Kiểm tra, xử lý nghiêm các cụm công nghiệp đi lên từ làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành kế hoạch tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý ô nhiễm môi trường, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các làng nghề, cụm công nghiệp, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.

NHỮNG CỤM CÔNG NGHIỆP ĐI LÊN TỪ LÀNG NGHỀ KHÔNG ĐẦU TƯ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề, cụm công nghiệp chưa được giải quyết triệt để, vẫn còn những cụm công nghiệp đi lên từ mô hình làng nghề truyền thống không đầu tư xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường đảm bảo theo quy định, gây áp lực lên môi trường sống của người dân xung quanh; vẫn còn một số cơ sở sản xuất nằm trong khu đô thị đông dân cư và khu vực nông thôn gây ô nhiễm môi trường, tạo bức xúc và dư luận không tốt trong nhân dân.

Để tiếp tục tăng cường công tác xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn, các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định về môi trường, phòng cháy và chữa cháy, an toàn điện... tại các cơ sở, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề, cụm công nghiệp.

Cụ thể gồm: Làng nghề bánh, bún Khắc Niệm (phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh); làng nghề tái chế thép Đa Hội và cụm công nghiệp Châu Khê, cụm công nghiệp Châu Khê mở rộng (phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn); cụm công nghiệp Mả Ông (phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn); làng nghề đúc đồng Đại Bái và cụm công nghiệp Đại Bái (xã Đại Bái, huyện Gia Bình); cụm công nghiệp Xuân Lâm (phường Xuân Lâm, thị xã Thuận Thành); các cơ sở sản xuất nằm trong khu đô thị đông dân cư và khu vực nông thôn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Theo kế hoạch, thành phố Bắc Ninh, thành phố Từ Sơn, thị xã Thuận Thành và huyện Gia Bình, mỗi đơn vị thành lập 1 hoặc 2 Đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra, xử lý các vi phạm trong các lĩnh vực môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn điện,... đối với các cơ sở, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề, cụm công nghiệp: Làng nghề bánh, bún Khắc Niệm (phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh); làng nghề tái chế thép Đa Hội và cụm công nghiệp Châu Khê, cụm công nghiệp Châu Khê mở rộng (phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn);

Cùng với đó là cụm công nghiệp Mả Ông (phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn); làng nghề đúc đồng Đại Bái và cụm công nghiệp Đại Bái (xã Đại Bái, huyện Gia Bình); cụm công nghiệp Xuân Lâm (phường Xuân Lâm, thị xã Thuận Thành)

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện liên quan thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra, xử lý các vi phạm trong các lĩnh vực môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn điện,... đối với các cơ sở sản xuất nằm trong khu đô thị đông dân cư và khu vực nông thôn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Đoàn kiểm tra tiến hành việc niêm phong nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị của cá nhân, tổ chức vi phạm vào ngày bắt đầu áp dụng hình thức đình chỉ hoạt động có thời hạn được ghi trong Quyết định xử phạt. Ngành điện cắt điện theo quy định.

Kế hoạch nêu rõ thời gian thực hiện cụ thể với làng nghề bún bánh Khắc Niệm xong trước ngày 15/4; làng nghề đúc đồng Đại Bái và cụm công nghiệp Đại Bái xong trước ngày 20/4.

Làng nghề tái chế thép Đa Hội và cụm công nghiệp Châu Khê, cụm công nghiệp Châu Khê mở rộng xong trước ngày 30/4/2025.

Cụm công nghiệp Mả Ông xong trước ngày 30/4/2025; cụm công nghiệp Xuân Lâm xong trước ngày 15/4/2025.

Đối với các cơ sở sản xuất nằm trong khu đô thị đông dân cư và khu vực nông thôn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, xong trước ngày 30/4/2025.

GIÁM SÁT CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT BỊ ĐÌNH CHỈ

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập tổ giám sát các cơ sở sản xuất bị đình chỉ, niêm phong để đảm bảo nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị của cá nhân, tổ chức vi phạm vào ngày bắt đầu áp dụng hình thức đình chỉ hoạt động có thời hạn được ghi trong quyết định xử phạt;

Tổ chức giám sát các cơ sở bị đình chỉ, niêm phong để đảm bảo việc niêm phong, đình chỉ hoạt động của các cơ sở được thực hiện nghiêm túc. Thời gian thực hiện từ khi có cơ sở bị đình chỉ hoạt động đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Các biện pháp cưỡng chế, thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục và tổ chức thực hiện cưỡng chế quyết định xử phạt vi phạm hành chính của các lĩnh vực kiểm tra được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực môi trường, tham mưu hình thức xử lý vi phạm theo quy định. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và làm Trưởng đoàn kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất nằm trong khu đô thị đông dân cư và khu vực nông thôn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp giải quyết triệt để các vấn đề về môi trường làng nghề trên phạm vi toàn tỉnh.

Công an tỉnh chỉ đạo triển khai các biện pháp Công an, nắm chắc tình hình địa bàn, cơ sở, các nguy cơ, vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi cản trở, phát ngôn không đúng sự thật, kích động gây rối, chống lại Đoàn kiểm tra thi hành nhiệm vụ. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sở Công thương được yêu cầu hướng dẫn, kiểm tra các nội dung liên quan đến trách nhiệm của chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật của cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc thực hiện quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

UBND tỉnh yêu cầu Đoàn kiểm tra, 2 tuần, tổng hợp, báo cáo tại Hội nghị giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố về kết quả kiểm tra, xử lý các cơ sở vi phạm.

UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở, ngành có liên quan tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường), vào 9 giờ sáng thứ 6 hằng tuần; tổng hợp chung tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 06/5/2025.