỏ cây, nâng niu từng sinh vật.

Muốn thấy một chủ đầu tư có tầm thế nào hãy nhìn những gì nhỏ nhất. Thứ tiểu tiết chỉn chu thì mọi thứ vĩ mô đều hoàn hảo – Hoài Nam chia sẻ

“Sử dụng bê tông để trải đường, làm vỉa hè có ưu điểm thi công nhanh chóng, giá thành rất rẻ. Tuy nhiên, tại Ecopark, chúng tôi lựa chọn phương án nói không với những vỉa hè bê tông. Tại khu đô thị, đá núi, gạch không nung, gỗ được sắp xếp hài hoà để cỏ vẫn mọc được lên, sinh vật vẫn sinh trưởng tốt. Cỏ nhung bò trên cỏ, mang lại không gian xanh mát, giảm nhiệt giữa mùa hè.

Sử dụng gạch và đá núi lát vỉa hè khiến chi phí vật tư đắt hơn 4-5 lần, thi công lâu hơn, nhưng đổi lại thiên nhiên được tôn trọng. Và đặc biệt khi con người trân trọng tự nhiên, ở chiều ngược lại cư dân Ecopark sẽ được thụ hưởng không gian: nơi con người được thiên nhiên yêu thương”, ông Vũ Mai Phong - Phó Tổng giám đốc Vận hành Ecopark chia sẻ.

Theo thống kê của Viện Khoa học Môi trường, nhờ lượng cây xanh khổng lồ, giảm thiểu sử dụng bê tông trong xây dựng đường và vỉa hè, vào mùa hè nhiệt độ trong không khí tại Ecopark thấp hơn 2-3 độ C với môi trường xung quanh. Nếu so sánh nhiệt độ mặt đường tại Ecopark và trong trung tâm Hà Nội giữa trưa hè tháng 6 - tháng 7, có thời điểm nhiệt độ chênh lệch từ 10 - 15 độ C.

Ngoài những vỉa hè nói không với bê tông, các cung đường tại Ecopark cũng được thiết kế trên nguyên tắc tôn trọng tự nhiên tuyệt đối. Ngoài những cung đường sử dụng đá xanh, gạch không nung, Ecopark nổi tiếng với cung đường trải cỏ nhật xanh mướt.

Những con đường này len lỏi giữa rừng hoa muôn sắc, chạy qua những cây cầu hoa giấy nổi tiếng của khu đô thị, nổi trên mặt nước rộng mênh mông, mát rượi dưới những rặng cây xanh ngút ngàn. Những cung đường này đẹp và thơ đến mức được cư dân mệnh danh là những cung đường 5 giác quan, 6 giác quan.

Theo thống kê, những cung đường tại Ecopark chạy qua 532.000 m2 mặt nước, 5 cây cầu hoa, hơn 100 vườn hoa, 61 vòm hoa khổng lồ, 4 công viên, với gần 200.000 cây xanh có đường kính từ `10 cm trở lên. Tạo ra những không gian dạo bộ, đạp xe ưa thích cho cư dân

“Ở Ecopark, bạn khó có thể bắt gặp những trụ cột đèn sắt, cao sừng sững 2 - 3m, thiết kế theo phong cách Châu Âu, mọc san sát trên vỉa hè, toả ra thứ ánh sáng vàng vọt và đơn điệu. Bước đi giữa nhưng cung đường tại Ecopark vào buổi tối, bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của các cung đường nên thơ với hệ thống ánh sáng dịu nhẹ, bố trí len lỏi giữa những rặng hoa, tạo ra ánh sáng mở ảo về đêm, dát ánh lấp lánh trên mặt hộ, hài hoà với thiên nhiên như những khu resort 6 sao”, Hoà Lan, một cư dân Ecopark cho biết.

Cô chia sẻ thêm “Những cung đường tại Ecopark thơ đến mức có thể kéo những người lười nhất bước ra khỏi giường, rong ruổi lang thang ngắm bình minh”.

Chia sẻ của Hoà Lan tương đồng với triết lý xây dựng Ecopark: Không gian tại Ecopark, những cung đường tại Ecopark phải có đủ sức hấp dẫn kéo được mọi người trong gia đình dứt bỏ màn hình tivi, màn hình máy tính để ra ngoài đi dạo cùng nhau; Trẻ con phải ưa thích vận động nhiều hơn tại đây, phải thích thú mỗi ngày tự đạp xe đến trường; Người già phải tìm được những phút giây thư thả, cư dân phải khoẻ mạnh hơn.