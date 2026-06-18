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Lần đầu tiên công bố giá cơ sở đối với mặt hàng xăng E10

Mạnh Đức

18/06/2026, 16:23

Trong kỳ điều hành ngày 18/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính lần đầu tiên công bố giá cơ sở cho mặt hàng xăng sinh học E10RON95-III, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON95-III truyền thống. Cùng với đó, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm mạnh nhờ tác động kép từ giá thế giới và các chính sách thuế ưu đãi…

Từ ngày 18/6/2026, xăng E10RON95-III chính thức được xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến.
Từ ngày 18/6/2026, xăng E10RON95-III chính thức được xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến.

Thực hiện Nghị quyết số 29/2016/NQ-CP của Chính phủ về thí điểm lộ trình sử dụng xăng E10, từ ngày 18/6/2026, xăng E10RON95-III chính thức được xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến. Đây là bước đi cụ thể hóa Thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương, bắt buộc phối trộn xăng không chì thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Việc đưa xăng E10 vào danh mục mặt hàng Nhà nước công bố giá cơ sở không chỉ đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ sang năng lượng xanh, mà còn khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc giảm thiểu phát thải môi trường. Theo lộ trình, xăng E5RON92 vẫn sẽ tiếp tục lưu hành song song đến hết năm 2030, tạo sự chuyển đổi dần dần cho người tiêu dùng.

Trong kỳ điều hành này (ngày 18/6), liên Bộ Công Thương – Tài chính cho biết thị trường xăng dầu thế giới chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột, đồng thời mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz, Iran nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô; theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), dầu thô dự trữ của Mỹ giảm; Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo khả năng dư cung dầu mỏ trong thời gian tới khi cầu tăng thấp hơn cung; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng giảm.

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 26/02/2026 - 17/6/2026. Nguồn: Bộ Công Thương.
Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 26/02/2026 - 17/6/2026. Nguồn: Bộ Công Thương.

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 11/6/2026 và kỳ điều hành ngày 18/6/2026 là: 107,926 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 8,470 USD/thùng, tương đương giảm 7,28%); 110,912 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III; 121,620 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 17,958 USD/thùng, tương đương giảm 12,87%); 524,206 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 90,340 USD/tấn, tương đương giảm 14,70%).

Tại thị trường trong nước, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 20.126 đồng/lít (giảm 1.206 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 627 đồng/lít;

Xăng E10RON95-III: không cao hơn 20.753 đồng/lít;

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 23.534 đồng/lít (giảm 2.343 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 16.680 đồng/kg (giảm 1.928 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 18/6/2026. Nguồn: Bộ Công Thương.
Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 18/6/2026. Nguồn: Bộ Công Thương.

Đáng chú ý, mặt hàng dầu hỏa đã chính thức được bãi bỏ khỏi danh mục Nhà nước công bố giá cơ sở theo Thông tư 21/2026/TT-BCT của Bộ Công Thương, đánh dấu một bước thay đổi trong quản lý mặt hàng xăng dầu theo hướng bám sát nhu cầu thị trường thực tế.

Mức giá “hạ nhiệt” này có sự đóng góp rất lớn từ các chính sách tài khóa linh hoạt của Quốc hội và Chính phủ. Theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội, từ 00h00 ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026, các loại thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu đều đang được áp dụng mức 0%.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đã vận hành linh hoạt Phương án trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá dựa trên nguồn ngân sách nhà nước tạm ứng (theo Quyết định 483/QĐ-TTg của Thủ tướng).

Trong kỳ này, liên Bộ thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá ở mức từ 200 - 800 đồng/lít (tùy loại) và không chi sử dụng quỹ để tạo nguồn dự phòng cho các biến động tương lai.

Trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước)

Xăng sinh học: 200 đồng/lít

Dầu điêzen: 800 đồng/lít

Dầu madút: 650 đồng/kg

Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước)

Xăng sinh học: 0 đồng/lít

Dầu điêzen: 0 đồng/lít

Dầu madút: 0 đồng/kg

Số liệu so sánh ngày 18/6/2026 cho thấy giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang duy trì ở mức thấp hơn đáng kể so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Cụ thể, về giá xăng: Thái Lan: 33.236 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 29.955 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 36.228 VNĐ/lít; Trung Quốc: 33.948 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 20.753 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 31.376 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 30.743 VNĐ/lít; Lào: 30.048 VNĐ/lít; Trung Quốc: 30.893 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 23.534 VNĐ/lít.

Việc duy trì mặt bằng giá thấp không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho đời sống người dân mà còn là động lực quan trọng giúp giảm chi phí logistics, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và kiểm soát lạm phát trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động.

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Biến động giá xăng dầu Bộ Công Thương giá dầu điêzen giá xăng dầu Việt Nam giá xăng E5RON92 năng lượng xanh Nghị quyết 29/2016/NQ-CP Quỹ Bình ổn giá thị trường xăng dầu thế giới xăng E10RON95

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