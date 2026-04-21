Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại Hà Tĩnh

Sáng 21/4, tại Hà Tĩnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã dâng hương, dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, khẳng định ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại từ cuộc đời, sự nghiệp của nhà lãnh đạo tiền bối...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tại khu mộ và khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh, nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của đồng chí (24/4/1906 – 24/4/2026).

Trước phần mộ của cố Tổng Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Ảnh: Xuân Sinh

Tiếp đó, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập với sự tham dự của nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước như nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng các nguyên Chủ tịch Quốc hội.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tưởng nhớ, tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn của đồng chí Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập được khẳng định là biểu tượng cao đẹp của một trí thức yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, có tư duy lý luận sắc bén, ý chí kiên cường, bất khuất và tinh thần hy sinh trọn đời vì Tổ quốc, vì Nhân dân.

Từ tấm gương của đồng chí Hà Huy Tập và các bậc tiền bối cách mạng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục nâng cao trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, học tập, phát huy các phẩm chất cách mạng cao đẹp.

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ cần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, xác định đúng điểm nghẽn để có giải pháp phù hợp, không né tránh, không để tư duy cũ cản trở sự phát triển.

Theo đó, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tư duy quản trị và tổ chức thực hiện; xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó, cần tạo lập môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh thông thoáng, minh bạch; khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Đối với Hà Tĩnh – quê hương giàu truyền thống cách mạng, nơi sinh thành của nhiều lãnh tụ tiêu biểu như Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị địa phương cần phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử, văn hóa, hiếu học để tạo động lực phát triển mới.

Trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trí tuệ, dám nghĩ, dám làm; khai thác hiệu quả tiềm năng về công nghiệp, cảng biển, logistics, năng lượng, nông nghiệp, du lịch; quan tâm phát triển văn hóa, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh.

Các đại biểu Trung ương, khách mời và lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Thay mặt Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Với 35 năm tuổi đời, 16 năm hoạt động cách mạng, gần 2 năm giữ cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Hà Huy Tập đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng, góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát triển Đảng, hoàn thiện đường lối cách mạng phù hợp với thực tiễn, đặt nền móng cho khoa học lịch sử Đảng.