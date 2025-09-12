Thứ Sáu, 12/09/2025

Kiến nghị đưa tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài vào quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia

Thiên Ân

12/09/2025, 07:01

Tỉnh Tây Ninh đề nghị TP.HCM rà soát, tổng hợp các tuyến giao thông chính kết nối hai địa phương; đồng thời đề nghị phối hợp kiến nghị Chính phủ cập nhật, bổ sung tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài vào quy hoạch điều chỉnh mạng lưới đường sắt quốc gia...

Dự án tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài được kỳ vọng giupws phát triển vận tải hàng hóa, hành khách, phát triển cộng nghiệp, logistics khu vực giáp TP.HCM và KKT cửa khẩu Mộc Bài. Ảnh minh họa
Dự án tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài được kỳ vọng giupws phát triển vận tải hàng hóa, hành khách, phát triển cộng nghiệp, logistics khu vực giáp TP.HCM và KKT cửa khẩu Mộc Bài. Ảnh minh họa

Dự án tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài, trước đây được hai tỉnh Bình Dương (nay là TP.HCM) và Tây Ninh đưa vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đã được cập nhật trong Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, theo Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 04/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Mặc dù vậy, đến nay, dự án vẫn chưa được được cập nhật, bổ sung vào đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia, đồ án quy hoạch chi tiết đường sắt khu vực đầu mối TP.HCM.

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài có tổng chiều dài 57 km (gồm 27 km qua Tây Ninh và 30 km thuộc TP.HCM); ray khổ đôi 1.435 mm; mặt đường 12,5 m; lộ giới 40 m. Tuyến có điểm đầu tại ga Tân Hưng (Bến Cát, TP.HCM), chạy song song trục đường bộ phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ Bình Dương - Tây Ninh; và điểm cuối tại ga Mộc Bài và khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

Công trình khi hoàn thành, được kỳ vọng giúp phát triển vận tải hàng hóa, hành khách; hỗ trợ kinh tế gắn với du lịch sinh thái sông Sài Gòn - hồ Dầu Tiếng, phát triển công nghiệp - logistics khu vực giáp ranh TP.HCM và khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Đồng thời, tuyến đường đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài này sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của TP.HCM, Tây Ninh nói riêng, vùng Đông Nam Bộ nói chung.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh gửi văn bản đến Ủy ban nhân dân TP.HCM đề nghị phối hợp kiến nghị Bộ Xây dựng và Chính phủ cập nhật tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài vào quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia và quy hoạch chi tiết đường sắt khu vực.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng đề nghị Ủy ban nhân dân TP.HCM ưu tiên đầu tư 9 vị trí kết nối quan trọng trên các tuyến đường bộ giữa hai địa phương; sớm thực hiện nạo vét sông Sài Gòn để bảo đảm luồng vận tải đường thủy từ cấp III lên cấp II, gắn với việc tận thu sản phẩm nạo vét phục vụ dự án đường Vành đai 4 TP.HCM.

Theo Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ tại Quyết định số 370/QĐ-TTg, mục tiêu cụ thể đến năm 2030 về phát triển kết cấu hạ tầng: Hoàn thành cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng khung kết nối vùng và liên vùng, bao gồm khoảng 850 km đường bộ cao tốc, các tuyến đường sắt kết nối vùng, đường sắt đô thị, các cảng biển cửa ngõ có chức năng trung chuyển quốc tế, các cảng hàng không, đường thủy nội địa; phát triển hạ tầng năng lượng, công nghệ thông tin, đô thị lớn, hạ tầng thủy lợi, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 theo Quyết định số 790/QĐ-TTg ngày 03/8/2024 đã xác định khâu đột phá phát triển: Phối hợp với các chương trình phát triển của quốc gia, của vùng Đông Nam Bộ và các địa phương lân cận thực hiện mở rộng các kết nối về giao thông, đặc biệt là các kết nối tới cảng biển (Cái Mép Thị Vải, Cần Giờ), cảng hàng không quốc tế (Tân Sơn Nhất, Long Thành), cửa khẩu quốc tế (Mộc Bài - Tây Ninh, Hoa Lư - Bình Phước)… Đặc biệt là hệ thống hạ tầng kết nối quốc tế nhằm tăng cường vị thế, tham gia chuỗi sản xuất, dịch vụ toàn cầu, trở thành điểm đến ưa chuộng của doanh nghiệp toàn cầu trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, dịch vụ công nghiệp.

Từ khóa:

Bàu Bàng - Mộc Bài Đông Nam Bộ du lịch hạ tầng quy hoạch Tây Ninh TP.HCM tuyến đường sắt vận tải

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: