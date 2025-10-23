Thứ Năm, 23/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Kiến nghị hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng không phải nộp thuế

Ngô Huyền

23/10/2025, 16:00

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam kiến nghị Cục Thuế xem xét nâng mức thu doanh thu không phải chịu thuế của hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng…

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam tại chương trình tặng miễn phí phần mềm cho hộ kinh doanh do Công ty Cổ phần MISA tổ chức ngày 23/10.
Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam tại chương trình tặng miễn phí phần mềm cho hộ kinh doanh do Công ty Cổ phần MISA tổ chức ngày 23/10.

Tại Lễ công bố chương trình "Tặng miễn phí phần mềm cho 2 triệu hộ kinh doanh thực hiện xóa bỏ thuế khoán" theo Nghị quyết 68-NQ/TW do Công ty Cổ phần MISA tổ chức ngày 23/10, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính đã chia sẻ chủ trương chính sách và lộ trình đồng hành cùng hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán.

Theo ông Mai Sơn, nếu nhìn lại lịch sử, thuế khoán từng phù hợp trong giai đoạn hộ kinh doanh chủ yếu buôn bán nhỏ lẻ, tự sản xuất – tự tiêu thụ.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, quy mô doanh thu và phạm vi kinh doanh ngày càng mở rộng, hàng hóa không chỉ sản xuất trong nước mà còn nhập khẩu và giao dịch xuyên biên giới, việc duy trì hình thức thuế khoán không còn đáp ứng được yêu cầu minh bạch và công bằng.

Với doanh thu 1 tỷ đồng, nếu tính lợi nhuận bình quân khoảng 15%, thì thu nhập ròng của hộ kinh doanh chỉ vào khoảng dưới 14 triệu đồng/tháng. Do đó, việc miễn thuế cho nhóm hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng là hợp lý và khả thi"
Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam

Do đó, việc chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai là xu hướng tất yếu, nhằm quản lý thuế công bằng, minh bạch, đồng thời tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững.

Ông Sơn kỳ vọng các chương trình tặng phần mềm miễn phí cho các hộ kinh doanh của MISA sẽ được nhân rộng, giúp hộ kinh doanh giảm chi phí ban đầu và dễ dàng chuyển đổi sang kê khai điện tử.

Bên cạnh đó, ông Sơn cũng khẳng định, ngành thuế sẽ tiếp tục rà soát các quy định pháp luật nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời xây dựng cơ chế khuyến khích hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp để được hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi thuế và tiếp cận tốt hơn với các nguồn lực của Nhà nước.

ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính. 
ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính. 

Theo số liệu từ Cục thuế, đến nay, 98% hộ kinh doanh kê khai đã nộp thuế điện tử, hơn 18.500 hộ khoán chuyển sang kê khai, và 133.000 hộ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Những con số này cho thấy sự chuyển biến tích cực của chính sách, khả năng thích ứng nhanh và chủ động của hộ kinh doanh trước giai đoạn thay đổi lớn… 

Bày tỏ đồng tình với những quan điểm của đại diện Bộ Tài chính, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam, giải thích thêm thuế khoán thực chất đang khiến các hộ kinh doanh bị động. Chẳng hạn trong trường hợp gặp dịch bệnh thiên tai lũ lụt, các hộ kinh doanh dù không có doanh thu thì vẫn phải nộp theo khoản thuế thuế. Trong khi nếu chuyển đổi sang hình thức kê khai thuế, hộ kinh doanh chỉ phải nộp thuế khi phát sinh doanh thu. 

Hiện nay, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu trong năm dương lịch 2025 dưới 100 triệu đồng sẽ không phải nộp thuế doanh thu. Còn theo Luật Thuế Giá trị gia tăng, đối với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu đồng từ 1/6/2026 thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. 

Bà Cúc thông tin cơ quan thuế đang lấy ý kiến về việc nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế, song bà đề xuất tăng mức này lên 1 tỷ đồng/năm để phù hợp với thực tế kinh doanh hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam. 
Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam. 

“Với doanh thu 1 tỷ đồng, nếu tính lợi nhuận bình quân khoảng 15%, thì thu nhập ròng của hộ kinh doanh chỉ vào khoảng dưới 14 triệu đồng/tháng. Do đó, việc miễn thuế cho nhóm hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng là hợp lý và khả thi, rất mong cơ quan thuế xem xét, ủng hộ đề xuất này”, bà Cúc nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, bà Cúc cũng khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp để được hưởng thêm nhiều lợi ích. Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hưởng nhiều chính sách miễn thuế từ Nhà nước, trong đó có miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Ngoài ra, chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp được tính các chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh như: giá vốn hàng hóa mua vào, thuê mặt bằng, nhân công, tiền điện, nước, chi phí,... 

Đáng chú ý, bà Cúc thông tin số lần thanh tra tại một doanh nghiệp một năm không quá một lần và xử lý nghiêm tất cả các hành vi lạm dụng, lợi dụng thanh tra kiểm tra để gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Hiện cơ quan thuế đang hoàn thiện khung pháp lý theo ba trọng điểm: sửa đổi Luật Quản lý thuế và các văn bản liên quan, xây dựng chính sách quản lý riêng cho nhóm hộ kinh doanh, và phát triển chế độ kế toán đơn giản gắn với ứng dụng công nghệ số – hướng tới một hệ thống thuế hiện đại, minh bạch và lấy người nộp thuế làm trung tâm. Trên nền tảng chính sách đó, các doanh nghiệp công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương vào đời sống. 

VnEconomy

Với tinh thần tiên phong, tại sự kiện, MISA đã công bố chương trình tặng miễn phí phần mềm MISA eShop cho 2 triệu hộ kinh doanh nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang phương thức kê khai. Chương trình được đánh giá là giải pháp thiết thực, kịp thời, giúp hộ kinh doanh giảm chi phí tuân thủ, hạn chế sai sót và làm quen với phương thức quản lý thuế minh bạch hơn. Theo chương trình, MISA tặng 3 tháng sử dụng miễn phí phần mềm MISA eShop, kèm theo 01 năm sử dụng miễn phí chữ ký số và 5.000 hóa đơn điện tử.

Bộ công cụ “6 trong 1” hỗ trợ hộ kinh doanh từ quản lý bán hàng - xuất hóa đơn - ký số - ghi sổ kế toán - kê khai thuế - kết nối trực tiếp với hệ thống Mtax giúp quy trình “Khai – Ký – Nộp” trên một nền tảng duy nhất. MISA eShop được thiết kế để đồng hành lâu dài cùng hộ kinh doanh, từ quy mô nhỏ lẻ ban đầu đến khi phát triển thành doanh nghiệp, góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và bền vững.

Doanh nghiệp công nghệ được tăng chi phí R&D cao hơn thực tế khi kê khai thu nhập chịu thuế

09:21, 13/10/2025

Doanh nghiệp công nghệ được tăng chi phí R&D cao hơn thực tế khi kê khai thu nhập chịu thuế

Mỹ xem xét đánh thuế nhập khẩu thiết bị điện tử dựa trên số lượng chip

09:24, 28/09/2025

Mỹ xem xét đánh thuế nhập khẩu thiết bị điện tử dựa trên số lượng chip

Đề xuất nhiều chính sách ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ

06:00, 24/09/2025

Đề xuất nhiều chính sách ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Từ khóa:

chính sách thuế chuyển đổi kinh doanh doanh nghiệp nhỏ hộ kinh doanh kê khai thuế kinh tế số miễn phí phần mềm MISA quản lý thuế thuế khoán

Đọc thêm

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Ngày 23/10, Công an thành phố Hà Nội ra thông báo phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 25-26/10 tới.

Xử lý trực tuyến hồ sơ lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc quản lý của Sở Nội vụ TP.Hà Nội

Xử lý trực tuyến hồ sơ lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc quản lý của Sở Nội vụ TP.Hà Nội

Việc này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, thực hiện hồ sơ trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, minh bạch quy trình xử lý và hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính sau này...

Phụ nữ sinh đủ 2 con, nam giới đơn thân đang nuôi 2 con nhỏ sẽ được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Phụ nữ sinh đủ 2 con, nam giới đơn thân đang nuôi 2 con nhỏ sẽ được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết dự án Luật Dân số đề xuất bổ sung nhóm nam giới có hai con đẻ mà người vợ đã qua đời vào diện được hỗ trợ nhà ở xã hội, với mục tiêu nhằm giúp các gia đình sinh đủ hai con có thêm điều kiện sinh hoạt ổn định...

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất nghiêm trọng tại Huế, Quảng Trị

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất nghiêm trọng tại Huế, Quảng Trị

Bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng vẫn gây ra mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa điểm tại Huế – Quảng Trị sạt lở đất, ngập lụt và xói lở bờ biển. Nhiều khu vực đang được phong tỏa, cảnh báo nguy hiểm và triển khai di dời dân...

Luật Dân số: Nghiên cứu hỗ trợ tài chính với phụ nữ sinh đủ 2 con

Luật Dân số: Nghiên cứu hỗ trợ tài chính với phụ nữ sinh đủ 2 con

Việc ban hành Luật Dân số nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ để góp phần thể chế hoá chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về dân số và khắc phục các hạn chế, tồn tại; đáp ứng yêu cầu công tác dân số phát triển trong tình hình mới...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Y tế thông minh trong thời đại AI

eMagazine

Y tế thông minh trong thời đại AI

KOCHAM thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt – Hàn trong giai đoạn mới

eMagazine

KOCHAM thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt – Hàn trong giai đoạn mới

Lý do các “ông lớn” chưa xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

eMagazine

Lý do các “ông lớn” chưa xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Dân sinh

2

Thương hiệu wellness cần làm gì khi thị trường bão hòa?

Sức khỏe

3

Cục Thuế mở giai đoạn “thử nghiệm thực hành” cho hộ kinh doanh sau khi xoá bỏ thuế khoán

Thuế

4

Đấu giá bốn khu "đất vàng" hơn 750 tỷ đồng tại Ninh Bình

Bất động sản

5

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón cấp Nhà nước Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy