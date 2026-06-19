Bất động sản vẫn là kênh được dòng vốn lựa chọn

Theo Savills World Research, dù
môi trường đầu tư toàn cầu có nhiều thách thức nhưng tỷ trọng phân bổ mục tiêu
của các tổ chức đầu tư quốc tế dành cho bất động sản vẫn duy trì ở mức xấp xỉ
10,8% trong những năm gần đây. Điều này phản ánh niềm tin rằng bất động sản vẫn
sở hữu những đặc điểm mà nhiều loại tài sản khác khó có thể thay thế.
KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ TRONG DANH MỤC ĐẦU TƯ
Ông Neil Brookes, Giám đốc Điều
hành kiêm Trưởng bộ phận Thị trường vốn Châu Á - Thái Bình Dương của Savills, nhận
định khác với một số tài sản tài chính thuần túy (như: cổ phiếu, trái phiếu…),
bất động sản là tài sản hữu hình, có chức năng sử dụng thực tế và tạo ra dòng
tiền thông qua hoạt động khai thác. Trong khi giá trị vốn có thể biến động theo
chu kỳ kinh tế, thì nguồn thu từ hoạt động cho thuê thường có tính ổn định cao,
giúp giảm thiểu biến động tổng thể của danh mục đầu tư.
“Điều chúng tôi quan sát không
đơn thuần là sự phục hồi của thị trường bất động sản. Đây là việc thay đổi
trong cách nhà đầu tư nhìn nhận vai trò của bất động sản trong danh mục đầu tư.
Khi cổ phiếu và trái phiếu ngày càng chịu tác động trước cùng một nhóm yếu tố
vĩ mô, khả năng đa dạng hóa, giá trị hữu hình và nguồn thu nhập ổn định từ bất
động sản đang trở nên quan trọng hơn”, ông Neil Brookes phân tích.
Thực tế, sự thay đổi về cách nhìn
nhận vai trò của bất động sản không chỉ dừng lại ở lý thuyết phân bổ tài sản mà
bắt đầu phản ánh rõ trong hoạt động đầu tư.
Báo cáo về đầu tư của Savills khu
vực châu Á – Thái Bình Dương cho thấy quý 1/2026, tổng khối lượng đầu tư bất động
sản tại khu vực tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước, bất chấp những bất ổn liên
quan đến địa chính trị, thương mại và lãi suất. Đáng chú ý, dòng vốn không tập
trung vào một phân khúc duy nhất mà trải rộng trên nhiều loại hình tài sản, từ:
văn phòng, công nghiệp - logistics đến khách sạn và các sản phẩm tạo thu nhập ổn
định.
Diễn biến này chứng tỏ nhà đầu tư
ngày càng ưu tiên chất lượng tài sản, khả năng tạo dòng tiền và hiệu quả vận
hành dài hạn, thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá vốn. Nói cách khác, giữa bối
cảnh thị trường trở nên khó đoán, yếu tố ổn định trở thành một phần quan trọng của
chiến lược đầu tư.
Tại Việt Nam, xu hướng trên đang dần
thể hiện rõ nét. Một trong những tín hiệu đáng chú ý là cơ cấu vốn FDI đăng ký
mới của quý 1/2026 từ các nhà đầu tư châu Á, trong đó, Singapore dẫn đầu với
52% tổng vốn đăng ký mới; tiếp theo là Hàn Quốc với 36%; còn Nhật Bản, Trung Quốc,
Hồng Kông và Mỹ cũng thể hiện mức độ hiện diện đáng kể.
Cùng với dòng vốn FDI duy trì tích
cực, thị trường cũng ghi nhận sự quan tâm từ các nhà đầu tư quốc tế đối với nhiều
loại hình tài sản khác nhau, như: khu đô
thị, nhà ở, khách sạn và bất động sản thương mại. Điều này cho thấy nhà đầu tư
không chỉ tìm kiếm cơ hội tăng trưởng, mà còn đang đánh giá cao những tài sản
có khả năng tạo giá trị dài hạn và dòng tiền bền vững.
TÀI SẢN CHẤT LƯỢNG CÓ LỢI THẾ HÚT VỐN
Chia sẻ tại sự kiện gần đây, PGS.TS
Lê Bộ Lĩnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược kinh tế, đánh giá triển vọng
thu hút FDI của Việt Nam thời gian tới vẫn tích cực, nhưng sẽ phụ thuộc lớn vào
năng lực hấp thụ vốn của nền kinh tế, chất lượng thể chế và mức độ phát triển của
các kênh tài chính. Đặc biệt, nếu đề án xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế được
triển khai hiệu quả, đây sẽ là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam thu hút thêm
dòng vốn đầu tư quốc tế, không chỉ cho bất động sản mà còn cho nhiều lĩnh vực
khác.
Từ góc độ dài hạn, bất động sản vẫn
là lĩnh vực hưởng lợi từ quá trình mở rộng đầu tư, công nghiệp hóa và phát triển
hạ tầng, tuy nhiên, dòng vốn FDI giai đoạn
tới dự báo sẽ có xu hướng lựa chọn kỹ hơn
Đồng quan điểm, ông Neil
MacGregor, Tổng Giám đốc Savills Việt Nam, cho rằng Việt Nam đang sở hữu nhiều
lợi thế nền tảng để tiếp tục thu hút vốn ngoại. Dù vậy, điều quan
trọng không chỉ nằm ở quy mô dòng vốn mà còn ở chất lượng của khoản đầu tư. Nhà
đầu tư hiện nay có xu hướng tập trung vào những tài sản sở hữu nền tảng vận
hành tốt, vị trí chiến lược và khả năng tạo dòng tiền ổn định trong dài hạn.
Theo ông, đây là tín hiệu tích cực
cho sự phát triển bền vững của thị trường, khi quyết định đầu tư không chỉ dựa
trên kỳ vọng tăng trưởng, mà chú trọng hơn đến hiệu quả khai thác thực tế của
tài sản.
“Nhiều năm qua, bất động sản thường
được nhìn nhận chủ yếu như một công cụ để nắm bắt cơ hội tăng trưởng kinh tế. Song
với môi trường đầu tư hiện nay, vai trò của loại tài sản này ngày càng được mở
rộng. Bên cạnh tiềm năng tăng giá vốn, nhà đầu tư cũng quan tâm đến khả năng tạo
thu nhập ổn định, bảo toàn giá trị tài sản và giảm biến động tổng thể của danh
mục đầu tư.
Khi thế giới bước vào giai đoạn biến
động có thể trở thành trạng thái bình thường mới, những đặc tính vốn có của bất
động sản đang được đánh giá lại. Điều này không đồng nghĩa với việc mọi loại
hình tài sản đều hưởng lợi như nhau, nhưng cho thấy bất động sản vẫn giữ một vị
trí quan trọng trong chiến lược phân bổ vốn của nhà đầu tư toàn cầu”, Tổng Giám
đốc Savills Việt Nam lưu ý.