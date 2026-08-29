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Giá vàng “bốc hơi” gần 150 USD/oz sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed

Đ Điệp Vũ

Với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD đồng loạt tăng mạnh sau bài phát biểu này, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có một phiên bán ròng mạnh và hoàn tất một tuần bán nhiều hơn mua...

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới giảm chóng mặt trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (28/8), sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh phát đi tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ trong bài phát biểu ở hội nghị Jackson Hole, khiến nhà đầu tư tăng mạnh đặt cược vào khả năng Fed nâng lãi suất.

Với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD đồng loạt tăng mạnh sau bài phát biểu này, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có một phiên bán ròng mạnh và hoàn tất một tuần bán nhiều hơn mua.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 146,4 USD/oz, tương đương giảm 3,2%, còn 4.456,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay giảm 2,88 USD/oz, tương đương giảm 4,17%, còn 66,5 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 giảm 2,9%, chốt phiên ở mức 4.529,9 USD/oz.

Trong bài phát biểu được chờ đợi tại hội nghị ngân hàng trung ương thường niên của Fed ở Jackson Hole, ông Warsh thừa nhận lạm phát ở Mỹ còn cao: “Các số liệu chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong mùa hè này đều tốt hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, những con số đó không nói lên với tôi một điều rằng các xu hướng lạm phát cốt lõi đã có sự cải thiện đáng kể”.

Ông Warsh nói thêm: “Chúng ta cần phải đạt được một sự tin tưởng rằng lạm phát lõi đang giảm về mục tiêu, một cách rõ ràng với với tốc độ đủ. Nếu không, chúng ta có việc để làm. Đó là công việc của chúng ta, là sứ mệnh của chúng ta, là nghĩa vụ mà chúng ta gánh vác”.

Sau phát biểu này của ông Warsh, thị trường lãi suất tương lai tăng mạnh xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tới đã tăng lên mức 58%, so với mức chỉ 36% trước đó.

Kỳ vọng lãi suất tăng không có lợi cho giá vàng, một tài sản không mang lãi suất.

Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD đồng loạt tăng giá mạnh cũng gia tăng áp lực giảm lên giá vàng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm - kỳ hạn có mức độ nhạy cảm cao nhất với kỳ vọng lãi suất - tăng hơn 12 điểm cơ bản, lên mức 4,365%.

Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 2 điểm cơ bản, lên 5,211%. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng hơn 5 điểm cơ bản, lên 4,726%.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng hơn 0,5%, đóng cửa ở mức 99,68 điểm, cao nhất trong 1 tuần.

“Giá vàng đã hứng chịu áp lực giảm nặng nề vì Chủ tịch Warsh khẳng định lạm phát chưa giảm đáng kể và Fed có ‘việc phải làm’. Dù đây có thể chỉ là một động thái ‘giơ cao đánh khẽ’, nhưng sẽ khiến thị trường không còn chắc chắn về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9”, nhà phân tích độc lập Tai Wong ở New York nhận định với hãng tin Reuters.

Với phiên giảm này, giá vàng giảm 2,9% cả tuần, đứt chuỗi tăng 3 tuần liên tiếp trước đó. Trong tuần, có lúc giá vàng đạt gần 4.700 USD/oz, cao nhất trong hơn 3 tháng.

Ngoài bài phát biểu của ông Warsh, áp lực giảm đối với giá vàng trong tuần này còn đến từ báo cáo lạm phát PCE tháng 7 có phần nóng hơn so với dự báo mà Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm thứ Tư.

Dollar Index tăng gần 0,9% trong tuần, sau khi giảm 0,8% trong tuần trước.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 4,2 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.042,4 tấn vàng. Tuần này, quỹ bán ròng 4,8 tấn vàng, sau khi mua ròng gần 24 tấn vàng trong tuần trước.

Mức giá chốt tuần này của vàng giao ngay tương đương xấp xỉ 141 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 4,6 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua và giảm 4,8 triệu đồng/lượng so với chốt tuần trước.

Báo giá USD trên website của Vietcombank chốt tuần ở mức 25.850 đồng (mua vào) và 26.260 đồng (bán ra), giảm 20 đồng ở mỗi đầu giá so với tuần trước.

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