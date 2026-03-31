Khuyến khích khai thác xa bờ: Thu tiền sử dụng biển giảm dần theo khoảng cách từ bờ ra biển

Từ ngày 31/3/2026, theo quy định mới, mức thu tiền sử dụng khu vực biển giảm dần theo khoảng cách từ bờ ra biển. Cơ chế này tạo động lực để các dự án dịch chuyển ra xa bờ, khuyến khích khai thác xa bờ...

Theo Thông tư quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, một trong những nội dung quan trọng là cách tiếp cận định giá theo vị trí địa lý và phân chia cụ thể từng không gian biển.

Cụ thể, khu vực biển được chia thành: vùng biển liên vùng và các dải từ 6-9 hải lý, 9-12 hải lý, 12-15 hải lý, ngoài 15 hải lý. Trên cơ sở phân vùng này, Thông tư quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể trong vùng biển từ 06 hải lý cho đến hết vùng biển của Việt Nam với nguyên tắc giảm dần theo khoảng cách từ bờ ra biển.

Điển hình như, đối với hoạt động nhận chìm, mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển từ 6-9 hải lý là 20.000 đồng/m3; từ 9-12 hải lý là 18.500 đồng/m3; từ 12-15 hải lý là 16.500 đồng/m3; ngoài 15 hải lý là 15.000 đồng/m3.

Đối với nhóm hoạt động cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi; vùng nước phục vụ khu dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao trên biển; khai thác dầu khí; khai thác khoáng sản…, mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển từ 6-9 hải lý là 7.300.000 triệu đồng/ha/năm; ngoài 15 hải lý là 6.500.000 triệu đồng/ha/năm.

Sử dụng khu vực biển để khai thác năng lượng gió, sóng, thủy triều, dòng hải lưu và các hoạt động sử dụng khu vực biển khác, mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển từ 6-9 hải lý là 7.000.000 đồng/ha/năm; từ 9-12 hải lý là 5.500.000 đồng/ha/năm; từ 12-15 hải lý là 4.500.000 đồng/ha/năm; ngoài 15 hải lý là 3.000.000 đồng/ha/năm.

Đối với nuôi trồng thủy sản, xây dựng cảng cá, mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển từ 6-9 hải lý là 7.000.000 đồng/ha/năm và giảm dần xuống còn 4.000.0000 đồng/ha/năm khi ra ngoài 15 hải lý.

Đáng chú ý, Thông tư cũng quy định rõ, trong trường hợp phạm vi khu vực biển được giao nằm trong nhiều vùng biển thì mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể được xác định cho từng phần diện tích khu vực biển thuộc các vùng biển tương ứng.

Bên cạnh đó, tại vùng biển liên vùng nhiều hoạt động được áp dụng mức thu 7.500.000 đồng/ha/năm. Ví dụ như sử dụng khu vực biển để làm cảng biển, cảng nổi, cảng dầu khí ngoài khơi; làm vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở tàu, khu neo đậu, khu chuyển tải, luồng hàng hải chuyên dùng;

Bên cạnh đó là vùng nước phục vụ hoạt động của cơ sở sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, xây dựng cảng tàu vận tải hành khách; vùng nước phục vụ hoạt động nhà hàng, khu dịch vụ vui chơi, giải trí, thể thao trên biển; khu neo đậu, trú nghỉ đêm của tàu thuyền du lịch; khai thác dầu khí; khai thác khoáng sản;...

Mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác năng lượng gió, sóng, thủy triều, dòng hải lưu và các hoạt động sử dụng khu vực biển khác là 7.500.000 đồng/ha/năm.

Được áp dụng đến hết ngày 31/3/2031, quy định này được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi trong cách thức khai thác và sử dụng tài nguyên biển. Việc phân tầng mức thu, ưu tiên phát triển ngoài khơi, khuyến khích khai thác xa bờ góp phần phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững.