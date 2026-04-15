Ước tính 58.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong quý 2/2026

Thu Minh

15/04/2026, 13:49

Ước tính sẽ có khoảng hơn 16,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong tháng 4/2026 và xấp xỉ 58 nghìn tỷ đồng đáo hạn trong quý 2, tăng mạnh so với tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong quý 1 (~14 nghìn tỷ đồng).

Theo dữ liệu tổng hợp trong tháng 3/2026, có ba doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thành công với tổng giá trị phát hành 11,6 nghìn tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức tổng giá trị phát hành 460 tỷ trong tháng 1 và tháng 2.

Trong đó, chỉ riêng lượng phát hành của công ty TNHH Đầu tư Marina Center, thuộc lĩnh vực Bất động sản chiếm 10,1 nghìn tỷ đồng, với lãi suất phát hành 4% cho kỳ hạn 10 năm, khiến lợi suất phát hành bình quân gia quyền trong tháng 3 giảm mạnh.

Hai đợt phát hành còn lại là của công ty chứng khoán MB (MBS) với giá trị phát hành 970 tỷ, lãi suất 7,4%, kỳ hạn 2 năm và của công ty tài chính Tổng hợp cổ phần Điện lực với giá trị phát hành 450 tỷ đồng, lãi suất 8,5% cho kỳ hạn 8 năm.

Lũy kế quý 1/2026, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt 12 nghìn tỷ đồng, gấp 6 lần so với quý 1/2025. Mức tăng trưởng mạnh này chủ yếu do mức nền thấp của 2025 do hai tháng đầu năm 2025 không ghi nhận bất kỳ đợt phát hành riêng lẻ nào.

Dù vậy, VNDirect vẫn kỳ vọng hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tiếp tục khởi sắc trong các quý tới.

Hoạt động mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp cải thiện so với tháng trước với tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp  riêng lẻ được mua lại trước hạn đạt 6,3 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, lũy kế quý 1/2026, tổng giá trị mua lại trước chỉ mới đạt 9,9 nghìn tỷ đồng, giảm mạnh 64% so với cùng kỳ.

Bất động sản là nhóm đứng đầu về giá trị trái phiếu doanh nghiệp mua lại trong quý 1/2026 với tổng giá trị mua lại đạt gần 7,9 nghìn tỷ đồng, chiếm ~80% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn trong quý.

Ước tính sẽ có khoảng hơn 16,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong tháng 4/2026 và xấp xỉ 58 nghìn tỷ đồng đáo hạn trong quý 2, tăng mạnh so với tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong quý 1 (~14 nghìn tỷ đồng). Áp lực trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn tiếp tục duy trì ở mức cao trong các quý tiếp theo quý 3 đạt 53 nghìn tỷ đồng; quý 4 đạt 62 nghìn tỷ đồng. 

Lãi suất trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp duy trì xu hướng tăng. Tại ngày 6/4, lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm giao dịch ở mức 4,1% tăng 24 điểm cơ bản so với tháng trước và 169 điểm cơ bản so với cùng kỳ; lãi suất kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,2% tăng nhẹ 5 điểm cơ bản so với tháng trước và 120 điểm cơ bản so với cùng kỳ. 

Nhà đầu nước ngoài mua ròng 878 tỷ đồng trong tháng 3/2026 sau ba tháng bán ròng liên tiếp. Tuy nhiên, lũy kế quý 1/2026 các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang bán ròng 2,9 nghìn tỷ đồng trước những bất ổn địa chính trị leo thang trên toàn cầu.

Thị trường tiếp tục phân hóa, VN-Index thử thách mốc 1800 điểm

FiinGroup: Ngân hàng còn đối mặt với áp lực thanh khoản suốt cả năm 2026

Dòng vốn toàn cầu tiếp tục đổ mạnh vào các quỹ ETF cổ phiếu, ngoại trừ Việt Nam

công ty TNHH Đầu tư Marina Center doanh nghiệp bất động sản lãi suất trái phiếu mua lại trái phiếu doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài tăng trưởng trái phiếu doanh nghiệp trái phiếu doanh nghiệp 2026 vndirect

Biến động mạnh trên thị trường tài chính toàn cầu trong quý 1 do xung đột địa chính trị - từ chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela cho tới chiến sự Iran - đã mang lại cú hích lớn cho các ngân hàng lớn nhất Phố Wall...

Bối cảnh quốc tế êm đềm và giá dầu neo dưới 100 USD/thùng tiếp tục tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán vận động chậm. VN-Index chốt phiên sáng nay tăng 0,9% vẫn chủ đạo nhờ các cổ phiếu lớn, còn đại đa số cổ phiếu dao động rất hẹp và thanh khoản duy trì mức thấp.

Biên lãi ròng NIM của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần ngoài Nhà nước sẽ phân hóa giữa các ngân hàng có (1) khả năng thu hút/sử dụng khách hàng bán lẻ và (2) vị thế mạnh trong một số mảng kinh doanh thu nhập ngoài lãi.

Dữ liệu tuần qua cho thấy dòng vốn đã chuyển sang trạng thái ưa thích rủi ro (risk-on) ngắn hạn rõ ràng hơn khi kênh ETF cổ phiếu được hút ròng mạnh trên toàn cầu. Đồng thời, dòng tiền cũng dịch chuyển từ trạng thái phòng thủ sang tài sản rủi ro.

Dự báo mới nhất của IEA cho thấy xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đã định hình lại một cách sâu sắc thị trường dầu lửa toàn cầu...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

