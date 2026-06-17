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Làn sóng mở đường bay tạo động lực để du lịch “cất cánh”

Tường Bách

17/06/2026, 09:09

Du lịch Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi thành công không chỉ được đo bằng số lượng mà còn bởi chất lượng du khách. Nếu quản lý tốt hạ tầng, môi trường và chất lượng dịch vụ, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được đà tăng trưởng bền vững…

Hàng không tiếp tục là phương thức di chuyển chủ đạo đối với khách quốc tế khi lựa chọn Việt Nam là điểm đến. Ảnh: Vietnam Airline
Hàng không tiếp tục là phương thức di chuyển chủ đạo đối với khách quốc tế khi lựa chọn Việt Nam là điểm đến. Ảnh: Vietnam Airline

Ngày 16/6, Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Amsterdam, đánh dấu lần đầu tiên hàng không Việt Nam có đường bay trực tiếp tới Hà Lan. Chuyến bay đầu tiên khai trương đường bay này mang số hiệu VN83 khởi hành lúc 3h50 ngày 16/6 từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài với gần 300 hành khách.

Dự kiến sau 12 giờ bay, chuyến bay sẽ hạ cánh tại sân bay Amsterdam Schiphol (Hà Lan). Ở chiều ngược lại, chuyến bay VN82 từ Amsterdam đi Hà Nội cất cánh lúc 14h cùng ngày theo giờ địa phương. Đường bay Hà Nội - Amsterdam được khai thác với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần, vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy, bằng máy bay thân rộng Airbus A350.

Như vậy, Vietnam Airlines đã có 12 đường bay thẳng tới châu Âu, kết nối 8 điểm đến gồm Paris, Frankfurt, London, Munich, Milan, Copenhagen, Moscow và Amsterdam, từ đó mở rộng khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế lớn.

Trong tháng 6/2026, bên cạnh việc khôi phục các đường bay cũ, các hãng hàng không trên thế giới đang đồng loạt công bố các đường bay quốc tế mới, đặc biệt trên các thị trường xuyên Đại Tây Dương và Á – Âu. Nhiều đường bay mới hướng tới các thành phố du lịch đang phát triển mạnh, nơi nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng và công tác quốc tế ngày càng tăng. 

Vietnam Airlines đã có 12 đường bay thẳng tới châu Âu.
Vietnam Airlines đã có 12 đường bay thẳng tới châu Âu.

Giới phân tích nhận định đây là dấu hiệu cho thấy du lịch quốc tế đã phục hồi hoàn toàn và đang bước sang giai đoạn tăng trưởng mới, đặc biệt tại các thị trường Bắc Mỹ và Tây Âu. Khu vực châu Á cũng đang chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ. AirAsia gây chú ý khi quay trở lại thị trường Anh sau hơn một thập kỷ. Ngày 26/6, hãng sẽ khai trương tuyến Kuala Lumpur – Bahrain – London khai thác bằng Airbus A330.

Các hãng hàng không trên toàn cầu cũng đang tích cực bổ sung các đường bay kết nối giữa châu Âu với Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Nam Á. Động lực tăng trưởng đến từ nhiều yếu tố: sự phục hồi của du lịch quốc tế, nhu cầu công tác và thương mại tăng cao, sự phát triển của các trung tâm trung chuyển mớ. Cùng với đó là sự tăng trưởng mạnh của tầng lớp trung lưu tại châu Á. 

Với 25 đường bay kết nối 11 điểm đến tại Ấn Độ với Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Phú Quốc, Vietjet đang góp phần mở rộng cầu nối hàng không giữa hai quốc gia, đưa các điểm đến của Việt Nam đến gần hơn với du khách Ấn Độ. Hiện hãng khai thác khoảng 80 chuyến bay mỗi tuần trên các chặng Việt Nam – Ấn Độ. 

Mới đây, tại hội nghị xúc tiến hợp tác Việt Nam - Trung Quốc, Vietjet Air công bố 5 đường bay mới gồm Hà Nội - Hàng Châu, Hà Nội - Ân Thi, Hà Nội - Hoàng Sơn, TP.HCM - Quế Lâm và TP.HCM - Hoàng Sơn. Trong đó, hai tuyến Hà Nội - Ân Thi và TP.HCM - Quế Lâm đã khai thác từ đầu tháng 4, các đường bay còn lại dự kiến mở trong thời gian tới.

Hãng này cũng tiếp tục mở rộng sang Nhật Bản và Đông Nam Á. Đường bay Hà Nội - Shizuoka với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Hai đường bay Đà Nẵng - Jakarta và Nha Trang - Singapore dự kiến khai thác với tần suất lần lượt 5 và 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Vietjet tiếp tục mở rộng sang Nhật Bản và Đông Nam Á.
Vietjet tiếp tục mở rộng sang Nhật Bản và Đông Nam Á.

Vietravel Airlines cũng đang đẩy mạnh khai thác tại thị trường Đông Nam Á khi khôi phục đường bay Hà Nội - Bangkok từ ngày 24/4 đến 24/10, với tần suất một chuyến mỗi ngày. Sun PhuQuoc Airways, hãng hàng không "trẻ" nhất Việt Nam, cũng nhanh chóng mở rộng mạng bay quốc tế. Trong năm 2026, hãng dự kiến khai thác 9 đường bay tới 7 thị trường gồm Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ và Malaysia.

Về phía du lịch, chỉ riêng trong tháng 5 vừa qua, Việt Nam đã chào đón gần 1,8 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Tính chung từ tháng 1 đến tháng 5, Việt Nam đã ghi nhận 10,6 triệu lượt khách nước ngoài đến, đánh dấu mức cao nhất từ trước đến nay trong giai đoạn này.

Đáng chú ý nhất trong bức tranh du lịch 5 tháng đầu năm là vai trò áp đảo của vận tải hàng không. Trong tổng số 10,6 triệu lượt khách quốc tế, có tới 8,7 triệu lượt khách đến bằng đường hàng không, chiếm 82,3% tổng lượng khách và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Con số này cho thấy hàng không tiếp tục là phương thức di chuyển chủ đạo đối với khách quốc tế khi lựa chọn Việt Nam là điểm đến. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho sự phục hồi mạnh mẽ của mạng lưới hàng không quốc tế sau giai đoạn tái cơ cấu và mở rộng trong những năm gần đây.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong bức tranh du lịch 5 tháng đầu năm là vai trò áp đảo của vận tải hàng không. 
Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong bức tranh du lịch 5 tháng đầu năm là vai trò áp đảo của vận tải hàng không. 

Ở chiều ngược lại, việc các hãng hàng không Việt Nam liên tục mở rộng đường bay đến châu Âu cũng phản ánh xu hướng cạnh tranh ngày càng cao trong việc thu hút nhóm khách quốc tế chất lượng cao. Ông Jiří Pos, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sân bay Praha, cho biết Việt Nam hiện là thị trường lớn nhất mà sân bay này chưa có đường bay thẳng. Riêng năm 2025 đã có hơn 75.000 lượt khách di chuyển giữa Praha và Hà Nội.

"Đó là lý do chúng tôi đã nỗ lực hết mình để thiết lập đường bay đến Hà Nội," ông Pos nói. "Đường bay Hà Nội - Praha được khai thác từ ngày 10/10/2026 sẽ giúp du khách Séc dễ dàng đến với Việt Nam hơn. Đồng thời góp phần củng cố các mối quan hệ hợp tác kinh doanh hiện hữu và kiến tạo những cơ hội mới giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam".

Đại diện Saigontourist Group đánh giá châu Âu luôn là thị trường khách quốc tế trọng điểm của du lịch Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua. Doanh nghiệp này đang tiếp tục tập trung quảng bá du lịch Việt tới du khách châu Âu và các thị trường lân cận có mức chi tiêu cao, tiềm năng lớn.

Đồng tình, ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing BestPrice Travel, cho rằng khách châu Âu là nhóm có thời gian lưu trú dài, mức chi tiêu cao và đặc biệt yêu thích các sản phẩm du lịch văn hóa, di sản. Ngoài ra, nhóm du khách cao cấp cũng quan tâm nhiều đến thiên nhiên, biển đảo, nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe cũng như các sản phẩm du lịch bền vững, thân thiện với môi trường.

Chỉ riêng trong tháng 5 vừa qua, Việt Nam đã chào đón gần 1,8 triệu lượt khách du lịch quốc tế.
Chỉ riêng trong tháng 5 vừa qua, Việt Nam đã chào đón gần 1,8 triệu lượt khách du lịch quốc tế.

Sự cải thiện mạnh mẽ của hạ tầng hàng không và du lịch đang tạo lợi thế lớn cho Việt Nam, vừa rút ngắn thời gian di chuyển vừa tạo thuận lợi cho nhóm khách lưu trú dài ngày. Việt Nam cũng sở hữu nhiều sản phẩm phù hợp với thị hiếu nhóm du khách chất lượng cao nói chung, từ các tour khám phá di sản, hành trình văn hóa đến trải nghiệm ẩm thực hay nghỉ dưỡng cao cấp.

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Từ khóa:

du khách chất lượng cao du lịch đường bay thẳng hàng không việt nam Vneconomy

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