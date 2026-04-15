Ước tính 58.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong quý 2/2026

Theo dữ liệu tổng hợp trong tháng 3/2026, có ba doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thành công với tổng giá trị phát hành 11,6 nghìn tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức tổng giá trị phát hành 460 tỷ trong tháng 1 và tháng 2.

Trong đó, chỉ riêng lượng phát hành của công ty TNHH Đầu tư Marina Center, thuộc lĩnh vực Bất động sản chiếm 10,1 nghìn tỷ đồng, với lãi suất phát hành 4% cho kỳ hạn 10 năm, khiến lợi suất phát hành bình quân gia quyền trong tháng 3 giảm mạnh.

Hai đợt phát hành còn lại là của công ty chứng khoán MB (MBS) với giá trị phát hành 970 tỷ, lãi suất 7,4%, kỳ hạn 2 năm và của công ty tài chính Tổng hợp cổ phần Điện lực với giá trị phát hành 450 tỷ đồng, lãi suất 8,5% cho kỳ hạn 8 năm.

Lũy kế quý 1/2026, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt 12 nghìn tỷ đồng, gấp 6 lần so với quý 1/2025. Mức tăng trưởng mạnh này chủ yếu do mức nền thấp của 2025 do hai tháng đầu năm 2025 không ghi nhận bất kỳ đợt phát hành riêng lẻ nào.

Dù vậy, VNDirect vẫn kỳ vọng hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tiếp tục khởi sắc trong các quý tới.

Hoạt động mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp cải thiện so với tháng trước với tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được mua lại trước hạn đạt 6,3 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, lũy kế quý 1/2026, tổng giá trị mua lại trước chỉ mới đạt 9,9 nghìn tỷ đồng, giảm mạnh 64% so với cùng kỳ.

Bất động sản là nhóm đứng đầu về giá trị trái phiếu doanh nghiệp mua lại trong quý 1/2026 với tổng giá trị mua lại đạt gần 7,9 nghìn tỷ đồng, chiếm ~80% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn trong quý.

Ước tính sẽ có khoảng hơn 16,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong tháng 4/2026 và xấp xỉ 58 nghìn tỷ đồng đáo hạn trong quý 2, tăng mạnh so với tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong quý 1 (~14 nghìn tỷ đồng). Áp lực trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn tiếp tục duy trì ở mức cao trong các quý tiếp theo quý 3 đạt 53 nghìn tỷ đồng; quý 4 đạt 62 nghìn tỷ đồng.

Lãi suất trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp duy trì xu hướng tăng. Tại ngày 6/4, lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm giao dịch ở mức 4,1% tăng 24 điểm cơ bản so với tháng trước và 169 điểm cơ bản so với cùng kỳ; lãi suất kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,2% tăng nhẹ 5 điểm cơ bản so với tháng trước và 120 điểm cơ bản so với cùng kỳ.

Nhà đầu nước ngoài mua ròng 878 tỷ đồng trong tháng 3/2026 sau ba tháng bán ròng liên tiếp. Tuy nhiên, lũy kế quý 1/2026 các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang bán ròng 2,9 nghìn tỷ đồng trước những bất ổn địa chính trị leo thang trên toàn cầu.