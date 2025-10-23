Lãi lớn, DIG muốn mua lại 1.600 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 23/10/2025
Hà Anh
23/10/2025, 06:46
Đó là trái phiếu DIGH2326001 được phát hành ngày 29/12/2023, kỳ hạn 36 tháng, với dư nợ tính đến 30/6/2025 là 600 tỷ đồng; trong khi DIGH2326002 phát hành ngày 25/3/2024, kỳ hạn 36 tháng, dư nợ đến cùng thời điểm là 1.000 tỷ đồng.
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua chủ trương tất toán trái phiếu trước hạn - DIGH2326001 và DIGH2326002.
Cụ thể, trái phiếu DIGH2326001 được phát hành ngày 29/12/2023, kỳ hạn 36 tháng, với dư nợ tính đến 30/6/2025 là 600 tỷ đồng; trong khi DIGH2326002 phát hành ngày 25/3/2024, kỳ hạn 36 tháng, dư nợ đến cùng thời điểm là 1.000 tỷ đồng.
Tổng mệnh giá phát hành của 2 lô trái phiếu này đạt 1.600 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện mua lại từ quý 4/2025 đến quý 1/2026, với mục tiêu tái cấu trúc nợ, tối ưu chi phí vốn và nâng cao uy tín của DIC Corp trên thị trường.
Theo ông Nguyễn Quang Tín - Tổng Giám đốc Tập đoàn DIC chia sẻ: "Chủ trương tất toán trái phiếu trước hạn là bước chuẩn bị quan trọng trong chiến lược tái cấu trúc tài chính của Tập đoàn DIC. Việc chủ động xem xét, lên kế hoạch tất toán trước hạn thể hiện định hướng quản trị vốn thận trọng, minh bạch và linh hoạt, đồng thời khẳng định cam kết của DIC trong việc tăng cường uy tín, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư và tối ưu hiệu quả sử dụng nguồn vốn cho giai đoạn phát triển tiếp theo".
Mới đây, DIG cho biết kết thúc đợt phát hành ngày 7/10/2021, DIG đã chào bán 75 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 20.000 đồng/cổ phiếu để huy động 1.500 tỷ đồng - trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thiên Tân mua 38 triệu cổ phiếu; cố Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn mua 10 triệu cổ phiếu; ông Nguyễn Hùng Cường mua 10 triệu cổ phiếu; ông Cao Văn Vũ mua 10 triệu cổ phiếu; bà Nguyễn Thị Thanh Huyền mua 5 triệu cổ phiếu; và Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt (nay là Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank) mua 2 triệu cổ phiếu.
Mục đích giải ngân là thanh toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư dự án, đền bù giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu, phường 12, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Phước Thắng, Tp.HCM) và thanh toán tiền cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Long.
Tuy nhiên, tính tới ngày 7/10/2025, DIG mới giải ngân hết 1.422,77 tỷ đồng huy động năm 2021, còn lại chưa giải ngân tới hơn 77,08 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét, công ty ghi nhận doanh thu thuần trên BCTC đã soát xét giảm 0,48% từ hơn 427 tỷ giảm còn hơn 425 tỷ đồng. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính tăng gần 316% so với báo cáo công ty tự lập từ 6,746 tỷ lên hơn 28 tỷ đồng. Theo DIG, nguyên nhân là do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 2,06 tỷ đồng do loại trừ doanh thu nội bộ, trên báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét có thêm các biến động như chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 2,03 tỷ đồng, lãi ở công ty liên kết tăng 6,7 tỷ đồng... làm cho lợi nhuận sau thuế tăng 21,31 tỷ đồng, tương ứng tăng 315,9%.
Còn trên BCTC hợp nhất bán niên đã soát xét, doanh thu thuần của DIG giảm 33,08% còn hơn 425 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng hơn 618% từ 3,9 tỷ lên hơn 28 tỷ đồng. Nguyên nhân là trên BCTC bán niên đã soát xét có thêm các biến động như doanh thu bán thành phẩm (sản xuất vật liệu xây dựng) tăng 12,78 tỷ đồng, doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 13,19 tỷ đồng, doanh thu kinh doanh bất động sản tăng 163,39 tỷ đồng, doanh thu xây lắp giảm 400,57 tỷ đồng làm cho doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh giảm 210,14 tỷ đồng, tương ứng giảm 33,08% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tăng 24,15 tỷ đồng tương ứng 618,84%.
Chốt phiên ngày 22/10, giá cổ phiếu DIG tăng 2,74% lên 22.500 đồng/cổ phiếu.
9 tháng năm 2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 25.353 tỷ đồng, giảm 13,3% so với cùng kỳ và hơn thành 81,2% so với kế hoạch (31.607 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.610 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ, hoàn thành 82,2% kế hoạch năm (1.960 tỷ đồng).
Mới mua vào hơn 2 triệu cổ phiếu hôm 8/10, nâng số phiếu lên hơn 12%, nay tỷ lệ sở hữu của Nhóm Dragon Capital này chỉ còn 10,97%vốn tại DXG.
TCX thông báo ngày 30/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về phương án chi trả cổ tức năm 2024 theo hình hai thức là tiền mặt hoặc cổ phiếu.
Tài sản dự kiến được SMC muốn giải chấp gồm: 10.487.500 cổ phiếu HBC, cùng với tài sản của 2 công ty con là TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC và TNHH Thép SMC, bao gồm hợp đồng tiền gửi, bất động sản cùng với dây chuyền, máy móc thiết bị đã đầu tư.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: