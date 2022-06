King Crown Infinity - Biểu tượng tháp đôi tại thành phố mới Thủ Đức

Tòa tháp đôi King Crown Infinity 30 tầng với kiến trúc xứng danh “vương miệng nhà vua” đặt ngay tại vị trí mặt tiền trục đường xương sống Võ Văn Ngân sẽ là dự án có chiều cao lớn nhất của khu trung tâm thành phố mới Thủ Đức.

BIỂU TƯỢNG ĐỘC TÔN CỦA THÀNH PHỐ MỚI THỦ ĐỨC

Là “tác phẩm” của BCG Land, thành viên Tập đoàn đầu tư đa ngành hàng đầu Việt Nam - Bamboo Capital Group, kết hợp cùng bàn tay của những kiến trúc sư dày dạn kinh nghiệm đến từ The Five & Partners. King Crown Infinity đang được giới tinh hoa đón đợi như một công trình kiến trúc đương đại độc tôn nổi bật, xứng tầm vị thế tinh hoa tại thành phố Sáng tạo Thủ Đức.

Không chỉ chinh phục giới mộ điệu, thiết kế của King Crown Infinity còn chinh phục “mắt xanh” của giới chuyên môn khi được xướng tên là "Dự án phức hợp cao cấp có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Việt Nam 2021” - “Best Luxury Mixed-Use Architecture Design Vietnam 2021", trong hệ giải thưởng bất động sản danh tiếng Dot Property Vietnam Awards 2021.

King Crown Infinity chinh phục giới chuyên môn với danh hiệu "Dự án phức hợp cao cấp có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Việt Nam 2021", trong giải thưởng Dot Property Vietnam Awards 2021.

Được kiến tạo ngay tại "tọa độ trung tâm" mặt tiền trục đường xương sống Võ Văn Ngân và đường Nguyễn Bá Luật, từ những nét vẽ đầu tiên, King Crown Infinity mang sứ mệnh trở thành một công trình đẳng cấp biểu tượng thay đổi diện mạo cho thành phố mới Thủ Đức. Hơn thế nữa, sự hiện diện của công trình này được đoán định sẽ còn tái định nghĩa lại tọa độ tâm điểm mới của thị trường bất động sản Tp.HCM về chuẩn sống sang cũng như khẩu vị đầu tư của giới thượng khách.

Điểm cộng của tòa kiến trúc King Crown Infinity còn nằm ở sự chăm chút kỹ lưỡng cho vật liệu. Toàn bộ bề mặt tòa tháp đôi được ứng dụng GFRC - bê tông sợi thủy tinh, vật liệu này cho phép kiến tạo nên một tuyệt tác tháp đôi uyển chuyển đến kinh ngạc. Không chỉ gây trầm trồ về hình khối thiết kế uốn lượn phá cách chưa từng có, mà đi cùng với nó còn là độ bền vững vượt trội giữa dòng chảy thời gian cho kiến trúc hai tòa tháp.

Không còn những đường nét gờ bậc thô ráp, King Crown Infinity khoác lên mình dung mạo vừa hiên ngang vững chãi, vừa mềm mại uốn lượn, mang tính tương tác hài hòa với cảnh quan, văn hóa và cư dân sinh sống.

Chưa dừng lại ở đó, lần đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện công nghệ Anamorphic Illusion - màn hình Hologram 3D. Mặt ngoài trung tâm thương mại tại King Crown Infinity được trang bị màn hình công nghệ hologram mới từ Hàn Quốc - Anamorphic Illusion cho phép trình diễn các hình ảnh 3D sống động.

Đặc biệt mỗi khi màn đêm buông xuống, King Crown Infinity còn mang đến những vũ điệu ánh sáng đầy mê hoặc nhờ vào bàn tay thiết kế của người nghệ sĩ đến từ nước Ý Toammaso Frizzale.

Sự hòa quyện tinh tế giữa thiết kế, màu sắc và ánh sáng không chỉ giúp khối đế thương mại mang nét đẹp hiện đại, bùng nổ các giác quan mà còn thu hút dòng khách hàng đông đúc của thành phố Thủ Đức đến tham quan và mua sắm.

TÁI ĐỊNH NGHĨA CHUẨN SỐNG XANH VỚI "ỐC ĐẢO" ĐẬM CHẤT RESORT

Đặt lợi ích cùng trải nghiệm sống của cư dân làm trọng tâm, nhà phát triển bất động sản BCG Land tiếp tục bắt tay cùng với các đơn vị đối tác đầu ngành để thiết kế chuỗi hơn 25 tiện ích nội khu đặc quyền tiêu chuẩn quốc tế, song hành cùng hệ sinh thái xanh kỷ lục. Điểm nhấn đầu tiên phải kể đến Ốc đảo resort độc nhất trong lòng tòa nhà mà King Crown Infinity là dự án duy nhất tại thành phố sở hữu.

King Crown Infinity sẽ là tháp đôi biểu tượng của trung tâm thành phố mới Thủ Đức.

Ngay khi còn trên bản vẽ phê duyệt, Ốc đảo resort đã gây ấn tượng mạnh với vườn treo, khu nhạc nước, thác nước lớn, cầu ngắm cảnh, hồ nước tương tác, suối cảnh quan, hồ tràn nghệ thuật… tất cả đều được khéo léo bố trí thành “một khu vườn khổng lồ trong nhà”.

Cũng tọa lạc bên trong khối đế 4 tầng nối liền 2 tòa nhà, khu thương mại tiên phong theo mô hình Mall Resort của King Crown Infinity sở hữu kiến trúc thông tầng độc đáo trong tổng diện tích lên tới 14.000m2. Bên cạnh việc mang đến trải nghiệm mua sắm giữa thiên xanh xanh mát, tổ hợp đa tiện ích "all in one" của Mall Resort sẽ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu ăn uống, mua sắm, giải trí khi sinh sống trong một đô thị sầm uất.

Sự xuất hiện của "Phố đi bộ trong nhà đầu tiên tại Việt Nam" tọa lạc tại trái tim Thủ Đức được xem là dấu ấn signature độc bản thứ hai gắn liền với cái tên King Crown Infinity.

Con phố đi bộ được phối kết thành những đường dạo uyển chuyển bên trong Đại công viên nội khu rộng đến 2.000 m2. Tổ hợp đại công viên được thiết kế theo phong cách vườn resort, dung hòa sắc xanh cây cỏ với vẻ hiện đại của đô thị, tạo nên không gian đồng điệu giữa con người và thiên nhiên.

25 tiện ích đặc quyền sẽ King Crown Infinity trở thành biểu tượng sống đáng mơ ước.

Ở King Crown Infinity, không chỉ khối đế trung tâm thương mại, cư dân còn được tiếp cận hơn 25 tiện ích nội khu đặc quyền, được trau chuốt tỉ mỉ để tạo nên chuẩn sống sang trọng, "wellness".

Chọn King Crown Infinity nghĩa là bạn đã chọn một cuộc sống tiện nghi cho mọi thành viên trong gia đình với hệ tiện ích phong phú gồm: phòng tập gym và khu yoga trên cao dành cho người lớn, khu tương tác trẻ em, hồ bơi tràn viền với khu bơi người lớn và thiếu nhi, hay những tiện ích chú trọng hoạt đông gia đình như thư viện gia đình, khu sinh hoạt cộng đồng hay khu BBQ được thiết kế dành riêng cho những bữa tiệc sum họp ngoài trời.