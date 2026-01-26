Thứ Hai, 26/01/2026

Trang chủ Tài chính

Lãi suất liên ngân hàng tăng đồng loạt, cao nhất lên tới 6,8%/năm

Kỳ Phong

26/01/2026, 15:05

Trong tuần từ ngày 19 đến 23/1, mặt bằng lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng tăng mạnh ở tất cả các kỳ hạn ngắn dưới một tháng, phản ánh nhu cầu thanh khoản nội tệ có dấu hiệu gia tăng trở lại...

VnEconomy

Cụ thể, lãi suất qua đêm (ON) tăng 0,8 điểm phần trăm (đpt), lên mức 4,8%/năm so với 4%/năm vào ngày 18/1. Lãi suất kỳ hạn một tuần tăng 0,6 đpt lên 5,2%/năm; kỳ hạn hai tuần tăng 0,15 đpt lên 5,65%/năm; còn kỳ hạn một tháng tăng thêm 0,25 đpt lên mức 6,8%/năm.

Ngược lại, lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng có xu hướng giảm nhẹ. Lãi suất qua đêm ở mức 3,61%/năm, giảm 0,04 đpt so với tuần trước. Các kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần và 1 tháng lần lượt đạt 3,68%/năm (giảm 0,02 đpt), 3,73%/năm (giảm 0,01 đpt) và 3,77%/năm (giảm 0,07 đpt).

Trên thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm thanh khoản qua kênh cầm cố với tổng khối lượng chào thầu là 19.000 tỷ đồng, kỳ hạn 7 và 56 ngày, lãi suất duy trì ở mức 4,5%/năm. Có 17.590,79 tỷ đồng được bơm ra thông qua kênh này trong tuần, trong khi lượng đáo hạn đạt 58.116,34 tỷ đồng. Không có hoạt động phát hành tín phiếu trong tuần, do đó Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng 40.525,55 tỷ đồng khỏi hệ thống. Chốt phiên 23/1, tổng lượng lưu hành trên kênh cầm cố là 274.522,94 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước chủ yếu hút ròng trong 3 tuần đầu năm 2026 (Nguồn: SBV, WiGroup)
Ngân hàng Nhà nước chủ yếu hút ròng trong 3 tuần đầu năm 2026 (Nguồn: SBV, WiGroup)

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ, phiên đấu thầu ngày 21/1 ghi nhận lượng phát hành thành công đạt 14.621 tỷ đồng trên tổng 21.500 tỷ đồng gọi thầu, đạt tỷ lệ trúng thầu 68%.

Lãi suất trúng thầu có xu hướng nhích tăng, với kỳ hạn 5 năm đạt 3,30%/năm, tăng 0,1 điểm phần trăm; kỳ hạn 10 năm ở mức 4,02%/năm, tăng 0,02 đpt; và kỳ hạn 15 năm ở mức 4,12%/năm, cũng tăng 0,02 đpt so với phiên trước. Các kỳ hạn dài hơn không ghi nhận giao dịch thành công.

Hoạt động trên thị trường thứ cấp sôi động hơn, với giá trị giao dịch bình quân tăng lên 17.982 tỷ đồng/phiên, so với 15.127 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp biến động phân hóa.

Tính đến cuối phiên 23/1, lợi suất kỳ hạn 1 năm đạt 2,98%/năm (giảm 0,02 đpt), kỳ hạn 2 năm là 3,11%/năm (tăng 0,01 đpt), 3 năm đạt 3,16%/năm (tăng 0,01 đpt), 5 năm đạt 3,61%/năm (tăng 0,01 đpt), 7 năm đạt 3,71%/năm (tăng 0,03 đpt), 10 năm giảm xuống 4,06%/năm (giảm 0,08 đpt), 15 năm còn 4,18%/năm (giảm 0,06 đpt) và 30 năm ổn định ở mức 4,34%/năm (giảm nhẹ 0,01 đpt).

Từ khóa:

bơm thanh khoản giao dịch trái phiếu lãi suất ngân hàng lãi suất qua đêm ngân hàng nhà nước thị trường liên ngân hàng thị trường trái phiếu Chính phủ

