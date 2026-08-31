Kỳ vọng lãi suất Fed có thể gây biến động giá vàng trong tuần này

Giới phân tích cho rằng mối lo về khối nợ công khổng lồ của Mỹ sẽ tiếp tục là động lực quan trọng đưa vàng tăng giá trong thời gian còn lại của năm nay...

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Dù vậy, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất để chống lạm phát có thể khiến giá vàng biến động trong ngắn hạn.

Đà tăng mạnh đã đưa giá vàng lên gần 4.700 USD/oz, mức cao nhất trong hơn 3 tháng, vào đầu tuần vừa rồi. Sau đó, số liệu lạm phát có phần nóng hơn dự báo của Mỹ vào giữa tuần và phát biểu cứng rắn của Chủ tịch Fed Kevin Warsh vào ngày thứ Sáu đã gây ra một “cú sập” đột ngột, khiến giá vàng giao ngay kết thúc tuần dưới mức 4.460 USD/oz, giảm 2,9% cả tuần.

Trong bài phát biểu tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole, Wyoming, ông Warsh tái khẳng định cam kết của Fed về đưa tốc độ lạm phát ở Mỹ về mục tiêu 2%. Ông nhận định lạm phát còn cao và ở thời điểm hiện tại, sứ mệnh của Fed về ổn định giá cả là quan trọng hơn so với việc hỗ trợ thị trường lao động đang tăng trưởng chậm lại.

Sau bài phát biểu này của ông Warsh, khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 tăng lên mức gần 58% từ mức 36% trước đó - theo dữ liệu từ FedWatch Tool - và đồng USD cũng tăng giá mạnh theo, gây áp lực giảm mạnh lên giá vàng. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng tới không làm trệch xu hướng tăng của giá vàng trong dài hạn.

Trao đổi với trang Kitco News, nhà phân tích David Morrison của công ty Trade Nation cảnh báo rằng trong 5 tuần qua, thị trường vàng đã rơi vào trạng thái “mua quá nhiều” (overbought).

“Việc vàng rơi vào trạng thái ‘mua quá nhiều’ không phải là điều đáng ngạc nhiên xét tới mức tăng mạnh trong tháng 8 này. Tôi cho rằng vàng và bạc vẫn còn dư địa tăng lớn trong thời gian còn lại của năm nay và có thể xa hơn nữa. Tuy nhiên, hành động giá trong phiên ngày thứ Sáu đã gây ra một đoạn gấp khúc trong tiến trình tăng này và có thể tạo thêm chất xúc tác khiến giá vàng giảm thêm. Điều này có thể khiến một số nhà đầu tư lo lắng, nhưng cũng sẽ loại bỏ những nhà đầu tư ‘yếu tim’ khỏi thị trường và tạo ra một cơ sở mới để khiến giá vàng xây dựng lại đà tăng từ mức giá thấp hơn. Vẫn còn nhiều lý do căn bản để nắm giữ vàng, trong đó phải kể tới mối lo về khối nợ công 40 nghìn tỷ USD của Mỹ”, ông Morrison nói.

Ông Neil Welsh, trưởng bộ phận kim loại của công ty Britannia Global Markets cũng cho rằng những phát biểu vừa rồi của Chủ tịch Fed sẽ không làm đứt gãy xu hướng tăng dài hạn của giá vàng.

“Thị trường vàng đang tiến tới hoàn tất tháng 8 với mức tăng giá khoảng 10%, đánh dấu một trong những tháng tăng mạnh nhất trong thời gian gần đây, nhờ sự kết hợp giữa mối lo ngại về nợ công, những biến động trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ, và nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư trong bối cảnh bất định kinh tế. Một bài phát biểu cứng rắn của Chủ tịch Fed có thể dẫn tới hành động chốt lời, nhưng khó có thể đảo ngược một xu hướng tăng được thúc đẩy bởi những lực lượng vĩ mô rộng lớn hơn nhiều”, ông Welsh nói.

Với quan điểm tương tự, ông Simon-Peter Massabni, trưởng bộ phận phát triển kinh doanh của công ty XS.com, nói rằng những gì ông Warsh nói ở Jackson Hole đã gây áp lực giảm lên giá vàng, nhưng chưa đủ để chấm dứt xu hướng tăng của giá vàng.

“Cuộc chiến lớn bây giờ không còn là cuộc chiến giữa vàng và lãi suất nữa, mà là một cuộc xung đột rộng hơn, giữa một bên là chính sách tiền tệ thắt chặt và nợ công tăng, và một bên là nợ công tăng, kinh tế bất định và những rủi ro trên thị trường tài chính. Vì lý do này, tôi tin rằng thị trường đã bước vào một giai đoạn mới mà ở đó, sự kiên nhẫn là quan trọng hơn so với việc mua đuổi theo giá vàng”, ông Massabni phát biểu.

Nhà kinh tế trưởng Bill Adams của ngân hàng Fifth Third Commercial Bank nhận định sẽ có nhiều thay đổi trong thời gian từ nay đến cuộc họp ngày 16-17/9 của Fed.

“Bài phát biểu của ông Warsh ở Jackson Hole cho thấy khả năng tăng lãi suất, nhưng trong hai cuộc họp gần nhất, Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) đã giữ nguyên lãi suất dù cũng nói những điều tương tự. Trong tuần này, khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới có thể giảm xuống, vì số liệu việc làm tháng 8 có thể suy giảm”, ông Adams nhấn mạnh.

Nhiều nhà phân tích tỏ ra hoài nghi về việc Fed có thể đưa được lạm phát về mục tiêu 2%, xét tới số nợ công của Mỹ ngày càng lớn.

Nhà quản lý quỹ Larry Lepart của công ty Equity Management Associates nói cho dù Fed có tăng lãi suất 1-2 lần trong năm nay, việc đó cũng sẽ không đủ để ngăn lạm phát ở Mỹ tăng cao hơn. Ông giải thích rằng với khối nợ trên 40 nghìn tỷ USD, Chính phủ Mỹ sẽ không thể chịu nổi ngay cả khi lãi suất chỉ tăng nhẹ.

“Bài toán đối với ông Warsh là rất khó. Tôi không cho rằng chúng ta có thể thoát khỏi tình trạng này mà không phải chấp nhận mức lạm phát rất cao trong vài năm, tương tự như lạm phát ở Nam Mỹ. Đó có thể sẽ là kịch bản chính, hoặc một sự sụp đổ nào đó dẫn tới thiết lập lại hệ thống tiền tệ”, ông Lepart phát biểu.

Ông John LaForge, chiến lược gia của công ty Ned Davis Research, khuyến nghị nhà đầu tư nên xem những đợt thoái lui của giá vàng là cơ hội để mua. “Tôi cho rằng giá vàng sẽ còn tăng trong mấy năm tới vì các chính trị gia trên toàn cầu chưa có vẻ gì là sẽ sớm giải quyết vấn đề nợ công tăng”, ông nói.

Dù vậy, nhà phân tích Fawad Razaqzada của công ty Forex.com cho rằng nhà đầu tư nên thận trọng trong tuần này vì phiên bán tháo vàng vào hôm thứ Sáu vừa rồi đã khiến giá vàng giảm dưới mức trung bình động 200 ngày, một thiệt hại kỹ thuật đáng kể.

“Mức hỗ trợ tiếp theo của giá vàng là 4.436 USD/oz, tiếp nữa là vùng giá 4.400 USD/oz. Nếu lực mua không gia tăng ở những mức giá này, đó sẽ là tín hiệu kỹ thuật tiêu cực”, ông Razaqzada cảnh báo.

Tuần này, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư sẽ là số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 8 của Mỹ, theo dự kiến sẽ được công bố vào ngày thứ Sáu. Giới phân tích cho rằng sự cứng rắn của Fed có thể nhanh chóng thay đổi nếu thị trường lao động tiếp tục suy yếu. Trong 3 tháng qua, số liệu việc làm của Mỹ đều yếu hơn dự báo của các nhà kinh tế.

Lúc mới mở cửa phiên sáng nay (31/8) tại thị trường châu Á, giá vàng giằng co khá mạnh quanh ngưỡng đóng cửa tuần trước.

Lúc 7h35 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng hơn 10 USD/oz, tương đương tăng gần 0,3%, giao dịch ở mức 4.468 USD/oz. Trước đó, có lúc giá vàng giảm còn 4.426 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Cùng thời điểm, giá bạc tăng hơn 0,5%, đạt gần 66,9 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 141,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Tại thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.850 đồng (mua vào) và 26.260 đồng (bán ra).