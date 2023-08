Lãi suất cho vay phân hoá mạnh, tăng trưởng tín dụng chững lại

Sau khi Ngân hàng Nhà nước 4 lần giảm lãi suất điều hành, thị trường vẫn có nhiều kỳ vọng về một đợt hạ lãi suất chính sách nữa vào quý 3 này.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 10/8 cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô nửa đầu năm 2023 và dự báo triển vọng trong thời gian tới, bà Dorsati Madani, Chuyên gia Kinh tế cấp cao của World Bank, lưu ý tiếp tục cắt giảm lãi suất chưa chắc đã hiệu quả trong ngắn hạn do cơ chế truyền dẫn không hiệu quả và nhu cầu tín dụng không cao.

Chuyên gia Kinh tế cấp cao của World Bank cho biết Việt Nam đang đối diện với 2 vấn đề là: (1) rủi ro tài chính và nguy cơ dễ tổn thương trong khu vực tài chính đang gia tăng; (2) chính sách tiền tệ phân kỳ với các ngân hàng trung ương lớn khác trên thế giới tạo áp lực lên tỷ giá, dẫn đến nguy cơ dòng vốn rời khỏi đất nước.

“Chất lượng tài sản của các tổ chức tín dụng trở nên kém đi, khi nợ xấu tăng từ 1,9% trong tháng 12/2022 lên 2,9% trong tháng 3/2023, buộc Ngân hàng Nhà nước phải tái áp dụng các biện pháp tái cơ cấu thời hạn trả nợ theo quy định”, bà Dorsati Madani nói.

Bà Dorsati Madani, Chuyên gia Kinh tế cấp cao của World Bank tại Việt Nam.

"Để xử lý rủi ro tài chính và nguy cơ dễ tổn thương trong khu vực tài chính đang gia tăng, cần phải có những cải cách nhằm cải thiện tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng, tăng cường cơ chế, thể chế về giám sát an toàn, can thiệp sớm, xử lý các ngân hàng yếu kém và quản lý khủng hoảng. Những cải cách đó dự kiến sẽ giúp các cấp có thẩm quyền giám sát và can thiệp hiệu quả vào những tổ chức tài chính có vấn đề, ngăn ngừa khủng hoảng leo thang và giảm thiểu rủi ro hệ thống. Bên cạnh đó, cơ chế chặt chẽ về xử lý các ngân hàng yếu kém có vai trò hết sức quan trọng để tạo điều kiện xử lý có trật tự trong trường hợp ngân hàng mất khả năng trả nợ, bảo vệ người gửi tiền và bảo đảm ổn định tài chính".