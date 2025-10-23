Kiến nghị hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng không phải nộp thuế

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam kiến nghị Cục Thuế xem xét nâng mức thu doanh thu không phải chịu thuế của hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng…

Tại Lễ công bố chương trình "Tặng miễn phí phần mềm cho 2 triệu hộ kinh doanh thực hiện xóa bỏ thuế khoán" theo Nghị quyết 68-NQ/TW do Công ty Cổ phần MISA tổ chức ngày 23/10, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính đã chia sẻ chủ trương chính sách và lộ trình đồng hành cùng hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán.

Theo ông Mai Sơn, nếu nhìn lại lịch sử, thuế khoán từng phù hợp trong giai đoạn hộ kinh doanh chủ yếu buôn bán nhỏ lẻ, tự sản xuất – tự tiêu thụ.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, quy mô doanh thu và phạm vi kinh doanh ngày càng mở rộng, hàng hóa không chỉ sản xuất trong nước mà còn nhập khẩu và giao dịch xuyên biên giới, việc duy trì hình thức thuế khoán không còn đáp ứng được yêu cầu minh bạch và công bằng.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam

Do đó, việc chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai là xu hướng tất yếu, nhằm quản lý thuế công bằng, minh bạch, đồng thời tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững.

Ông Sơn kỳ vọng các chương trình tặng phần mềm miễn phí cho các hộ kinh doanh của MISA sẽ được nhân rộng, giúp hộ kinh doanh giảm chi phí ban đầu và dễ dàng chuyển đổi sang kê khai điện tử.

Bên cạnh đó, ông Sơn cũng khẳng định, ngành thuế sẽ tiếp tục rà soát các quy định pháp luật nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời xây dựng cơ chế khuyến khích hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp để được hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi thuế và tiếp cận tốt hơn với các nguồn lực của Nhà nước.

ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính.

Theo số liệu từ Cục thuế, đến nay, 98% hộ kinh doanh kê khai đã nộp thuế điện tử, hơn 18.500 hộ khoán chuyển sang kê khai, và 133.000 hộ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Những con số này cho thấy sự chuyển biến tích cực của chính sách, khả năng thích ứng nhanh và chủ động của hộ kinh doanh trước giai đoạn thay đổi lớn…

Bày tỏ đồng tình với những quan điểm của đại diện Bộ Tài chính, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam, giải thích thêm thuế khoán thực chất đang khiến các hộ kinh doanh bị động. Chẳng hạn trong trường hợp gặp dịch bệnh thiên tai lũ lụt, các hộ kinh doanh dù không có doanh thu thì vẫn phải nộp theo khoản thuế thuế. Trong khi nếu chuyển đổi sang hình thức kê khai thuế, hộ kinh doanh chỉ phải nộp thuế khi phát sinh doanh thu.

Hiện nay, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu trong năm dương lịch 2025 dưới 100 triệu đồng sẽ không phải nộp thuế doanh thu. Còn theo Luật Thuế Giá trị gia tăng, đối với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu đồng từ 1/6/2026 thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Bà Cúc thông tin cơ quan thuế đang lấy ý kiến về việc nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế, song bà đề xuất tăng mức này lên 1 tỷ đồng/năm để phù hợp với thực tế kinh doanh hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam.

“Với doanh thu 1 tỷ đồng, nếu tính lợi nhuận bình quân khoảng 15%, thì thu nhập ròng của hộ kinh doanh chỉ vào khoảng dưới 14 triệu đồng/tháng. Do đó, việc miễn thuế cho nhóm hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng là hợp lý và khả thi, rất mong cơ quan thuế xem xét, ủng hộ đề xuất này”, bà Cúc nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, bà Cúc cũng khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp để được hưởng thêm nhiều lợi ích. Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hưởng nhiều chính sách miễn thuế từ Nhà nước, trong đó có miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Ngoài ra, chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp được tính các chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh như: giá vốn hàng hóa mua vào, thuê mặt bằng, nhân công, tiền điện, nước, chi phí,...

Đáng chú ý, bà Cúc thông tin số lần thanh tra tại một doanh nghiệp một năm không quá một lần và xử lý nghiêm tất cả các hành vi lạm dụng, lợi dụng thanh tra kiểm tra để gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Hiện cơ quan thuế đang hoàn thiện khung pháp lý theo ba trọng điểm: sửa đổi Luật Quản lý thuế và các văn bản liên quan, xây dựng chính sách quản lý riêng cho nhóm hộ kinh doanh, và phát triển chế độ kế toán đơn giản gắn với ứng dụng công nghệ số – hướng tới một hệ thống thuế hiện đại, minh bạch và lấy người nộp thuế làm trung tâm. Trên nền tảng chính sách đó, các doanh nghiệp công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương vào đời sống.