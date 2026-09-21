Thị trường bánh Trung thu: Các kênh bán lẻ thúc đẩy sức mua

Thị trường bánh Trung thu đang bước vào giai đoạn quyết định, sức mua được dự báo sẽ tăng mạnh trong những ngày trước dịp lễ. Đây là lúc các thương hiệu, nhà bán lẻ tăng tốc khuyến mãi, mở rộng độ nhận diện và sức hút với người tiêu dùng…

Ảnh minh họa: Lotte Mart Việt Nam

Sáng cuối tuần vừa qua, tại một cửa hàng trên phố Huế (Hà Nội), người dân đến mua bánh Trung thu khá đông. Trước khu vực bán hàng, khách xếp thành hàng dài, lần lượt chờ đến lượt lựa chọn và thanh toán. Tại đây, bánh vị cốm được nhiều khách hàng tìm mua bên cạnh các dòng bánh truyền thống. Tương tự trên phố Thụy Khuê (Hà Nội), mỗi ngày các cửa hàng bánh Trung thu đón hàng trăm lượt khách.

Một tuần trước Rằm Trung thu, ghi nhận tại hơn 100.000 điểm bán của Kinh Đô cho thấy doanh thu tăng mạnh ở cả phân khúc bánh lẻ lẫn biếu tặng. Đây cũng là một trong những thương hiệu vẫn duy trì số lượng điểm bán mở rộng, kể cả ở kênh truyền thống lẫn hiện đại. Đơn vị cũng đẩy mạnh thương mại điện tử, phục vụ giao hàng tận nhà, đáp ứng xu hướng mua sắm nhanh, tiện lợi của giới trẻ.

Bà Trần Thị Lệ Hằng, Giám đốc Marketing Mondelez Kinh Đô Việt Nam, cho biết thị trường bánh Trung thu ngày càng đa dạng, mở rộng sang hương vị mang màu sắc hiện đại, như cà phê, trà xanh, thậm chí than tre, hoa hồng, trứng chảy, phô mai, tiramisu… Hình thức bánh cũng chuyển sang các loại có trọng lượng nhỏ vừa, giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận.

Người tiêu dùng xếp hàng mua bánh Trung thu trên phố Thụy Khuê (Hà Nội). Ảnh: Banh Trung thu Bảo Phương

Tương tự, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Giám đốc Kinh doanh kênh siêu thị chuỗi miền Nam, Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị, cho biết doanh nghiệp không sản xuất bánh Trung thu đồng loạt một lần mà chia thành nhiều đợt, tương ứng với từng giai đoạn của thị trường. Cách làm này giúp doanh nghiệp chủ động hơn trước diễn biến sức mua, đồng thời bảo đảm sản phẩm đến tay người tiêu dùng trong thời gian sử dụng phù hợp.

“Thị trường thường tăng tốc khi bước vào giai đoạn cận Trung thu. Do đó, kế hoạch sản xuất phải được điều chỉnh liên tục theo đơn hàng và diễn biến thị trường”, bà Nhung chia sẻ. Để thu hút khách hàng, các đơn vị cũng tích cực chạy khuyến mãi cuối mùa. Nhiều hình thức mua 2 tặng 1, mua 1 tặng 1 (mua bánh, tặng kèm quà) đã xuất hiện khá phổ biến tại nhiều điểm bán.

Không chỉ tại các điểm bán của thương hiệu, hệ thống bán lẻ cũng ghi nhận sức mua dần tăng cao. Đại diện AEON Việt Nam cho biết nhu cầu đối với bánh Trung thu bán lẻ đang có xu hướng tăng mạnh trong những ngày cao điểm cuối mùa. Đáng chú ý, các sản phẩm có trọng lượng khoảng 150 - 250 gram bán chạy hơn cả. Đây là phân khúc phù hợp với người tiêu dùng muốn mua thử nhiều loại bánh hoặc không có nhu cầu mua những hộp quà lớn.

AEON Việt Nam cho biết nhu cầu đối với bánh Trung thu bán lẻ đang có xu hướng tăng mạnh. Ảnh: AEON Mall Long Biên

Hệ thống Co.opmart hiện cũng đang triển khai chương trình khuyến mại trên nhiều nhóm hàng như thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng và hàng nhãn riêng Co.op Select. Nhiều sản phẩm được giảm giá đến 50%, bên cạnh các chương trình mua 1 tặng 1. Với mặt hàng bánh Trung thu, Co.opmart áp dụng chính sách chiết khấu đến 16% đối với nhiều thương hiệu như Kinh Đô, Maison, Đại Phát, Bibica và Co.op Bakery.

Giám đốc siêu thị Co.opmart Hà Đông Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, khi xây dựng chương trình khuyến mại, hệ thống tập trung vào nhu cầu thực tế của khách hàng thay vì giảm giá đồng loạt. “Siêu thị không lựa chọn cách giảm giá sâu trên diện rộng mà tập trung vào những nhóm hàng có sức mua tốt, với mức ưu đãi phổ biến khoảng 10 - 20%, kết hợp bán theo combo hoặc tặng sản phẩm. Nhờ đó, doanh thu của các nhóm hàng được lựa chọn đưa vào chương trình khuyến mại tăng khoảng 20%”, bà Dung cho biết.

Mùa Trung thu năm nay, hệ thống WinMart triển khai chương trình “Mang hội trăng trở về” tại gần 5.300 điểm bán trên toàn quốc. Song hành với chuỗi hoạt động mùa trăng, Mama Hy, thương hiệu bánh kẹo thuộc WinCommerce, giới thiệu bộ sưu tập bánh Trung thu với các hương vị quen thuộc như thập cẩm, hạt sen, đậu xanh và những lựa chọn mới như lava cà phê & sôcôla tan chảy, lava trứng chảy hay sen cốm nếp dẻo sữa dừa.

Hệ thống WinMart triển khai chương trình “Mang hội trăng trở về” tại gần 5.300 điểm bán trên toàn quốc. Ảnh: PT

Tại Lotte Mart, mùa Trung thu 2026 cũng đánh dấu việc hệ thống này gia nhập thị trường bánh Trung thu nhãn hàng riêng. Dòng bánh nhãn hiệu riêng của Lotte Mart gồm 5 hương vị. Bên cạnh đó, Lotte Mart cũng cung cấp phân khúc hộp quà biếu nhiều mức giá, từ 390.000 đồng/hộp như Hữu Nghị Thanh Nguyệt Phú Quý đến 1,5 triệu đồng/hộp như Kinh Đô Trăng Vàng Quế Hoa Vọng Nguyệt. Với các đơn hàng số lượng lớn, Lotte Mart áp dụng chính sách chiết khấu lên đến 15%.

Trong khi đó, hệ thống đại siêu thị GO! triển khai chương trình “Chọn GO! - Trọn GU Mùa Đoàn Viên” từ ngày 13/8 đến 25/9/2026, giới thiệu hơn 350 mẫu bánh Trung thu với nhiều mẫu mã, hương vị, trọng lượng và mức giá. So với năm trước, GO! bổ sung thêm nhiều dòng bánh Trung thu cao cấp với các hương vị như cua hoàng đế sốt Singapore, tôm hùm sốt tiêu đen. Dòng bánh Trung thu GO! Homemade có giá bánh lẻ từ 29.000 đồng/bánh; một số sản phẩm có mức giá đồng 69.000 đồng và 79.000 đồng. Hộp bánh có giá từ 270.000 đồng/hộp.

Trên các sàn thương mại điện tử, mẫu mã bánh Trung thu cũng rất đa dạng cùng dịch vụ giao hàng nhanh. Để tăng thêm sự lựa chọn cho khách mua lẻ, một số doanh nghiệp áp dụng hình thức bán theo khối lượng đối với các loại bánh như đậu đỏ mochi chà bông trứng muối, hạt sen mochi chà bông trứng muối... Những chương trình này cho thấy khuyến mại vẫn là công cụ quan trọng để tạo sức mua, nhưng cách tổ chức đang chuyển từ giảm giá diện rộng sang ưu đãi có mục tiêu và gắn với từng nhóm khách hàng.

Tại Lotte Mart, mùa Trung thu 2026 cũng đánh dấu việc hệ thống này gia nhập thị trường bánh Trung thu nhãn hàng riêng. Ảnh: Lotte Mart Việt Nam

Cùng với đó, sản phẩm chất lượng và uy tín thương hiệu trở thành yêu cầu bắt buộc, khi bánh Trung thu không rõ nguồn gốc vẫn xuất hiện trên thị trường. Mới đây, Công an P.Hai Bà Trưng (Hà Nội) phối hợp lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra một trường hợp trên địa bàn, phát hiện 200 bánh Trung thu có bao bì hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài. Người này không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và tính hợp pháp của lô hàng.

Trước đó, đầu tháng 9, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với công an các cấp phát hiện, thu giữ hơn 2.100 bánh trung thu do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ. Ông Dương Mạnh Hùng, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, cho biết lực lượng quản lý thị trường đang tập trung kiểm tra các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao dịp Trung thu, trong đó chú trọng bánh Trung thu, bánh kẹo, thực phẩm chế biến sẵn và các sản phẩm dành cho trẻ em.