Lãi lớn, DIG muốn mua lại 1.600 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua chủ trương tất toán trái phiếu trước hạn - DIGH2326001 và DIGH2326002.

Cụ thể, trái phiếu DIGH2326001 được phát hành ngày 29/12/2023, kỳ hạn 36 tháng, với dư nợ tính đến 30/6/2025 là 600 tỷ đồng; trong khi DIGH2326002 phát hành ngày 25/3/2024, kỳ hạn 36 tháng, dư nợ đến cùng thời điểm là 1.000 tỷ đồng.

Tổng mệnh giá phát hành của 2 lô trái phiếu này đạt 1.600 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện mua lại từ quý 4/2025 đến quý 1/2026, với mục tiêu tái cấu trúc nợ, tối ưu chi phí vốn và nâng cao uy tín của DIC Corp trên thị trường.

Theo ông Nguyễn Quang Tín - Tổng Giám đốc Tập đoàn DIC chia sẻ: "Chủ trương tất toán trái phiếu trước hạn là bước chuẩn bị quan trọng trong chiến lược tái cấu trúc tài chính của Tập đoàn DIC. Việc chủ động xem xét, lên kế hoạch tất toán trước hạn thể hiện định hướng quản trị vốn thận trọng, minh bạch và linh hoạt, đồng thời khẳng định cam kết của DIC trong việc tăng cường uy tín, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư và tối ưu hiệu quả sử dụng nguồn vốn cho giai đoạn phát triển tiếp theo".

Mới đây, DIG cho biết kết thúc đợt phát hành ngày 7/10/2021, DIG đã chào bán 75 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 20.000 đồng/cổ phiếu để huy động 1.500 tỷ đồng - trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thiên Tân mua 38 triệu cổ phiếu; cố Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn mua 10 triệu cổ phiếu; ông Nguyễn Hùng Cường mua 10 triệu cổ phiếu; ông Cao Văn Vũ mua 10 triệu cổ phiếu; bà Nguyễn Thị Thanh Huyền mua 5 triệu cổ phiếu; và Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt (nay là Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank) mua 2 triệu cổ phiếu.

Mục đích giải ngân là thanh toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư dự án, đền bù giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu, phường 12, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Phước Thắng, Tp.HCM) và thanh toán tiền cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Long.

Tuy nhiên, tính tới ngày 7/10/2025, DIG mới giải ngân hết 1.422,77 tỷ đồng huy động năm 2021, còn lại chưa giải ngân tới hơn 77,08 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét, công ty ghi nhận doanh thu thuần trên BCTC đã soát xét giảm 0,48% từ hơn 427 tỷ giảm còn hơn 425 tỷ đồng. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính tăng gần 316% so với báo cáo công ty tự lập từ 6,746 tỷ lên hơn 28 tỷ đồng. Theo DIG, nguyên nhân là do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 2,06 tỷ đồng do loại trừ doanh thu nội bộ, trên báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét có thêm các biến động như chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 2,03 tỷ đồng, lãi ở công ty liên kết tăng 6,7 tỷ đồng... làm cho lợi nhuận sau thuế tăng 21,31 tỷ đồng, tương ứng tăng 315,9%.

Còn trên BCTC hợp nhất bán niên đã soát xét, doanh thu thuần của DIG giảm 33,08% còn hơn 425 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng hơn 618% từ 3,9 tỷ lên hơn 28 tỷ đồng. Nguyên nhân là trên BCTC bán niên đã soát xét có thêm các biến động như doanh thu bán thành phẩm (sản xuất vật liệu xây dựng) tăng 12,78 tỷ đồng, doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 13,19 tỷ đồng, doanh thu kinh doanh bất động sản tăng 163,39 tỷ đồng, doanh thu xây lắp giảm 400,57 tỷ đồng làm cho doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh giảm 210,14 tỷ đồng, tương ứng giảm 33,08% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tăng 24,15 tỷ đồng tương ứng 618,84%.

Chốt phiên ngày 22/10, giá cổ phiếu DIG tăng 2,74% lên 22.500 đồng/cổ phiếu.