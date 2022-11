King Crown Infinity khác biệt trong phân khúc hạng sang

TÁI ĐỊNH NGHĨA CĂN HỘ HẠNG SANG

Theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, dự án hạng sang hay còn gọi là hạng A cần đáp ứng 20 tiêu chí thuộc 4 nhóm Quy hoạch - kiến trúc; Hệ thống, thiết bị kỹ thuật; Dịch vụ, hạ tầng xã hội và Chất lượng, quản lý, vận hành.

Tuy nhiên, sự khác biệt giữa "tốt" và "tuyệt vời" còn nằm ở chi tiết. Để hài lòng nhóm khách hàng cao cấp, một căn hộ chuẩn sang không những cần hội tụ đủ những tiêu chí kể trên mà còn phải thỏa mãn được các yếu tố độc tôn - riêng tư và giới hạn. Hay nói cách khác, căn hộ đó cần đáp ứng được thang bậc cao nhất trong tháp nhu cầu của Maslow là nhu cầu được trân trọng và khẳng định giá trị bản thân của các chủ nhân.

Dữ liệu báo cáo từ The Wealth Report 2021 của Knight Frank cho thấy Việt Nam có 19.419 triệu phú USD vào năm 2020 và dự báo sẽ tăng nhanh hàng đầu thế giới (khoảng 31%). Kéo theo đó là nhu cầu ngày càng cao đối với phân khúc bất động sản hạng sang, đặc biệt là tại đô thị lớn như Hà Nội, Tp.HCM.

KING CROWN INFINITY ĐỊNH NGHĨA VỀ MỘT CHUẨN SỐNG SANG HOÀN TOÀN MỚI

Khu căn hộ King Crown Infinity do BCG Land phát triển là một điển hình cho sự định nghĩa lại về khái niệm căn hộ hạng sang với hệ giá trị kiềng ba chân vững chãi: vị trí độc tôn - tiện ích đặc quyền - phiên bản giới hạn.

Vươn mình trên trục đường Võ Văn Ngân vốn được coi là biểu tượng phát triển và tâm điểm giao thoa của trung tâm thành phố Thủ Đức, King Crown Infinity sở hữu mạng lưới liên kết vùng không thể thuận tiện hơn. Từ đây dễ dàng tiếp cận các tuyến giao thông huyết mạch tỏa đi các hướng như Xa lộ Hà Nội, Phạm Văn Đồng, kết nối thẳng đường đi sân bay Tân Sơn Nhất, khu trung tâm tài chính Thủ Thiêm, quận 1, quận 3 và các tỉnh lân cận.

King Crown Infinity sở hữu hai tầng hệ tiện ích đẳng cấp từ ngoại khu đến nội khu. Sát bên dự án là Vincom Plaza và các trường từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT cho đến các trường đại học danh tiếng của thành phố. Bên cạnh đó, đây vốn là khu vực tập trung nhiều chuyên gia người Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản sinh sống do gần các khu công nghiệp, khu công nghệ cao nên xung quanh King Crown Infinity tích hợp đầy đủ các tòa văn phòng, khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua sắm, thẩm mỹ - làm đẹp…

Song điều khiến dự án trở thành tâm điểm chú ý chính là bởi không gian sống sôi động, hiện đại, tiện ích nhưng vẫn xanh mát, riêng tư. Trong đó, ngoài công viên nội khu rộng 2.000 m2, dự án còn bao gồm hệ thực vật xếp thành nhiều tầng nhằm đảm bảo truyền tải trọn vẹn các yếu tố từ thiên nhiên vào không gian bên trong tòa nhà.

Ứng dụng mô hình vườn treo trên không để tạo nên không gian thiên nhiên trong lành, từ hầm B2 lên đến tầng 4 thiết kế thông nhau để đón ánh sáng và không khí tự nhiên.

TRẢI NGHIỆM VÔ HẠN

Nhờ lợi thế vị trí và những giá trị sống bền vững kể trên, King Crown Infinity có một sức hấp dẫn khó cưỡng đối với tệp khách hàng thu nhập cao. Đặc biệt, với số lượng chỉ hơn 700 căn hộ trong hai tòa tháp, con số vừa đủ đạt đến chữ "tinh" để chọn lọc cộng đồng cư dân tinh hoa vừa đủ “vững” để lan tỏa chất sống thượng lưu.

Hệ tiện ích cao cấp được thiết kế sang trọng dành cho cộng đồng thượng lưu.

Để phục vụ cho cuộc sống xứng tầm của cư dân, BCG Land dày công kiến tạo hệ thống tiện ích đặc quyền chuẩn resort gồm bể bơi tràn viền với tầm nhìn panorama ra toàn thành phố, nhà hàng, quán cafe, thương phố xanh mua sắm cao cấp, khu vui chơi trẻ em, đường chạy bộ trên không, vườn thư giãn, vườn BBQ, bên cạnh các tiện ích 5 sao như phòng chiếu phim gia đình, phòng tập golf 3D, không gian thưởng thức xì gà và rượu vang, không gian làm việc sáng tạo, phòng tập gym và spa sang trọng…

Không chỉ thừa hưởng tiện ích đồng bộ, hiện đại sẵn có, King Crown Infinity còn tiên phong định vị chuẩn sống quốc tế dưới sự quản lý và vận hành của thương hiệu 5 sao danh tiếng thế giới The Ascott Limited. Toàn bộ khu vực sảnh, căn hộ, tiện ích nội khu đều được chăm chút chu đáo từng phút, từng giờ một cách chuyên nghiệp, luôn đảm bảo không gian sạch sẽ, tươi mát, hoạt động trơn tru và ổn định để đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho gia chủ.

Sự khác biệt ở King Crown Infinity trong phân khúc căn hộ hạng sang còn được tạo nên bởi phong cách phục vụ cá nhân hóa theo từng phong cách sống của gia chủ. Mọi hoạt động từ giao nhận thư tín, hàng hóa đến tận căn hộ, cho đến giúp việc, chăm sóc người lớn tuổi, giặt ủi đồ hiệu, rửa xe, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện nước hoặc thậm chí là đặt hoa, mua bánh sinh nhật, tổ chức tiệc đều được đưa vào phục vụ với chất lượng chuẩn resort 5 sao.

Công nghệ 4.0 được ứng dụng thông minh cho tòa nhà và từng căn hộ với tiện nghi "một chạm" trên smartphone, hệ thống phòng cháy chữa cháy an toàn đúng tiêu chuẩn, camera an ninh 24/7... Nhờ vậy, cư dân được thụ hưởng cuộc sống tiện nghi vượt trội trong mọi sinh hoạt sống, đồng thời đảm bảo an toàn và riêng tư tuyệt đối.

Căn hộ được thiết kế theo chuẩn căn hộ khách sạn trau chuốt cả về hình thức lẫn công năng.

Theo giới kinh doanh bất động sản, nếu xét về vị trí, tiềm năng tăng trưởng và chất lượng sống của chuẩn phân khúc hạng sang thì mức giá khoảng 100 triệu đồng/m2 của King Crown Infinity là mức giá hấp dẫn.

Hiện tại, giá nhà mặt tiền đường Võ Văn Ngân đang bán ở mức từ 150 triệu đồng/m2 đến hơn 280 triệu đồng/m2. Như vậy, các nhà đầu tư “xuống tiền” tại King Crown Infinity thời điểm này sẽ có cơ hội tối ưu hóa lợi nhuận trong thời gian ngắn, đặc biệt phát triển khi hạ tầng thành phố Thủ Đức ngày một được đầu tư hoàn chỉnh và hiện đại bậc nhất Đông Nam Á.