Xây dựng cửa khẩu thông minh tại Lào Cai, hướng tới trung tâm logistics biên giới

Đan Tiên

20/03/2026, 07:52

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 453/QĐ-TTg ngày 18/3/2026 phê duyệt Đề án xây dựng cửa khẩu thông minh tại lối thông quan cầu đường bộ Kim Thành và lối thông quan Bản Vược thuộc cửa khẩu quốc tế Lào Cai...

Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Theo Đề án, mô hình cửa khẩu thông minh được xây dựng trên nền tảng ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), phương tiện vận tải thông minh tự động hóa hoàn toàn, đồng thời hiện đại hóa đồng bộ hạ tầng logistics đa phương thức, kết nối với hệ thống đường sắt, cảng cạn nội địa và đường cao tốc.

Mục tiêu là hình thành trung tâm giao thương hàng hóa xuất nhập khẩu, tăng cường kết nối giữa Việt Nam với khu vực ASEAN và vùng Tây Nam Trung Quốc, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy hội nhập và phát triển bền vững khu vực biên giới.

Đề án xác định việc phát triển cửa khẩu thông minh gắn với thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành hoạt động xuất nhập khẩu. Mô hình này được kỳ vọng giúp nâng cao năng lực thông quan, giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa, giảm chi phí vận chuyển, tối ưu hóa quy trình thủ tục và cải thiện môi trường kinh doanh.

Bên cạnh đó, việc triển khai cửa khẩu thông minh còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ logistics, tăng thu ngân sách, kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại, đồng thời giảm phát thải, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và chủ quyền biên giới.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, năng lực vận chuyển hàng hóa qua hai lối thông quan Kim Thành và Bản Vược sẽ tăng gấp 2 lần; chi phí logistics bình quân giảm từ 20–30% đối với doanh nghiệp sử dụng phương tiện tự động hóa hoàn toàn; tổng giá trị xuất nhập khẩu qua hai lối này đạt khoảng 9 tỷ USD.

Đề án được triển khai từ quý 2/2026 với lộ trình cụ thể cho từng khu vực. Tại lối thông quan cầu đường bộ Kim Thành, giai đoạn 1 từ quý 1/2026 đến hết quý 1/2027 tập trung lựa chọn nhà đầu tư, xây dựng hạ tầng, trang thiết bị và hoàn thiện cơ sở pháp lý; giai đoạn 2 từ quý 2/2027 triển khai vận hành và phát triển hạ tầng cửa khẩu thông minh.

Tại lối thông quan Bản Vược, giai đoạn 1 từ quý 1/2026 đến hết quý 4/2028 thực hiện mở lối thông quan, lựa chọn nhà đầu tư, xây dựng hạ tầng và hệ thống công nghệ; giai đoạn 2 từ quý 1/2029 đưa vào vận hành.

Trong giai đoạn đầu, Đề án tập trung hoàn thiện thể chế, quy chuẩn, thủ tục chuyên ngành; thúc đẩy đàm phán với phía Trung Quốc về vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện tự động hóa; huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư; nâng cấp hệ thống thông tin và kết nối dữ liệu.

Giai đoạn vận hành sẽ tổ chức triển khai mô hình cửa khẩu thông minh theo quy định chuyên ngành, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đánh giá, xử lý các vấn đề phát sinh. Song song, tiếp tục hoàn thiện hệ thống kho bãi, dịch vụ logistics và nghiên cứu bố trí làn riêng phục vụ phương tiện vận tải thông minh tự động hóa qua cửa khẩu.

Yêu cầu khắc phục hư hỏng, mất an toàn trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Cầu Giẽ – Ninh Bình

Hơn 7.600 tỷ đầu tư mở rộng cao tốc Yên Bái - Lào Cai

Cao tốc Yên Bái - Lào Cai sẽ được mở rộng lên 4 làn xe

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026 đánh dấu một bước chuyển mình từ đối thoại sang hành động cụ thể. Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác then chốt trong ASEAN và việc nâng cấp quan hệ đối tác với Việt Nam sẽ mở ra cơ hội đột phá trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo và giao thông bền vững.

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

Nhân dịp Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam - chiến lược Cửa ngõ toàn cầu, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy xin giới thiệu những chia sẻ cũng như góc nhìn của các Đại sứ châu Âu về môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác và triển vọng của kinh tế Việt Nam...

Quảng Trị đạt mức tăng GRDP 7,75% trong quý 1/2026, vượt kịch bản đề ra

Quảng Trị đạt mức tăng GRDP 7,75% trong quý 1/2026, vượt kịch bản đề ra

Quý 1/2026, Quảng Trị ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với tăng trưởng GRDP đạt 7,75%, cao hơn kịch bản đề ra. Tuy nhiên, những khó khăn về chi phí đầu vào, giải phóng mặt bằng và tiến độ đầu tư công đang đặt ra yêu cầu tăng tốc, quyết liệt hơn trong quý 2 để hoàn thành mục tiêu cả năm.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026 phát hành ngày 24/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong giai đoạn mới

Tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong giai đoạn mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng và hạ tầng, đồng thời cam kết bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư, củng cố niềm tin của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Thế giới

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Tiêu điểm

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

