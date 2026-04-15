Nghệ An: Đấu giá 23 khu đất có tổng diện tích 210.000 m2

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 với quy mô 23 khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. Các khu đất có tổng diện tích hơn 210.000 m2, phân bổ ở nhiều địa phương, bao gồm cả quỹ đất chuyển tiếp và các khu đất mới đề xuất...

Theo Kế hoạch số 254/KH-UBND của UBND tỉnh Nghệ An, trong năm 2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 23 khu đất, tổng diện tích khoảng 210.682,98 m2.

Trong đó, có 12 khu đất chuyển tiếp từ năm 2025 với tổng diện tích 105.982,6 m2 và 11 khu đất đăng ký mới với diện tích 104.700,38 m2.

Các khu đất được đưa ra đấu giá thuộc nhiều loại hình sử dụng khác nhau, gồm đất ở đô thị, đất ở nông thôn, đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất phi nông nghiệp. Một số khu đất được hình thành từ việc thu hồi các cơ sở công lập không còn nhu cầu sử dụng như trường học, trụ sở cơ quan, trung tâm văn hóa.

Đối với nhóm các khu đất chuyển tiếp từ năm 2025, đáng chú ý có khu đất tại xã Quỳnh Bảng (nay là xã Quỳnh Anh) với diện tích 13.618,4 m2; khu đất tại khối 5, phường Bến Thủy (nay là phường Trường Vinh) có diện tích hơn 64.344 m2; khu đất tại phường Nghi Hương, khu vực Cửa Lò (nay là phường Cửa Lò) diện tích 5.148,6 m2.

Ngoài ra còn có các khu đất tại xã Hưng Lợi (nay là xã Lam Thành) diện tích 1.250 m2; xã Châu Quang (nay là xã Quỳ Hợp) diện tích 5.633,1 m2; khu đất tại thị trấn Anh Sơn (nay là xã Anh Sơn) diện tích 510 m2.

Một số khu đất khác trong danh sách gồm khu đất thu hồi từ Trường Đại học Vạn Xuân tại phường Cửa Lò diện tích 210 m2; khu đất tại xã Sơn Hải (nay là xã Quỳnh Phú) diện tích 1.832,8 m2; khu đất tại xã Quỳnh Lương (nay là xã Quỳnh Anh) diện tích 12.732,8 m2.

Bên cạnh đó là khu đất tại phường Nghi Hải (nay là phường Cửa Lò) diện tích 2.535 m2; khu đất tại xã Quỳnh Thiện (nay là phường Hoàng Mai) diện tích 22.869,7 m2; và khu đất tại xã Nghĩa Thái (nay là xã Tân Phú) diện tích 702,7 m2.

Đối với các khu đất đăng ký mới, nhiều vị trí được hình thành từ việc thu hồi các cơ sở công lập. Cụ thể, khu đất tại xã Mường Xén có diện tích 7.956,1 m2; khu đất tại phường Cửa Lò thu hồi từ Nhà nghỉ dưỡng lão Nghi Lộc có diện tích 2.476,1 m2.

Một số khu đất khác gồm khu đất tại xã Anh Sơn thu hồi từ Trường Tiểu học Thạch Thị diện tích 7.568,9 m2 và khu đất thu hồi từ Trường Mầm non Thạch Thị diện tích 800,1 m2.

Tại xã Vĩnh Tường, khu đất thu hồi từ Trường Tiểu học Tường Sơn có diện tích 8.564,2 m2; tại phường Trường Vinh, khu đất thu hồi từ trụ sở cũ Sở Văn hóa và Thể thao có diện tích 1.252,9 m2.

Ngoài ra còn có khu đất tại xã Quế Phong thu hồi từ trụ sở cũ Kho bạc Nhà nước với diện tích 1.228 m2; khu đất tại xã Nghi Lộc thu hồi từ Trung tâm Văn hóa có diện tích 5.246 m2.

Đáng chú ý, khu đất tại xã Quỳ Hợp thu hồi từ Tổng đội Thanh niên xung phong 3 có diện tích lớn lên tới 29.002,6 m2. Bên cạnh đó là khu đất tại xã Hưng Tây với diện tích 10.890,7 m2 và khu đất tại xã Nam Đàn có diện tích 29.714,8 m2.

Kế hoạch đấu giá các khu đất trong năm 2026 nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn thu ngân sách, đồng thời phục vụ nhu cầu phát triển đô thị, dịch vụ và sản xuất trên địa bàn tỉnh.