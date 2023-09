Lần đầu tiên tổ chức Festival Chí Linh - Hải Dương

Chương trình sẽ diễn ra tại Quảng trường Sao Đỏ, Khu di tích Quốc gia Đền Mẫu Sinh - Đền Thánh Hóa và Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc.

LỄ HỘI VĂN HÓA DU LỊCH ĐƯỢC TỔ CHỨC THÀNH CHUỖI SỰ KIỆN

Ông Nguyễn Văn Kiên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết, là lễ hội văn hóa du lịch đặc biệt quan trọng, Festival Chí Linh - Hải Dương 2023 được tổ chức thành chuỗi sự kiện.

Thông qua các hoạt động Festival Chí Linh - Hải Dương 2023 nhằm tạo sản phẩm du lịch mới; giới thiệu, quảng bá mạnh mẽ thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, giá trị lịch sử - văn hóa, tín ngưỡng, danh nhân, điểm đến du lịch, tiềm năng, lợi thế khác biệt, nổi trội, chiến lược phát triển thành phố Chí Linh và tỉnh Hải Dương; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân và du khách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và tỉnh; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

Festival Chí Linh - Hải Dương 2023 có 8 chương trình, gồm: Chương trình Khai mạc Festival Chí Linh - Hải Dương 2023 với chủ đề “Tinh hoa hội tụ - Khát vọng tỏa sáng”; Chương trình Đêm hội trăng rằm với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ thiếu nhi Chí Linh - Hải Dương”; Chương trình Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ tại Khu di tích Quốc gia Đền Mẫu Sinh - Đền Thánh Hóa; Trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu và triển lãm sinh vật cảnh.

Bên cạnh đó, tại chương trình còn tổ chức các trò chơi dân gian; tổ chức không gian trải nghiệm “Trung thu Việt Nam” cho thiếu nhi; chương trình đồng diễn và giao lưu dân vũ, khiêu vũ thể thao “Chào Festival Chí Linh - Hải Dương 2023”; phối hợp tổ chức các hoạt động Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023.

Trong khuôn khổ của chương trình Lễ khai mạc là màn bắn pháo bông tầm thấp, pháo hoa xoay,... tạo ấn tượng đặc biệt, mở màn cho một Festival nhiều đặc sắc, hấp dẫn, mới lạ.

NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN THU HÚT DU KHÁCH VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Festival Chí Linh - Hải Dương năm 2023 có nhiều hoạt động liên tiếp, hấp dẫn nhằm quảng bá hình ảnh của Chí Linh - Hải Dương để thu hút du khách và các nhà đầu tư.

Chương trình Đêm hội trăng rằm: Lồng đèn thắp sáng ước mơi thiếu nhi Chí Linh - Hải Dương diễn ra ngày 29/9/2023, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ và thiếu nhi Chí Linh, Hải Dương.

Không gian trải nghiệm “Trung thu Việt Nam” và trưng bày cặp Bánh Trung thu kỷ lục (diễn ra trong 2 ngày, 28 và 29/9/2023 tại Quảng trường Sao Đỏ). Tại hoạt động này, có hơn 1.000 thiếu niên nhi đồng tham gia trải nghiệm nặn tò he, in tranh dân gian, làm đèn ông sao, trang trí đèn lồng, trang trí mặt nạ giấy bồi, trang trí quạt giấy, làm bánh dẻo, cốm, bánh dày, chè kho… và trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian như kéo co, bịt mắt đập niêu…

Chương trình Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc tưởng niệm 581 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi; Tưởng niệm 723 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo sẽ có nhiều hoạt động ấn tượng.

Dịp này, các hoạt động thăm, tặng quà trẻ em dịp Tết trung thu, tặng quà cho các cháu học sinh là con của công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập cũng được Ban tổ chức quan tâm thực hiện.

Trong khuôn khổ Festival Chí Linh - Hải Dương 2023, cùng đồng hành với các hoạt động diễn ra tại Quảng trường Sao Đỏ, Chương trình Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ được diễn ra tại Khu di tích Quốc gia Đền Mẫu Sinh - Đền Thánh Hóa (xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh) vào 2 ngày (ngày 29, 30/9/2023), với sự tham gia trình diễn các giá đồng của 12 nghệ nhân ưu tú, thanh đồng về từ các tỉnh, thành phố: Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Nghệ An.

Hoạt động Trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng với 44 gian hàng (từ ngày 27/9 - 30/10/2023) và Triển lãm sinh vật cảnh với 200 cây cảnh (từ ngày 23/9 - 8/10/2023) được tổ chức tại Quảng trường Sao Đỏ, hứa hẹn mang đến cho nhân dân và du khách tham quan nhiều trải nghiệm; đồng thời đẩy mạnh cuộc tuyên truyền, vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Chương trình Đồng diễn và giao lưu dân vũ, khiêu vũ thể thao “Chào Festival Chí Linh - Hải Dương 2023” tại Quảng trường Sao Đỏ ngày 25/9, với sự tham gia của 2023 phụ nữ Chí Linh.

Chương trình Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc tưởng niệm 581 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi; Tưởng niệm 723 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo sẽ có nhiều hoạt động: Lễ khai hội, Lễ rước bộ, Lễ Khai ấn và Ban ấn Đền Kiếp Bạc; Hội quân trên sông Lục Đầu; Liên hoan diễn xướng hầu Thánh; Cầu an và Hội hoa đăng; Tuần văn hóa và xúc tiến thương mại,…

Để tổ chức thành công Festival Chí Linh - Hải Dương 2023, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, thành lập 4 Tiểu ban giúp việc (Tiểu ban nội dung; Tiểu ban tuyên truyền; Tiểu ban khánh tiết, hậu cần; Tiểu ban an ninh trật tự) để chỉ đạo triển khai các chương trình đảm bảo mục tiêu đề ra.

Các cơ quan chức năng địa phương đã tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực liên quan, chỉ đạo đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường...