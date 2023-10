Lập 8 tài khoản thao túng chứng khoán, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ và cấm giao dịch 2 năm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với nhà đầu tư Nguyễn Thị Thơm.

Cụ thể, căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 05/10/2023, Uỷ ban Chứng khoán ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thơm 1,5 tỷ đồng do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán.

Trong khoảng thời gian từ ngày 12/10/2020 đến ngày 06/10/2021, bà Nguyễn Thị Thơm đã sử dụng 09 tài khoản bao gồm 01 tài khoản của mình và 08 tài khoản của 08 nhà đầu tư để liên tục mua, bán cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Bảo Ngọc (mã chứng khoán: BNA) nhằm tạo cung, cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu BNA).

Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của bà Nguyễn Thị Thơm cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 869/QĐ-XPHC ngày 05/10/2023 đối với bà Nguyễn Thị Thơm, ngày 09/10/2023, Uỷ ban Chứng khoán ban hành Quyết định số 883/QĐ-UBCK về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Thơm, như sau:

Cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 09/10/2023, theo quy định tại điểm đ khoản 3 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 09/10/2023, theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Trước đó, ngày 29/9/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt ông Phạm Thái Bình 92,5 triệu đồng. Lý do Tổng giám đốc thực hiện hợp đồng, giao dịch khi chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận.

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021, 2022, Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An có các giao dịch với các bên liên quan là Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An Kiên Giang - công ty con (ông Phạm Thái Bình là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại An Thơ (bà Nguyễn Lê Bảo Trang là thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An và là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại An Thơ), tuy nhiên các giao dịch này đều chưa được Hội đồng quản trị chấp thuận).

Ngày 27/9/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt ông Ngô Vi Quân 60 triệu đồng do không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết, khi không còn là cổ đông lớn.

Ông Ngô Vi Quân đã thực hiện giao dịch mua 32.500 cổ phiếu của Công ty cổ phần May Thanh Trì (mã chứng khoán: TTG) dẫn đến sở hữu trên 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết, trở thành cổ đông lớn của TTG (tăng từ 3,528% lên 5,19%) vào ngày 14/4/2022; thực hiện giao dịch bán 19.000 cổ phiếu TTG dẫn đến sở hữu dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết, không còn là cổ đông lớn của TTG (giảm từ 5,19% xuống 4,22%) vào ngày 16/5/2022 nhưng Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chưa nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của ông Ngô Vi Quân đối với các giao dịch trên).