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Lãnh đạo Tập đoàn Bệnh viện TNH muốn bán hết 3,2% vốn

H Hà Anh

Ông Hoàng Tuyên thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (mã TNH-HOSE).

Sơ đồ giá cổ phiếu TNH trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu TNH trên TradingView.

Theo đó, ông Hoàng Tuyên - Thành viên HĐQT TNH vừa đăng ký bán ra toàn bộ hơn 5,3 triệu cổ phiếu, chiếm 3,2% vốn tại TNH đang sở hữu. Mục đích thực hiện giao dịch là chuyển nhượng cổ phiếu do nhu cầu cá nhân.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 11/9/2026 đến ngày 9/10/2026 bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh. Nếu thành công, ông Hoàng Tuyên sẽ giảm tỷ lệ sở hữu từ 3,2% xuống 0% vốn và rời ghế cổ đông tại Bệnh viện TNH.

Được biết, TNH ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm 2026 tăng 28% đạt 276,072 tỷ đồng; lợi nhuận gộp giảm 36% xuống 2,966 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 34% là -70,965 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế -70,604 tỷ và lợi nhuận sau thuế -71,051 tỷ đồng (cùng kỳ âm 54,084 tỷ đồng), tăng 31% so với cùng kỳ.

Theo giải trình từ TNH, doanh thu 6 tháng đầu năm 2026 của toàn Tập đoàn đạt 276.072 tỷ đồng, tăng trưởng 28% so với 6 tháng đầu năm 2025 nhờ góp tích cực từ doanh thu của Bệnh viện TNH Việt Yên và doanh thu của Công ty Dược. Trong đó Bệnh viện TNH Việt Yên có mức tăng trưởng mạnh 96% so với cùng kỳ (từ 20,3 tỷ lên 39,7 tỷ). Công ty Dược đã đóng góp 25,4 tỷ trong 6 tháng đầu năm 2026. Doanh thu Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và Bệnh viện TNH Phổ Yên tăng lần lượt là 7% và 11% so với cùng kỳ. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế vẫn ghi nhận mức lỗ 71 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí nhân sự trước giai đoạn đi vào hoạt động của Bệnh viện TNH Lạng Sơn và Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giai đoạn 3, chi phí tài chính và chi phí bán hàng tăng mạnh.

Mặc dù doanh thu tăng trưởng tích cực, song giá vốn hàng bán cũng tăng tương ứng 29%. Chi phí tài chính tăng 34% chủ yếu do chi phí lãi vay tăng cao từ dự án Bệnh viện TNH Việt Yên và dự án Bệnh viện TNH Lạng Sơn.

Dự án Bệnh viện TNH Lạng Sơn do Công ty CP Bệnh viện TNH Lạng Sơn - công ty con của TNH là chủ đầu tư được Bộ Y tế cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh ngày 01/7/2026, chính thức vận hành ngày 15/7/2026 nên chưa phát sinh doanh thu trong 6 tháng đầu năm 2026. Dù chưa ghi nhận doanh thu nhưng công ty vẫn phải duy trì bộ máy nhân sự nên phát sinh chi phí tiền lương và các khoản liên quan bảo đảm bệnh viện có đủ điều kiện hoạt động.

Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng 74% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 18%, chủ yếu do trong kỳ, Tập đoàn tuyển dụng bổ sung nhân lực đảm bảo phù hợp quy mô nâng giường cho Dự án Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giai đoạn 3 và để đáp ứng điều kiện đưa dự án Bệnh viện TNH Lạng Sơn đi vào hoạt động nên chi vận hành tăng so với cùng kỳ.

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