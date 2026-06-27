KUKA Việt Nam hợp tác SHTP Training ra mắt Trung tâm Công nghệ Tự động hóa 2.0

Ngày 26/6/2026 - Công ty TNHH KUKA Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đào tạo thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP Training) chính thức khánh thành Trung tâm Công nghệ Tự động hóa 2.0 - KUKA Automation 2.0 Technology Center, đánh dấu bước tiến mới trong việc thúc đẩy ứng dụng tự động hóa thông minh và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao tại Việt Nam.

Trung tâm đặt tại Khu Công nghệ cao TP.HCM được xây dựng như một mô hình tích hợp giữa đào tạo – thực hành – trình diễn công nghệ, nhằm rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức học thuật và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp sản xuất trong kỷ nguyên Công nghiệp 4.0 nói chung và Tự động hóa 2.0 nói riêng.

MÔ HÌNH HỢP TÁC GẮN ĐÀO TẠO VỚI THỰC TIỄN ỨNG DỤNG

Trung tâm được triển khai trên cơ sở hợp tác giữa KUKA Vietnam và SHTP Training trong các lĩnh vực tự động hóa robot, chuyển đổi số và công nghiệp 4.0. Hai bên phối hợp phát triển chương trình đào tạo, tổ chức thực hành, hội thảo và các hoạt động trải nghiệm công nghệ cho sinh viên, kỹ sư và doanh nghiệp.

SHTP Training, trực thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM, là đơn vị đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực công nghệ cao, tập trung vào các lĩnh vực như Tự động hóa, Robot, AI, Vi mạch bán dẫn và Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Với định hướng kết nối Nhà trường – Doanh nghiệp – Đối tác công nghệ, đơn vị đóng vai trò cầu nối trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp hiện đại.=

HỆ THỐNG ROBOT-TỰ ĐỘNG HÓA THÔNG MINH VÀ MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN THỰC TẾ

Trung tâm được trang bị 6 hệ thống robot tiêu biểu, đại diện cho các nhóm ứng dụng chính trong sản xuất và logistics, bao gồm:

Robot SCARA KR6 R700 Z200 CS;

Robot 6 trục Agilus KR4 R600;

Robot cộng tác LBR iisy 11 R1300;

Robot nâng hạ hàng tự hành KMF 1500i ;

Robot di động tự hành KMP 600i .

Nổi bật là khu vực demo station mô phỏng dây chuyền sản xuất thu nhỏ, nơi các robot phối hợp vận hành theo quy trình thực tế – từ gắp-thả, xử lý đến vận chuyển và phân phối sản phẩm, minh họa cho hệ thống tự động hóa truyền thống 1.0. Trên nền tảng phần cứng hiện đại này, KUKA sẽ thiết lập Nền tảng Quản lý Tự động hóa KUKA (KUKA Automation Management Platform – KUKA AMP), là hệ điều hành phổ quát đầu tiên trên thế giới dành cho các giải pháp tự động hóa.

Khu vực "demo station" - Ảnh: KUKA Việt Nam.

Trong lễ khai trương, khách tham dự được trực tiếp theo dõi màn trình diễn tương tác giữa robot công nghiệp, robot cộng tác và robot di động, tái hiện mô hình nhà máy thông minh.

THÚC ĐẨY TỰ ĐỘNG HÓA 2.0 VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TƯƠNG LAI

Trong bối cảnh các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số và tự động hóa, bài toán về nhân lực có kỹ năng thực hành ngày càng trở nên cấp thiết. Trung tâm Công nghệ Tự động hóa 2.0 được định hướng trở thành nền tảng đào tạo thực tiễn, nơi học viên có thể tiếp cận trực tiếp với công nghệ đang được triển khai trong các nhà máy hiện tại và của tương lai.

Ngoài ra, với vai trò là đối tác công nghệ chiến lược của Chi hội Robot Việt Nam (VRA), KUKA Vietnam sẽ phối hợp với VRA để thúc đẩy sự phát triển chung của ngành robot công nghiệp tại Việt Nam, bao gồm việc xây dựng bộ tiêu chuẩn ngành robot công nghiệp của Việt Nam, chuẩn hóa chương trình đào tạo và bài thi đánh giá năng lực kỹ sư/kỹ thuật viên robot công nghiệp,...

Phát biểu từ đại diện doanh nghiệp, ông Huỳnh Phong Phú, Tổng Giám đốc KUKA Vietnam, cho biết: “Sau việc thành lập và đưa vào vận hành Trung tâm Robot và AI của KUKA tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, việc xây dựng Trung tâm Công nghệ Tự động hóa 2.0 tại Trung tâm Đào tạo thuộc Khu công nghệ cao TP.HCM một lần nữa khẳng định cam kết dài hạn của KUKA trong việc đồng hành cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng cho tương lai của ngành robot công nghiệp nói riêng và tự động hóa nói chung. Chúng tôi tin rằng mô hình đào tạo gắn liền với thực hành trên thiết bị thực tế hiện đại sẽ giúp rút ngắn hơn nữa khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu của doanh nghiệp.”

Tổng giám đốc KUKA Việt Nam phát biểu tại sự kiện – Ảnh: KUKA Việt Nam.

Đại diện SHTP Training cũng nhấn mạnh vai trò của hợp tác giữa doanh nghiệp và đơn vị đào tạo trong việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp.

ĐỊNH HÌNH THẾ HỆ TỰ ĐỘNG HÓA MỚI TẠI VIỆT NAM (AUTOMATION 2.0)

Việc thành lập Trung tâm Công nghệ Automation 2.0 tại Việt Nam nhấn mạnh cam kết của KUKA trong việc định hình tương lai của tự động hóa.

Dựa trên chiến lược chuyển đổi từ một nhà cung cấp phần cứng sang nhà cung cấp giải pháp tự động hóa toàn diện, KUKA đang thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch từ Tự động hóa 1.0 sang tự động hóa dựa trên phần mềm, AI và định hướng theo mục tiêu (Tự động hóa 2.0).

Về KUKA Group và KUKA Vietnam

Tập đoàn KUKA là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các giải pháp tự động hóa thông minh và tối ưu nguồn lực. KUKA cung cấp robot công nghiệp, robot di động tự hành (AMR), bao gồm bộ điều khiển, phần mềm và các dịch vụ số hóa trên nền tảng đám mây, cùng với các hệ thống sản xuất kết nối toàn diện cho nhiều ngành công nghiệp và thị trường, như ô tô (đặc biệt trong lĩnh vực xe điện và pin), điện tử, kim loại và nhựa, hàng tiêu dùng, thực phẩm, thương mại điện tử, bán lẻ và y tế.

Tập đoàn KUKA hiện hoạt động tại hơn 50 quốc gia với hơn 100 địa điểm trên toàn cầu. Các cơ sở lớn tập trung tại Đức, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hungary, với trụ sở chính đặt tại Augsburg, Đức.

KUKA Group bao gồm các đơn vị thành viên chính như:

KUKA Systems (tự động hóa dây chuyền và nhà máy).

KUKA Robotics (robot công nghiệp).

Swisslog (tự động hóa logistics nội bộ và Kho tự động).

Swisslog Healthcare (tự động hóa bệnh viện và dược phẩm).

KUKA Digital, bao gồm các công ty phần mềm như Visual Components và Device Insight.

Có mặt chính thức tại Việt Nam từ năm 2018 với trụ sở tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng, KUKA đã và đang tham gia sâu vào sự phát triển và hiện đại hóa các ngành công nghiệp sản xuất mũi nhọn của đất nước.