KPop Demon Hunters: Sức hút đem lại doanh thu

“KPop Demon Hunters” của Netflix đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, kết hợp giữa gu thẩm mỹ K-pop và hoạt hình để tạo nên một thương hiệu giải trí được dẫn dắt bởi cộng đồng người hâm mộ hùng hậu trên toàn thế giới…

Đầu tháng 9/2025, bầu trời Seoul, Hàn Quốc rực sáng với màn trình diễn 1.200 drone trong khuôn khổ Lễ hội ánh sáng Hangang. Tại Công viên Ttukseom bên sông Hàn, đám đông khán giả đã trầm trồ khi bầu trời đêm được thắp sáng bằng những hình ảnh lấy cảm hứng từ KPop Demon Hunters – bộ phim hoạt hình ca nhạc do Sony Pictures Animation sản xuất cho Netflix.

Phần trình diễn ánh sáng lấy cảm hứng từ bộ phim KPop Demon Hunters

Bộ phim xoay quanh ba thành viên của Huntr/x, một nhóm nhạc nữ K-pop nổi tiếng toàn cầu, những người bí mật săn lùng ác quỷ và bảo vệ người hâm mộ khỏi các mối đe dọa siêu nhiên.

Ra mắt trên Netflix ngày 20/6/2025, bộ phim nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu, đạt hơn 314,2 triệu lượt xem tính đến ngày 17/9. Hiện nay, đây đã là bộ phim được xem nhiều nhất mọi thời đại trên Netflix.

Điều gây bất ngờ nhất chính là sức hút bền bỉ của KPop Demon Hunters — vốn là điều hiếm thấy với các nội dung trực tuyến.

“Thông thường, nếu một bộ phim giảm chỉ 50% lượt xem theo tuần thì đã được xem là thành công — dù ở rạp chiếu hay trên nền tảng trực tuyến. Nhưng KPop Demon Hunters không hề giảm lượt xem trong suốt 12 tuần đầu tiên,” ông Jimmy Doyle, Giám đốc phát triển kinh doanh mảng phim và truyền hình tại Luminate, nhà cung cấp dữ liệu giải trí toàn cầu, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Jing Daily.

“KPop Demon Hunters là một cú hit khổng lồ — không chỉ ở khía cạnh phim ảnh, mà còn ở mảng âm nhạc. Chúng tôi đã theo dõi thành tích của album nhạc phim trên bảng xếp hạng Billboard, và bộ phim này đã trụ vững trên bảng xếp hạng suốt 12 tuần, có lúc nắm giữ tới 4 trong 5 vị trí dẫn đầu,” ông nói thêm.

Audrey Nuna, EJAE và Rei Ami - 3 nữ ca sĩ lồng tiếng cho 3 nhân vật chính, thuộc nhóm nhạc Huntr/x của bộ phim.

Ca khúc Golden - ca khúc chủ đề của bộ phim đã làm nên lịch sử khi trở thành bài hát đầu tiên của một nhóm nhạc nữ kể từ Destiny’s Child vươn lên vị trí số 1 Billboard Hot 100.

Album nhạc phim KPop Demon Hunters cũng leo thẳng lên ngôi quán quân Billboard 200, sau khi có tới 4 ca khúc lọt vào Top 10 Billboard Hot 100 — con số cao nhất đối với một album nhạc phim trong gần 30 năm. Đây cũng là album nhạc phim đầu tiên trong lịch sử có 4 ca khúc cùng lúc nằm trong Top 10.

NETFLIX TẬN DỤNG THỜI CƠ

Khi bộ phim lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội — với người hâm mộ tạo ra các bản cover, cosplay và vũ đạo — Netflix đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ bằng cách đưa phim ra chiếu tại một số rạp chọn lọc.

Theo Luminate, mặc dù lượng người xem có giảm nhẹ trong tuần 35 đến tuần 36 năm 2025, nhưng chỉ một đợt chiếu rạp kéo dài hai ngày lại bất ngờ giúp tăng lượt xem trực tuyến. Thay vì “ăn bớt” lượng xem trực tuyến, việc chiếu rạp đã tạo thêm đà cho sự nổi tiếng bộ phim.

Netflix đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ để tận dụng sự nổi tiếng của bộ phim KPop Demon Hunters.

Ngoài ra, phiên bản phim hát theo lời (singalong), được phát hành song song trên Netflix và tại một số rạp chiếu phim, càng củng cố sự gắn kết của cộng đồng người hâm mộ.

Netflix cũng đang tận dụng tối đa sức hâm mộ này. Công ty đã bắt đầu sản xuất những phiên bản đời thực của các trang phục xuất hiện trong phim và hợp tác với hãng mì tôm Nongshim để ra mắt bộ mì ly ăn liền phiên bản KPop Demon Hunters giới hạn.

Tại chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25, người hâm mộ có thể tìm thấy gimbap, món ăn vặt Hàn Quốc, cùng bánh kem brûlée vị Xoài Vàng và Soda Pop mang thương hiệu KPop Demon Hunters. Trong khi đó, thương hiệu đồ chơi Funko cũng tung ra dòng sản phẩm tượng Pop! lấy cảm hứng từ bộ phim.

Netflix còn hợp tác với công viên giải trí Everland ở Seoul để ra mắt khu vực giải trí theo chủ đề KPop Demon Hunters. Dự kiến khai trương ngày 26/9 — chỉ ba tháng sau khi phim phát hành — khu vực này hứa hẹn mang đến cho du khách trải nghiệm đắm chìm trong thế giới của bộ phim.

GIÚP VĂN HÓA HÀN QUỐC TRỞ NÊN PHỔ BIẾN HƠN

Dù KPop Demon Hunters được sáng tạo, đồng biên kịch và đồng đạo diễn bởi nữ đạo diễn gốc Hàn Quốc – Canada Maggie Kang, nó vẫn là một sản phẩm do Mỹ sản xuất, hướng đến khán giả toàn cầu.

Maggie Kang đã thổi hồn văn hóa Hàn Quốc vào tác phẩm, không chỉ qua ca từ hay thời trang, mà còn bằng những biểu tượng sâu sắc. Ví dụ, hình ảnh chú hổ xanh kỳ lạ và chim ác là ba mắt trong phim được lấy cảm hứng từ Hojak-do, một dạng tranh dân gian Hàn Quốc được gọi là Minhwa.

Chú hổ xanh kỳ lạ và chim ác là ba mắt trong phim được lấy cảm hứng từ tranh dân gian Hàn Quốc.

Bộ phim cũng khai thác văn hóa fandom K-pop — từ khái niệm “bias” (thành viên trong nhóm mà fan yêu thích nhất), đến các sản phẩm sưu tầm, và cả gậy cổ vũ phát sáng đồng bộ với âm nhạc trong các buổi hòa nhạc.

“Điều thực sự mới mẻ ở đây là KPop Demon Hunters không mặc định rằng Mỹ hay phương Tây là những ‘nhà xuất khẩu văn hóa’ duy nhất,” Sophie Kitchen, chiến lược gia cấp cao tại công ty tài năng WME Group nhận định.

“Thay vào đó, bộ phim kể một câu chuyện mang tính phổ quát nhưng lại được nhìn từ một lăng kính khu vực rất đặc trưng. Với tôi, đó mới là mô hình thành công toàn cầu thực sự. Không phải là thêm yếu tố văn hoá cho có, hay chèn vào sự đa dạng văn hoá một cách gượng ép”.

Nữ đạo diễn Maggie Kang đạt thành công lớn từ bộ phim.

Thành công này cũng đánh dấu một bước tiến lớn hơn cho sự hiện diện của văn hóa Hàn Quốc trong lĩnh vực hoạt hình.

“Mỗi lần khán giả nhấn nút xem KPop Demon Hunters trên Netflix, họ không chỉ thưởng thức bộ phim, mà còn đang quay trở lại với văn hóa Hàn Quốc — điều đó thực sự tuyệt vời,” đạo diễn Maggie Kang chia sẻ.