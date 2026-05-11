Làn sóng ứng dụng AI trò chuyện đang mở ra một thị trường mới
Hải Yến
11/05/2026, 09:34
Trong một thế giới nơi con người kết nối nhiều hơn qua màn hình nhưng lại ngày càng cô đơn trong đời thực, một dạng quan hệ mới đang dần hình thành: Trò chuyện, chia sẻ và gắn bó cảm xúc với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo…
Sự trỗi dậy của các ứng dụng
AI trò chuyện đang mở ra một thị trường mới: nền kinh tế đồng hành
(Companionship Economy). Đây là nơi cảm xúc, sự lắng nghe và kết nối dần trở thành một
loại giá trị có thể được định giá và thương mại hóa.
Sự
bùng nổ của thị trường "AI đồng hành" không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên, mà phản
chiếu một thực trạng xã hội ngày càng rõ nét: cảm giác cô đơn đang lan rộng.
Theo khảo sát của YouGov năm 2025, có tới 39% người trưởng thành thường xuyên
trải qua trạng thái này, và tỷ lệ ấy tăng lên 49% ở thế hệ Gen Z.
Đáng chú ý, 28% người được hỏi
cho biết họ từng chia sẻ cảm xúc cá nhân với chatbot ít nhất một lần, một dấu
hiệu cho thấy AI đã bắt đầu "chen chân" vào những không gian vốn rất riêng tư của đời
sống tinh thần.
Không chỉ dừng ở việc “thử
nghiệm”, mối quan hệ này đang trở nên sâu sắc hơn: 17% người tham gia khảo sát
cho biết đôi khi họ thích “ở nhà nói chuyện với AI hơn là gặp bạn bè ngoài đời”.
Con số này không chỉ nói lên sự tiện lợi, mà còn gợi mở một dịch chuyển đáng
chú ý: AI không còn là giải pháp thay thế tạm thời, mà đang từng bước cạnh
tranh với chính các mối quan hệ xã hội truyền thống.
TỪ TƯƠNG TÁC ĐẾN SẢN PHẨM
Nhà xã hội học Sherry Turkle
từng cảnh báo: “Công nghệ hứa hẹn sự kết nối, nhưng lại khiến chúng ta cảm thấy
cô đơn hơn”. Trong bối cảnh đó, những ứng dụng AI trò chuyện xuất hiện như một
“lối thoát nhanh”, luôn sẵn sàng lắng nghe, không phán xét và không đòi hỏi,
đáp ứng đúng những khoảng trống mà nhiều người đang mang theo trong đời sống hiện
đại.
Từ nhu cầu xã hội, một thị
trường hoàn toàn mới đã hình thành. Theo báo cáo của Grand
View Research, thị trường “AI companion” (bạn đồng hành AI) đạt quy mô 28,19 tỷ
USD năm 2024 và có thể tăng trưởng với tốc độ 30,8% mỗi năm, hướng tới hơn 140
tỷ USD vào năm 2030.
Động lực khiến thị trường này
tăng trưởng nhanh tới vậy là do các hệ thống AI hiện nay được thiết kế để duy
trì hội thoại dài hạn, ghi nhớ thông tin cá nhân, mô phỏng cảm xúc và xây dựng
“tính cách”. Những nền tảng như Replika, Character.AI hay Microsoft Xiaoice đã
đi tiên phong trong mô hình này, người dùng không chỉ “hỏi đáp” mà còn có thể
duy trì một mối quan hệ mang tính đồng hành, thậm chí đặt tên, xây dựng lịch sử
trò chuyện và cảm nhận sự gắn bó theo thời gian.
Chính sự cá nhân hóa sâu này
đang tạo ra một thay đổi đáng chú ý trong hành vi tiêu dùng: người dùng sẵn
sàng trả phí định kỳ không chỉ để “mở khóa tính năng”, mà để duy trì một trải
nghiệm mang tính cảm xúc ổn định và riêng tư hơn. Từ đó, ranh giới giữa công cụ
và mối quan hệ dần mờ đi, và hành vi tiêu dùng chuyển dịch từ việc mua một sản
phẩm đơn thuần sang việc “thuê” một trải nghiệm đồng hành về mặt tinh thần.
RANH
GIỚI GIỮA HỖ TRỢ VÀ THAY THẾ
Một trong những tranh luận nổi
bật xoay quanh “AI-Bestie” (những người bạn AI) là khả năng thay thế hoặc bổ trợ
cho các dịch vụ tư vấn tâm lý truyền thống. Với ưu điểm luôn sẵn sàng 24/7, chi
phí thấp và không tạo cảm giác bị phán xét, AI đang trở thành lựa chọn thay thế
“tạm thời” cho một bộ phận người dùng trong các tình huống căng thẳng tinh thần
nhẹ.
Tuy nhiên, giới chuyên môn
tâm lý học nhìn nhận ranh giới này rất thận trọng. Trị liệu tâm lý không chỉ là
lắng nghe mà còn bao gồm chẩn đoán, can thiệp lâm sàng và theo dõi tiến trình
phục hồi - những yếu tố đòi hỏi trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức y khoa. AI,
dù ngày càng tinh vi, vẫn thiếu nền tảng chịu trách nhiệm pháp lý và khả năng
hiểu bối cảnh sống phức tạp của từng cá nhân.
Chính sự khác biệt này đặt AI
vào một vị trí trung gian đầy tranh cãi: vừa là công cụ hỗ trợ tiềm năng, vừa
có thể trở thành giải pháp bị lạm dụng nếu thay thế sai vai trò. Tiến sĩ John
Torous, bác sĩ tâm thần tại Harvard Medical School, từng nhấn mạnh rằng: “AI có
thể mở rộng khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe tinh thần, nhưng không thể thay
thế sự phán đoán lâm sàng và trách nhiệm đạo đức của con người trong trị liệu”.
Ngoài
ra, sự phát triển của "AI-Bestie" không chỉ đặt ra câu hỏi về hiệu quả tâm lý, mà
còn mở ra một tầng tranh luận sâu hơn về đạo đức dữ liệu. Điều gì xảy ra khi những
cảm xúc riêng tư nhất của con người trở thành dữ liệu đầu vào cho các hệ thống
thương mại?
Theo khảo sát của YouGov, có
tới 65% người dùng bày tỏ lo ngại về quyền riêng tư khi sử dụng các ứng dụng AI
đồng hành. Đây không chỉ là sự nghi ngại mang tính cảm tính. Mỗi đoạn hội thoại
với AI đều có thể được lưu trữ, phân tích hành vi và sử dụng để tối ưu hóa mô
hình tương tác, đồng nghĩa với việc cảm xúc cá nhân có thể gián tiếp trở thành
dữ liệu phục vụ mục tiêu thương mại hóa trải nghiệm người dùng.
Tại Việt Nam, theo báo cáo
e-Conomy SEA 2025 của Google, Temasek và Bain & Company, nước ta nằm trong
nhóm quốc gia có tốc độ tiếp nhận AI cao nhất khu vực. Khoảng 78% người dùng
internet đã từng sử dụng công cụ AI và hơn 30% duy trì thói quen sử dụng hàng
ngày.
Điều này cho thấy AI không còn là công nghệ mang tính thử nghiệm, mà đã
bước vào giai đoạn “bình thường hóa” trong sinh hoạt số của người dùng Việt, đặc
biệt ở nhóm trẻ thành thị.
Nhận thấy thực tế này, các
doanh nghiệp cũng đang triển khai nhiều giải pháp AI trong lĩnh vực chăm sóc
khách hàng, giáo dục và trợ lý ảo, đặt nền móng cho những ứng dụng sâu hơn
trong tương lai. Song song đó, các chiến lược cấp quốc gia về trí tuệ nhân tạo
đến năm 2030 đã xác định AI là một trong những công nghệ trọng tâm, nhấn mạnh
vai trò của đổi mới sáng tạo đi đôi với kiểm soát rủi ro.
Trong một số hội thảo khoa học
và diễn đàn công nghệ do các cơ quan nhà nước tổ chức gần đây, các chủ đề như đạo
đức AI, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tác động xã hội của trí tuệ nhân tạo cũng đã bắt
đầu được đưa vào thảo luận, dù “AI đồng hành cảm xúc” tại Việt Nam vẫn chưa được
xem là một lĩnh vực điều tiết riêng biệt.
“Kinh tế tiện lợi”: Người tiêu dùng đang định giá lại thời gian
14:36, 06/05/2026
Chinamaxxing: "Quyền lực mềm" của xu hướng tiêu dùng Trung Quốc trên toàn cầu
10:38, 28/04/2026
Nghịch lý tiêu dùng đang định hình phân khúc “xa xỉ vừa túi tiền”
Sản lượng sụt giảm, giá vải thiều năm 2026 có thể "neo" ở mức cao
Thông tin từ Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sản lượng vải thiều năm 2026 sụt giảm đáng kể do điều kiện thời tiết không thuận lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình ra hoa và đậu quả của cây…
Siêu thị khuyến mãi kích cầu, sản phẩm giải nhiệt bán chạy
Thị trường bán lẻ trên phạm vi cả nước ghi nhận sự bứt phá trong kỳ nghỉ lễ vừa qua. Lượng khách đến siêu thị, trung tâm thương mại tăng mạnh, kéo theo doanh thu và số lượng giao dịch gia tăng đáng kể…
Hiểu rõ về phòng ăn trong căn nhà nhỏ
Nếu tìm hiểu và sắp xếp nội thất hợp lý, một phòng ăn nhỏ trong căn nhà nhỏ có thể tạo nên khác biệt lớn, giúp không gian trở nên sang trọng và ấn tượng bất kể diện tích...
Cơ hội kinh doanh từ sự kiện gây quỹ nghệ thuật
Không gian triển lãm mới, kỷ lục gây quỹ hàng chục triệu USD và sự trở lại của Beyoncé là những yếu tố góp phần giúp Met Gala 2026 năm nay trở nên nổi bật hơn bao giờ hết...
Tiêu chí “thông minh” đang thúc đẩy thị trường thiết bị gia dụng
Tại Việt Nam, xu hướng gia dụng thông minh đang phát triển mạnh, tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong cách người dùng tiếp cận thiết bị gia đình. Những sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản mà còn mở rộng sang trải nghiệm tiện nghi, thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: