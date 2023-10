Lãi suất VND liên ngân hàng tăng mạnh ở các kỳ hạn chủ chốt

Trên thị trường mở tuần từ ngày 16 – 20/10, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước với kỳ hạn 28 ngày, đấu thầu lãi suất. Có 55.899,7 tỷ đồng tín phiếu trúng thầu.

Đáng chú ý, lãi suất trúng thầu phiên ngày 19 và 20/10 ở mức 1,45%/năm, tăng 0,5% so với phiên cuối tuần trước đó. Song, số thành viên tham gia và thành viên trúng thầu giảm một nửa.

Trong tuần trước, có 20.000 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Như vậy, nhà điều hành hút ròng 35.899,7 tỷ đồng từ thị trường, đưa khối lượng tín phiếu lưu hành trên thị trường lên gần 241.600 tỷ đồng.

Nguồn: SBV.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất VND ở các kỳ hạn chủ chốt tăng mạnh trong tuần qua.

Dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, lãi suất VND liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm giao dịch tại 0,71% ngày 16/10; 0,76% ngày 17/10; 0,78% ngày 18/10; 0,79% ngày 19/10.

Trong phiên cuối tuần 20/10, cập nhật từ các báo cáo thị trường cho thấy, lãi suất VND liên ngân hàng qua đêm giao dịch quanh mức 1,55%, tăng 0,84% so với phiên đầu tuần và tăng tới 1,15% so với phiên cuối tuần trước.

Chốt ngày 20/10, lãi suất VND các kỳ hạn dưới 1 tháng lần lượt là: 1 tuần 1,7% (+1,1%); 2 tuần 1,83% (+1,01%); 1 tháng là 2,03% (+0,75%).

Trong khi đó, lãi suất USD liên ngân hàng ghi nhận giảm nhẹ ở tất cả các kỳ hạn. Phiên 20/10, lãi suất USD liên ngân hàng đóng cửa ở mức: qua đêm là 5,05% (-0,05%); 1 tuần là 5,16% (-0,05%); 2 tuần là 5,24% (-0,04 %) và 1 tháng là 5,34% (-0,02%).

Trong tuần trước, tỷ giá trung tâm VND/USD tăng 33 đồng. Chốt ngày 20/10, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 24.110 VND/USD.

Nguồn: SBV.

Tỷ giá liên ngân hàng tiếp tục biến động theo xu hướng tăng trong tuần qua. Kết thúc phiên ngày 20/10, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 24.525 VND/USD, tăng 75 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Tỷ giá trên thị trường tự do vẫn ít biến động trong tuần qua. Chốt phiên ngày 20/10, tỷ giá tự do giảm 20 đồng ở chiều mua vào trong khi tăng 10 đồng ở chiều bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 24.550 VND/USD và 24.630 VND/USD.

Ngày 23/10, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá trung tâm giảm mạnh 20 đồng so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 24.090 VND/USD.

Tỷ giá VND/USD tại các ngân hàng thương mại diễn biến trái chiều trong sáng 23/10. Cụ thể, Vietcombank điều chỉnh tăng 25 đồng mỗi USD so với phiên cuối tuần trước ở cả 2 chiều mua vào/bán ra, lần lượt giao dịch tại 24.355 VND/USD mua tiền mặt; 24.385 VND/USD mua chuyển khoản và bán ra ở mức 24.725 VND/USD.

Ngày 23/10, Vietinbank điều chỉnh giảm mạnh tới 50 đồng/USD ở chiều mua vào nhưng tăng 10 đồng ở chiều bán ra. Cụ thể: 24.325 VND/USD mua tiền mặt; 24.405 VND/USD mua chuyển khoản, bán ra 24/745 VND/USD.

Tại BIDV, sáng 23/10, giá USD mua vào/bán ra tăng tới 60 đồng so mỗi USD với cuối tuần trước, niêm yết tại mức 24.440 VND/USD mua tiền mặt và chuyển khoản; bán ra 24.740 VND/USD.