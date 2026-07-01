Kỷ nguyên số đặt ra yêu cầu đổi mới đối với môi giới bất động sản

Công nghệ không thay thế con người. Công nghệ đang tạo ra nền tảng để những nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp phát huy tốt hơn năng lực tư vấn, khả năng xây dựng niềm tin và giá trị dịch vụ của mình. Trong kỷ nguyên số, người làm nghề có thể chậm thay đổi, nhưng không thể đứng ngoài cuộc…

Ảnh minh họa.

Thị trường bất động sản đang vào một giai đoạn phát triển mới, nơi công nghệ không còn đơn thuần là công cụ hỗ trợ, mà đã trở thành một phần quan trọng của năng lực cạnh tranh. Chuyển đổi số, dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo AI và các nền tảng công nghệ đang từng bước thay đổi cách thức vận hành của thị trường.

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, môi giới bất động sản là một trong những lực lượng chịu tác động trong bối cảnh đó. Nếu trước đây, lợi thế của nhà môi giới đến từ khả năng tiếp cận thông tin và mạng lưới khách hàng, thì ngày nay, phần lớn thông tin thị trường đã trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Khách hàng có thể tự tìm kiếm sản phẩm, so sánh giá bán, tra cứu quy hoạch hay đánh giá thị trường chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại thông minh.

MỞ RA NHIỀU CƠ HỘI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG

Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ cũng mở ra nhiều cơ hội để nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường bất động sản. Chia sẻ vấn đề này tại sự kiện do Hội Môi giới bất động sản Việt Nam tổ chức mới đây, TS. Sopon Pornchokchai, Chủ tịch Hội Định giá và bất động sản Thái Lan, cho biết hiện nay, hơn 60% giao dịch bất động sản tại nước này được khởi tạo trên các nền tảng trực tuyến. Người mua có thể tìm kiếm thông tin, nhận gợi ý từ AI, tham quan dự án thông qua tour thực tế ảo, đặt lịch hẹn, hoàn tất thủ tục tài chính và pháp lý trên môi trường số.

Đối với đội ngũ môi giới, theo ông, AI đang giúp nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua mô hình quản lý đa kênh, cho phép quản lý khách hàng và giao dịch trên nhiều nền tảng khác nhau. Các chatbot AI có thể hỗ trợ tư vấn, trả lời khách hàng 24/7, trong khi việc chia sẻ và đồng bộ dữ liệu giữa các đơn vị môi giới giúp mở rộng nguồn hàng, tăng khả năng hợp tác và tiếp cận thị trường quốc tế.

Ở góc độ doanh nghiệp phát triển bất động sản, dữ liệu thời gian thực giúp các chủ đầu tư nắm bắt chính xác nhu cầu thị trường, theo dõi hành vi khách hàng và phân tích hiệu quả kinh doanh để đưa ra quyết định nhanh hơn. Đồng thời, các nền tảng số cũng góp phần giảm chi phí bán hàng khi doanh nghiệp có thể tiếp cận khách hàng quốc tế mà không cần tổ chức nhiều chương trình giới thiệu trực tiếp tại nước ngoài như trước đây.

Tiến sĩ Samon đánh giá xu hướng phát triển hệ sinh thái thông minh dựa trên Internet vạn vật (IoT) cũng làm gia tăng giá trị cho các dự án bất động sản. Những công trình tích hợp công nghệ thông minh không chỉ nâng cao trải nghiệm của người sử dụng, mà còn cải thiện sức cạnh tranh của dự án trên thị trường.

CÔNG NGHỆ KHÔNG THAY THẾ CON NGƯỜI

Theo ông Phạm Lâm, Phó Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, Chủ tịch DKRA Group, không chỉ trong lĩnh vực bất động sản mà ở hầu hết các ngành nghề, trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Chủ tịch DKRA Group dự báo những năm tới, AI có thể giúp xử lý khoảng 70–80% khối lượng công việc mà môi giới hiện nay phải thực hiện, từ nghiên cứu thông tin, xây dựng tài liệu bán hàng đến phân tích dữ liệu khách hàng. Nhờ đó, môi giới sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung vào những giá trị mà công nghệ khó thay thế, như: tiếp cận khách hàng, giải đáp các vấn đề cụ thể và xây dựng niềm tin thông qua thương hiệu cá nhân.

Ngoài ra cũng thúc đẩy xu hướng xuất hiện các “công ty một người”, khi một môi giới có thể tận dụng công nghệ để tự đảm nhiệm nhiều khâu vốn trước đây cần cả một bộ máy hỗ trợ. Điều này đặc biệt có ý nghĩa giữa bối cảnh chi phí hoạt động và marketing của môi giới ngày càng lớn, buộc nhiều người phải thay đổi phương thức kinh doanh để nâng cao hiệu quả.

Ở góc độ dữ liệu, ông Lâm đánh giá Big Data sẽ trở thành nền tảng quan trọng phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách. Khi dữ liệu bất động sản được số hóa và kết nối hiệu quả, cơ quan quản lý cũng như các chủ thể trên thị trường sẽ có điều kiện theo dõi biến động, sự dịch chuyển của thị trường. “Khoảng 3–5 năm tới, công nghệ sẽ len lỏi vào vận hành gần như thường nhật trong hoạt động của doanh nghiệp, thậm chí trí tuệ nhận tạo có thể trở thành một trợ lý không thể thiếu trong cơ cấu tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả vận hành”, ông Lâm nhận định.

Trước những thay đổi này, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng nghề môi giới đang đứng trước yêu cầu chuyển dịch rõ rệt: từ vai trò cung cấp thông tin sang vai trò tư vấn chuyên. Giá trị của người làm nghề không còn nằm ở việc “có thông tin”, mà nằm ở khả năng phân tích, đánh giá, tư vấn giải pháp và đồng hành cùng khách hàng trong quá trình ra quyết định.

“Công nghệ không thay thế con người. Công nghệ đang tạo ra nền tảng để những nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp phát huy tốt hơn năng lực tư vấn, khả năng xây dựng niềm tin và giá trị dịch vụ của mình. Trong kỷ nguyên số, người làm nghề có thể chậm thay đổi, nhưng không thể đứng ngoài cuộc”, đại diện Hội Môi giới bất động sản nhấn mạnh.